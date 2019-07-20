Huawei: HongMeng işletim sistemi akıllı telefonlar için değil

ABD'nin Huawei'ye uyguladığı ticaret yasağı sonrasında Çinli şirketin Android'e alternatif bir mobil işletim sistemi geliştirdiğine yönelik söylentiler çıkmıştı. HongMeng olarak adlandırılan işletim sisteminin gelecekte piyasaya sürülecek Huawei marka telefonlarda kullanılacağı düşünülüyordu ancak durum hiç de öyle görünmüyor.

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Huawei Yönetim Kurulu Üyesi ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Catherine Chen, Brüksel’deki bir basın toplantısında HongMeng'in aslında akıllı telefonlar için tasarlanmadığını belirterek, ABD ile Çin arasında sürmekte olan ticaret savaşına rağmen şirketin cihazlarında Android işletim sistemini kullanmaya devam edeceğini söyledi.

HongMeng'in gelişim süreci önce başlamıştı

Chen, Hongmeng'in özellikle IoT (Nesnelerin İnterneti) için geliştirildiğini ve endüstriyel kullanıma yönelik olduğunu vurguladı. Ayrıca işletim sistemi ABD yaptırımları nedeniyle Android'e alternatif bulma konusu ortaya çıkmadan çok daha önce geliştirilmeye başlanmıştı.

Deneyimli yönetici sözlerini ise şöyle sürdürdü "Akıllı telefonlar için geliştirilen işletim sistemleri genelde on milyonlarca kod satırı içerir. HongMeng çok daha az - yüzbinlerce - içeriyor ve dolayısıyla çok güvenli. Ayrıca akıllı telefon işletim sistemine göre çok düşük gecikme süresine sahip."

https://www.tme.net/news/hongmeng-operating-system-is-not-for-smartphones-huawei-officially-confirms/