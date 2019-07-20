Xiaomi, Black Shark 2 Pro'nun tanıtım tarihini açıkladı

Asus, 23 Temmuz tarihinde Snapdragon 855+ yonga setiyle güçlendirilmiş ilk telefon olan ROG Phone 2'yi tanıtacak. Xiaomi de aynı işlemciye sahip bir telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Çinli şirket Black Shark 2 Pro'nun 30 Temmuz'da tanıtılacağını açıkladı.

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Şu an itibarıyla akıllı telefonun teknik özellikleri hakkında bir bilgi yok. Ancak ismine bakılırsa Mart ayında tanıtılan Black Shark 2 oyuncu telefonunun güncellenmiş bir versiyonu olacak. En önemli yükseltmenin de 2.95 GHz hızında çalışan Snapdragon 855+ yonga setinin dahil edilmesi ile yapılacağını söyleyebiliriz.

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Etkinliğin teaser görseli Weibo'da paylaşıldı. Ancak posterde isim ve lansman tarihi dışında en ufak bir bilgi bulunmuyor. Neyse ki tanıtıma çok az bir süre kaldı. Yaklaşık on gün sonra Xiaomi'nin yeni oyun odaklı akıllı telefonu hakkında merak edilen tüm detayları resmi ağızdan öğrenmiş olacağız.

https://www.weibo.com/6362186431/HE9LS9c1V