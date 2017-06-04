OnePlus 5 monokrom kameraya sahip olabilir

Yakın bir zamanda tanıtılacak olan OnePlus 5’e ait olan ilk kamera örnekleri sızdırıldı. Örnek fotoğraflar, çift kameraya sahip olacağı iddialarıyla gündeme gelen akıllı telefonun bir kamerasının monokrom, yani siyah-beyaz çekim yapan kamera olabileceğini gösteriyor.
Daha önceki dönemlerde akıllı telefonun arka kameralardan birisinin monokrom olacağı ortaya atılmıştı. Monokrom kamera, fotoğraf detaylarının ve keskinliğin iyi ayarlanabilmesi açısından oldukça etkili. Geçtiğimiz sene satışa sunulan Huawei P9 da monokrom sensörden faydalanıyor. Sensör sayesinde P9 kullanıcıları, herhangi bir efekt kullanmadan siyah-beyaz fotoğraflar çekebiliyor.
Fotoğrafları paylaşan kaynak, OnePlus 5’in iki arka kamerasının da 16 MP olacağını (f/1.8) iddia etti.
http://www.phonearena.com/news/OnePlus-5-camera-samples-leak-suggesting-that-one-of-the-dual-cameras-will-shoot-in-monochrome_id94731 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Monokrom kameralar renkli cekemiyor mu? Sadece siyah beyaz mi cekiyor?
Ayrıca filtre diyen arkadaşlara diyecek söz bulamıyorum. Cidden bilgisizlik kötü bir şey.
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