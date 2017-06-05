Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei Honor 9, 12 Haziran'da tanıtılacak

Huawei'nin yeni modeli 12 Haziran'da tanıtılıyor. Huawei Honor 8'e göre en büyük değişikliğin 3.5 mm kulaklık girişinin Honor 9'da yer almayacak olması iddia ediliyor.
1 yıl
2,5b
1
Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Kamuoyundan olumlu geri bildirimler alan Honor 8 modeli sonrası Huawei, devam niteliğindeki Honor 9'u lanse etmeye hazırlanıyor.
Sızdırılan bir postere göre, şirket 12 Haziran'da Honor 9'u resmiyete kavuşturacak. Sızdırılan posterde sol üst köşedeki Honor yazısı ve kocaman 9 rakımının yanında ikili kamera dizilimini simgeleyen yuvarlaklar yer alıyor. Önceden sızdırılan bilgilere göre Huawei'nin Kirin 960 yongasetine sahip olmas beklenen Honor 9, 3000 mAh kapasiteli batarya ile gelecek. Posterden de doğrulandığı üzere ikili kamera dizilimine sahip olacak olan telefonun kameraları 22 MP ve 12 MP çözünürlükte olacak.
Bir diğer önemli iddiaya göre Honor 8'den farklı olarak Honor 9'da 3.5 mm kulaklık girişi yer almayacak. Ve son olarak da Honor 9 ile birlikte arka kısımda yer alan parmak izi okuyucu, ön yüzde yer alan Home butonuna taşınacak.

http://www.tweaktown.com/news/57853/huawei-unveil-honor-9-june-12/index.html Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Samsung Galaxy A4 geliyor 1 yıl Wonder Woman gişedeki yolculuğuna rekor ile başladı 1 yıl App Store tamamen yenilendi 1 yıl Yeni iPad Pro fiyatları belli oldu 1 yıl Monument Valley 2 sadece iOS için indirmeye sunuldu 1 yıl AMD Radeon Pro Vega resmiyet kazandı 1 yıl Apple, WWDC 2017'de kıyametin videosunu izletti 1 yıl Tim Cook ile iPad Pro 10.5 ve iPad AR, iOS 11 ön inceleme 1 yıl Apple, MacBook serisini Intel Kaby Lake işlemcilerle güncelledi 1 yıl Apple HomePod ön inceleme | Apple'dan akıllı hoparlör 1 yıl Yeni iMac Pro | 18 çekirdekli işlemci AMD VEGA GPU 1 yıl Macbook Pro için harici AMD RX 580 | Thunderbolt ekran kartı kutusu 1 yıl MacOS High Sierra duyuruldu 1 yıl 10.5 inçlik iPad Pro’ya merhaba deyin 1 yıl Apple’dan Siri destekli akıllı hoparlör: HomePod 1 yıl Apple, watchOS 4'ü sahneye çıkardı 1 yıl iOS 11 karşınızda 1 yıl Apple, yeni nesil iMac'i tanıttı 1 yıl Tamamen elektrikli spor otomobili Tomahawk, 2018'de üretime başlanıyor 1 yıl Samsung, 3.5 kat daha fazla pikselli sanal gerçeklik ekranını sergiledi 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Huawei Honor 9, 12 Haziran'da tanıtılacak Sonraki 32-bit uygulamalar, App Store’un arama sonuçlarından kaldırıldı 1 yıl Windows 10’un File History özelliği yakın zamanda tarih olabilir 1 yıl WWDC 2017 için San Jose'deyiz: İncelemeler sıcağı sıcağına DonanımHaber'de! 1 yıl Sony mobil oyun sektörüne giriş yapıyor 1 yıl Coffee Lake işlemciler başka bahara kaldı 1 yıl Rekabet Kurumu ünlü e-ticaret sitesi Sahibinden.com’a soruşturma açıyor 1 yıl ASUS X299 Rampage VI Extreme ön inceleme 1 yıl Markafoni'den sonra Bukoli de kapanıyor! 1 yıl Apple, iPad'lere sürükle-bırak özelliği getiriyor 1 yıl iOS platformuna dosya yöneticisi geliyor 1 yıl iOS 11 ve dahası Simulatene Çeviri ile Canlı Yayında Tanıtılıyor 1 yıl Apple’ın yeni donanımları ile ilgili son bilgiler 1 yıl Akıllı telefonlarda hafıza kartı desteği oranı rekor kırdı 1 yıl Türk Telekom ve Vodafone, 1472 yerleşim yerine mobil haberleşme hizmeti götürecek 1 yıl Karşınızda dünyanın en küçük GeForce GTX 1080 Ti ekran kartı 1 yıl 18 çekirdekli Intel Core i9 işlemcisi yıl sonuna kaldı 1 yıl Essential’a marka ihlali şikayeti 1 yıl NATO kritik kararlarda yapay zekadan faydalanabilir 1 yıl Hindistan'ın hava kirliliğine karşı çözümü elektrikli otomobiller 1 yıl Ferrari’nin yeni süperarabasının konsept çalışmaları paylaşıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim