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Huawei: HongMeng işletim sistemi akıllı telefonlar için değil

Huawei, HongMeng işletim sisteminin akıllı telefonlar için geliştirilmediğini açıkladı. Şirket, Android'e alternatif olacağı belirtilen HongMeng'in endüstriyel kullanım için tasarlandığını söylüyor.
2 sa.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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ABD'nin Huawei'ye uyguladığı ticaret yasağı sonrasında Çinli şirketin Android'e alternatif bir mobil işletim sistemi geliştirdiğine yönelik söylentiler çıkmıştı. HongMeng olarak adlandırılan işletim sisteminin gelecekte piyasaya sürülecek Huawei marka telefonlarda kullanılacağı düşünülüyordu ancak durum hiç de öyle görünmüyor.
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Huawei Yönetim Kurulu Üyesi ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Catherine Chen, Brüksel’deki bir basın toplantısında HongMeng'in aslında akıllı telefonlar için tasarlanmadığını belirterek, ABD ile Çin arasında sürmekte olan ticaret savaşına rağmen şirketin cihazlarında Android işletim sistemini kullanmaya devam edeceğini söyledi.

HongMeng'in gelişim süreci önce başlamıştı

Chen, Hongmeng'in özellikle IoT (Nesnelerin İnterneti) için geliştirildiğini ve endüstriyel kullanıma yönelik olduğunu vurguladı. Ayrıca işletim sistemi ABD yaptırımları nedeniyle Android'e alternatif bulma konusu ortaya çıkmadan çok daha önce geliştirilmeye başlanmıştı.
Deneyimli yönetici sözlerini ise şöyle sürdürdü "Akıllı telefonlar için geliştirilen işletim sistemleri genelde on milyonlarca kod satırı içerir. HongMeng çok daha az - yüzbinlerce - içeriyor ve dolayısıyla çok güvenli. Ayrıca akıllı telefon işletim sistemine göre çok düşük gecikme süresine sahip."

https://www.tme.net/news/hongmeng-operating-system-is-not-for-smartphones-huawei-officially-confirms/ Yorum Yaz
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Fenomenon 3 dk.
Kandırıldık :D
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McLaren64 1 sa.
Daha geçen hafta iOS'den hızlı diyorsunuz ne oldu? :)
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mladenbmv 1 sa.
anlaştılar her halde dönüş yaptılar sırada diğer gsm firmaları var abd işi biliyor.
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Cannibal Corpse 666 1 sa. yeni yorumcu
hong mengine başlarım ben aldım 20 ayda batarya şişti lcd içten kırıldı. bundan önce iphone kullandım 2 sene 10 ay ekranda leke yok batarya performansı neredeyse hiç düşmedi. bu hawehawe mi ne beni 3000 tl kazıkladı. cihaz çöp oldu 20 ay nedir yahu
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çürükdiş 1 sa.
Dansözlere taş çıkarır😂
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strathmorea 2 sa.
Bu açıklamanın altında muhtemelen Google var. Lisansın bir an önce geri verilmesi için Google bu şekilde bir açıklama yapılmasını istemiş olabilir. Yalnız Huawei çok fena döndü. Bütün o Android alternatifi açıklamalarından sonra aslında bu böyle bir şey değildi şeklinde açıklaması inandırıcılığına baya bir sekte vuracak.
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interwap 2 sa.
Yaptırımların kalkacağı anlaşılınca sanki kıvorıyorlar gibi gelsi bana. Androidle devam edecekler.
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smart1978 2 sa.
Android uygulamalari yani .apk leri kurabilecek bir sistemdir. Bunlar hazirlamislardir sonucta Android tabanli Android turevi... Sil bastan degil o yuzden mumkundur cikartilmasi. Sasirtmaca cevap vermisler. Akli sira sanki B planlari yokmus gibi ;) . Sinsi sinsi gelistiriyorlar... Arakladiklariyla bir tur araklanmalarin toplanmasi derlenmesi ile bir tur Frankenstein mobil OS yaratacaklar :) ..
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Kosipe 2 sa.
Stratejik olarak yapılmış bir açıklamaya benziyor. Zaten bu aralar googlenin yasağı kaldıracağıda söylendiği için şirin gözükmeye çalışıyorlar gibime geldi . Ama arka planda her türlü geliştirileceği kesin her türlü kılıfını uyduracaklardır. Googlenin yasağına ilişkin henüz netlik yokken yok böyle süper hızlı şöyle süper hızlı diye hype ediliyordu.
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