Huawei Honor 9, 12 Haziran'da tanıtılacak

Kamuoyundan olumlu geri bildirimler alan Honor 8 modeli sonrası Huawei, devam niteliğindeki Honor 9'u lanse etmeye hazırlanıyor.

Sızdırılan bir postere göre, şirket 12 Haziran'da Honor 9'u resmiyete kavuşturacak. Sızdırılan posterde sol üst köşedeki Honor yazısı ve kocaman 9 rakımının yanında ikili kamera dizilimini simgeleyen yuvarlaklar yer alıyor. Önceden sızdırılan bilgilere göre Huawei'nin Kirin 960 yongasetine sahip olmas beklenen Honor 9, 3000 mAh kapasiteli batarya ile gelecek. Posterden de doğrulandığı üzere ikili kamera dizilimine sahip olacak olan telefonun kameraları 22 MP ve 12 MP çözünürlükte olacak.

Bir diğer önemli iddiaya göre Honor 8'den farklı olarak Honor 9'da 3.5 mm kulaklık girişi yer almayacak. Ve son olarak da Honor 9 ile birlikte arka kısımda yer alan parmak izi okuyucu, ön yüzde yer alan Home butonuna taşınacak.

http://www.tweaktown.com/news/57853/huawei-unveil-honor-9-june-12/index.html