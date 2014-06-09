Huawei Honor 6, 24 Haziran tarihinde tanıtılacak





Huawei'nin Mulan adında görselleri internete sızan yeni amiral gemi modelinin Huawei Honor 6 isimlendirmesiyle 24 Haziran tarihinde lanse edileceği ortaya çıktı.





Huawei tarafından Pekin'de yapılacak etkinliğe ait davetiyeler Honor 6 ismine işaret ediyor. Çinli kaynaklar da Huawei'nin yeni amiral gemi modeline Honor 6 adını vereceğini belirtiyor. Huawei şimdiden iPhone 6 ve Galaxy S6 modellerine rakip olmayı planlıyor.





Honor 6 modelinde benchmark skorlarına bakarak 5 inçlik Full HD ekran, Kirin 920 yongaseti, 3GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte arka kamera ve Android 4.4.2 işletim sisteminin yer alacağı tahmin ediliyor.





Huawei'nin kısa süre önce lanse ettiği Kirin 920 yongaseti 4 adet Cortex-A7 ve 4 adet Cortex-A15 çekirdeğini iş yüküne göre sırasıyla devreye sokarken, gerektiğinde 8 çekirdek birden aktif olabiliyor. Yongasetinde grafik birimi olarak üst seviye Mali-T628 yer alıyor. Bazı benchmark skorlarında Kirin 920 yongaseti Snapdragon 805 yongasetini bile geride bırakıyor. Bu bakımdan Honor 6 modelinin performans bakımından oldukça iddialı olduğunu söylemek mümkün.





24 Haziran tarihindeki lansman sonrasında Honor 6 modelinin önce Çin'de satışa çıkacağı belirtiliyor. Ancak global lansman için henüz bir detay yok.

http://gsminsider.com/2014/06/huawei-honor-6-launch-june-24-beijing-national-stadium/