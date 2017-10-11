Huawei Honor 7X tanıtıldı: Çift arka kamera ve 18:9 ekran

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Huawei, orta segmente yönelik yeni telefonu Honor 7X’i resmi olarak tanıttı. Honor 7X, firmanın ilk 18:9 ekranlı telefonu olma özelliği taşıyor.

Tasarımsal anlamda büyük değişikliğe gidilen Honor 7X’in arkadan görünümüne baktığımızda anten çizgilerinden dolayı iPhone 6S’e benzeyen bir tasarım kullanılmış. Çift arka kamera ve arka bölüme konumlandırılan parmak izi okuyucu sayesinde iPhone 6S’in tasarımından az da olsa ayrışıyor.

Honor 6X ile benzer fiziksel ölçülerde olmasına rağmen değişen en boy oranı sayesinde 5.5 inç boyutundaki ekran 5.93 inçe yükseltilmiş. Full HD+ olarak adlandırabileceğimiz 1080x2160 piksel çözünürlüğündeki ekranın 2.5D kıvrım özelliği unutulmamış.

Kirin 659 ve 4 GB RAM

Gücünü Huawei’in kendi yapımı Kirin 659 mobil platformundan alan Honor 7X’de 4 GB RAM ve Mali-T830 MP2 grafik kartına yer veriliyor. 32 GB, 64 GB ve 128 GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği bulunan telefonun hafızası microSD kart ile arttırılabilecek.

Arka kameranın çözünürlüğü arttırılmış. Honor 7X’te bulunan 16 MP+2MP kombinasyona sahip arka iki arka kamera, önceki modelde 11 MP+2MP kombinasyonuna sahipti. Bunun haricinde sensör büyüklükleri, pixel boyutu gibi teknik konularda bir değişiklik bulunmuyor. Ön kameraya baktığımızda Full HD video kaydedebilen 8 MP çözünürlüğündeki kamera tekrar karşımıza çıkıyor.

Metal çerçeveye sahip telefonda 3340 mAh bataryaya yer verilirken microUSB konnektörü kullanılıyor. Daha güncel olması adına USB Type-C girişine yer verilebilirdi.

Telefon piyasaya çıktığında Android 7.0 Nougat işletim sistemine ve EMUI 5.1 arayüzüne sahip olacak.

Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Honor 7X, 17 Ekim tarihinde Çin’de satışa çıkacak. Telefonun 32 GB versiyonu yaklaşık 200 dolar, 64 GB versiyonu yaklaşık 260 dolar ve 128 GB versiyonu yaklaşık 300 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Ülkemizde ve Avrupa'da ne zaman satışa sunulacağını bilmiyoruz.

http://www.honor.cn/products/mobile-phones/honor7x/