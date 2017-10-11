Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei Honor 7X tanıtıldı: Çift arka kamera ve 18:9 ekran

Huawei'in orta segmentte yönelik yeni telefonu Honor 7X, 18:9 ekranı ve çift arka kamerası ile dikkat çekiyor. İşte Huawei Honor 7X özellikleri, çıkış tarihi ve fiyatı:
1 yıl
4,9b
1
17
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Huawei Honor 7X tanıtıldı: Çift arka kamera ve 18:9 ekran
Tam Boyutta Gör

Huawei, orta segmente yönelik yeni telefonu Honor 7X’i resmi olarak tanıttı. Honor 7X, firmanın ilk 18:9 ekranlı telefonu olma özelliği taşıyor.

Tasarımsal anlamda büyük değişikliğe gidilen Honor 7X’in arkadan görünümüne baktığımızda anten çizgilerinden dolayı iPhone 6S’e benzeyen bir tasarım kullanılmış. Çift arka kamera ve arka bölüme konumlandırılan parmak izi okuyucu sayesinde iPhone 6S’in tasarımından az da olsa ayrışıyor.

Honor 6X ile benzer fiziksel ölçülerde olmasına rağmen değişen en boy oranı sayesinde 5.5 inç boyutundaki ekran 5.93 inçe yükseltilmiş. Full HD+ olarak adlandırabileceğimiz 1080x2160 piksel çözünürlüğündeki ekranın 2.5D kıvrım özelliği unutulmamış.

Kirin 659 ve 4 GB RAM 

Gücünü Huawei’in kendi yapımı Kirin 659 mobil platformundan alan Honor 7X’de 4 GB RAM ve Mali-T830 MP2 grafik kartına yer veriliyor. 32 GB, 64 GB ve 128 GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği bulunan telefonun hafızası microSD kart ile arttırılabilecek.

Huawei Honor 7X tanıtıldı: Çift arka kamera ve 18:9 ekran

Arka kameranın çözünürlüğü arttırılmış. Honor 7X’te bulunan 16 MP+2MP kombinasyona sahip arka iki arka kamera, önceki modelde 11 MP+2MP kombinasyonuna sahipti. Bunun haricinde sensör büyüklükleri, pixel boyutu gibi teknik konularda bir değişiklik bulunmuyor. Ön kameraya baktığımızda Full HD video kaydedebilen 8 MP çözünürlüğündeki kamera tekrar karşımıza çıkıyor.

Metal çerçeveye sahip telefonda 3340 mAh bataryaya yer verilirken microUSB konnektörü kullanılıyor. Daha güncel olması adına USB Type-C girişine yer verilebilirdi.
Huawei Honor 7X tanıtıldı: Çift arka kamera ve 18:9 ekran

Telefon piyasaya çıktığında Android 7.0 Nougat işletim sistemine ve EMUI 5.1 arayüzüne sahip olacak.

Çıkış Tarihi ve Fiyatı 

Honor 7X, 17 Ekim tarihinde Çin’de satışa çıkacak. Telefonun 32 GB versiyonu yaklaşık 200 dolar, 64 GB versiyonu yaklaşık 260 dolar ve 128 GB versiyonu yaklaşık 300 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Ülkemizde ve Avrupa'da ne zaman satışa sunulacağını bilmiyoruz.



http://www.honor.cn/products/mobile-phones/honor7x/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Artyom A. C. 1 yıl en beğenilen basartenk
basartenk
Bu ne lan iphone gibi
Ayrıca i hate 18:9

Ben anlamındaki "I" hiçbir zaman küçük yazılmaz.
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CheErnesto 1 yıl
Arkadaslar bu telefona imei atilir mi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
forumlarabak 1 yıl
Uzat uzat az daha uzat.. iyice fırıncı küreğine çevirdiler telefonları..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lucas10 1 yıl
Böyle bir f/p ürününü yapacak 2 firma vardı Xiaomi ve Huawei. Ama artık tek bir firma var o da Huawei


Böyle bir fiyata metal tasarım çift arka kamera Kirin 659 işlemci ve 4 GB RAM en az 32 GB hafıza. Daha ne ister ki kullanıcı.

Huawei f/p ürün rekabetinde Xiaomi yi de geçecek böyle giderse.

Hangi özelliği kısayım kar edeyim diyen firmalar utansın da Huawei yi örnek alsın. En başta Samsung LG Sony ve diğerleri.



