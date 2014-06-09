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Huawei Honor 6, 24 Haziran tarihinde tanıtılacak

4 yıl
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12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei Honor 6, 24 Haziran tarihinde tanıtılacak

Huawei'nin Mulan adında görselleri internete sızan yeni amiral gemi modelinin Huawei Honor 6 isimlendirmesiyle 24 Haziran tarihinde lanse edileceği ortaya çıktı.

Huawei tarafından Pekin'de yapılacak etkinliğe ait davetiyeler Honor 6 ismine işaret ediyor. Çinli kaynaklar da Huawei'nin yeni amiral gemi modeline Honor 6 adını vereceğini belirtiyor. Huawei şimdiden iPhone 6 ve Galaxy S6 modellerine rakip olmayı planlıyor.

Honor 6 modelinde benchmark skorlarına bakarak 5 inçlik Full HD ekran, Kirin 920 yongaseti, 3GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte arka kamera ve Android 4.4.2 işletim sisteminin yer alacağı tahmin ediliyor.

Huawei'nin kısa süre önce lanse ettiği Kirin 920 yongaseti 4 adet Cortex-A7 ve 4 adet Cortex-A15 çekirdeğini iş yüküne göre sırasıyla devreye sokarken, gerektiğinde 8 çekirdek birden aktif olabiliyor. Yongasetinde grafik birimi olarak üst seviye Mali-T628 yer alıyor. Bazı benchmark skorlarında Kirin 920 yongaseti Snapdragon 805 yongasetini bile geride bırakıyor. Bu bakımdan Honor 6 modelinin performans bakımından oldukça iddialı olduğunu söylemek mümkün.

24 Haziran tarihindeki lansman sonrasında Honor 6 modelinin önce Çin'de satışa çıkacağı belirtiliyor. Ancak global lansman için henüz bir detay yok.  

http://gsminsider.com/2014/06/huawei-honor-6-launch-june-24-beijing-national-stadium/ Yorum Yaz
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kartalaraz 4 yıl en beğenilen
Bizim ulkemize cihaz getirdikleri yok..suclu turkiye huawei...
Yani Turkiye huawei den bir cacik olmaz...

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CDBurnerXP 4 yıl
NOTE 3 ün chipset İ bundan iyi değil mi? grubu hem 6 çekirdekli kiminde ise 4 çekirdek. NOTE 3 eynesil sd800e denk. Bu nasıl sd805i geçiyor anlamış değilim
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depeche35 4 yıl
Biri de desin ki Türkiyede satışa çıkacak. Biz de boşuna burda sohbet etmesek
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depeche35 4 yıl
"Türkiye Huawei" Neden benim milletime değer verip bu modelleri getirmiyorsun ?
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kymelria 4 yıl
Hodor 6

diye okudum
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makbulut 4 yıl
honor 3x dediler göremedik.
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N. Chomsky 4 yıl

Plastik kasayla gelmez umarım.
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lido 4 yıl
Hodor diye okudum ya
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cngzmls 4 yıl
Onu duyur bunu duyur hiç Türkiye'ye hiç getirme.
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Guaire 4 yıl
Çin'deki internetten satış usulüne göre söylüyorum, 250-300$'dan fazla etmez, ama çok daha pahalı satacaklarını düşünüyorum.

Honor 6'da kullanacakları Kirin 920, Snapdragon 801 veya 805 değil; ilk ürünlerini muhtemelen Temmuz'dan itibaren göreceğimiz Mediatek MT6595 ayarında bir çipset.

Muhtemelen Temmuz'da Xiaomi Mi3s'i çıkaracak 320$'a. Snapdragon 801, 16GB/3GB, metal çerçeve, 5 inç FHD, ince çerçeve vs.

Xiaomi'nin yazılımı daha iyi, donanımı daha iyi. Fiyatı da daha iyi olursa Huawei tutabildiğini öper, ama Xiaomi Mi3s'in olduğu yerlerde alınası bir cihaz olmaz.

Xiaomi Redmi serisine MT6595'li bir cihaz yapsa Mi serisinden çok daha ucuza; böyle bir telefon olur herhalde. Zaten MT6595'li bir Redmi'nin olacağı epeydir konuşuluyor.
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mehmedaltair 4 yıl
O çipsetle istediği kadar ezsin yine işlemci tarafında uygulama uyum optimizasyon sorunları olursa ne anladım ben o işten
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kartalaraz 4 yıl
Bizim ulkemize cihaz getirdikleri yok..suclu turkiye huawei...
Yani Turkiye huawei den bir cacik olmaz...

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