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
3arbar 1 yıl
18:9 ekransa uzak durun aga.
bu saçma ekran formatını niçin çıkardılar anlamadım.
bu ne abi
abload.de/...
bu olay videolarda benzer.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KNTLG 1 yıl
Telefon çok şık olmuş , umarım güzel bir fiyat ile gelir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kraix 1 yıl
Hepsiburada com dan ithalatçı alırız artık.
türkiyede satışı olmayacak nasılsa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KiriN 1 yıl
Tasarım güzel,bataryası iyi, ram işlemci güzel 200 dolar güzel fiyat tercih edilebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
izmirliyim_89 1 yıl
Şaka gibi fiyatı var bi gelsin de bakmak lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Snnrvp 1 yıl
Şu fiyata şu telefon, Huawei sağlam ürün yapmış..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 1 yıl
10 numara telefon olmuş... çok iyi... xiaomiye en büyük rakip huawei.. fiyatıyla (f/p) xiaomi biraz önde tabi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4910 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
huawei, huawei honor 7x ve
6 etiket daha huawei honor 7x fiyatı huawei honor 7x çıkış tarihi Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Yusuf Akbaş MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Cadillac'ın LIDAR haritaları otonom taksilerin temelini oluşturabilir 1 yıl iOS 11.0.3 yayınlandı: Sahte ekranların tepkisizlik sorunu giderildi 1 yıl The X-Files'ın yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı 1 yıl Apple ve LG'nin katlanabilir iPhone üzerinde çalıştığı öne sürüldü 1 yıl Dikkat! iOS işletim sisteminde şifreniz kolayca çalınabilir 1 yıl Çerçevesiz telefonlar için Samsung’dan küçük kamera sensörleri 1 yıl Hyundai, otomobil alım sürecini internete taşıyor 1 yıl Tesla, Autopilot 2.5 araçlarına güncelleme ile acil fren sistemini getirdi 1 yıl Borsa endüstri endeksinde teknik hata: Google, Apple'ı 9 milyar dolara satın aldı(!) 1 yıl Twitter spor gönderilerini daha fazla öne çıkarmaya başladı 1 yıl Toshiba TR200 SSD incelemesi "Toshiba'dan uygun fiyatlı BiCS NAND SSD" 1 yıl Amazon, müşteri evde olmasa bile kargoyu teslim edebilecek 1 yıl Kuzey Koreli hackerlar Güney Kore'nin askeri planlarını ele geçirdi 1 yıl Alibaba küresel Ar-Ge çalışmalarına 15 milyar dolar yatırım yapacak 1 yıl Tim Cook akıllı gözlük söylentilerine açıklık getirdi 1 yıl Hollanda, 2030 yılında benzinli ve dizel araçları yasaklayacağını onayladı 1 yıl General Mobile ve Qualcomm arasında patent kullanım anlaşması yapıldı 1 yıl Sony Xperia XZ1 ülkemizde satışa sunuldu 1 yıl Wi-Fi'ın efendisi | ASUS Lyra inceleme "Çekim derdine son" 1 yıl Tesla sahipleri henüz kullanılamayan bir özelliğe 100 milyon dolar ödedi 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Huawei Honor 7X tanıtıldı: Çift arka kamera ve 18:9 ekran Sonraki Avustralya'ya ait çok gizli savunma verileri çalındı 1 yıl Volkswagen Polo’nun sedan modeli geliyor: Virtus 1 yıl LG mobil bölümü yine zararda 1 yıl Microsoft 15 yıllık yenilenebilir enerji satın aldı 1 yıl LG akıllı ev platformunu geliştiricilere açıyor 1 yıl AMD Navi mimarisi Ağustos 2018’de gelebilir 1 yıl Toyota 2019 yılında Çin'de hacimli elektrikli araç üretimine başlıyor 1 yıl Depolama sektöründe rekabet ısındı, Seagate 12TB kapasiteli disklerini sahneye çıkardı 1 yıl Microsoft dijital asistanı Cortana'yı Skype'a entegre etti 1 yıl Yeni Game Ready sürücüsü Middle-earth: Shadow of War için geliyor 1 yıl Samsung Galaxy Studio Türkiye'de 1 yıl Samsung'dan Darth Vader görünümlü robot elektrikli süpürge 1 yıl Proterra elektrikli otobüslerinin gücünü ikiye katlıyor 1 yıl TSMC, 3nm işlemci üretmek için 20 milyar dolarlık fabrika kuracak 1 yıl ''Varsayılan arama motoru'' olmanın Google'a faturası 7.2 milyar dolar 1 yıl ASELSAN ile TÜBİTAK’tan ortak yarı iletken şirketi 1 yıl Twitter'a "sonrası için kaydet" özelliği geliyor 1 yıl Çin'in dev teleskobu iki pulsar keşfetti 1 yıl Microsoft Rusya kaynaklı reklamlar için inceleme başlattı 1 yıl Samsung Galaxy S9 serisi Snapdragon 845 yonga setini kullanan ilk akıllı telefon olacak! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim