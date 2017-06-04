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OnePlus 5 monokrom kameraya sahip olabilir

OnePlus 5’e ait olan kamera örnekleri paylaşıldı. Kamera örnekleri arasında siyah-beyaz bir fotoğraf da bulunuyor. Fotoğraf, çift kameradan birisinin monokrom olabileceği ihtimalini akıllara getirdi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,3b
1
19
Cep Telefonları
Emre Karakullukçu
Yazar
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Yakın bir zamanda tanıtılacak olan OnePlus 5’e ait olan ilk kamera örnekleri sızdırıldı. Örnek fotoğraflar, çift kameraya sahip olacağı iddialarıyla gündeme gelen akıllı telefonun bir kamerasının monokrom, yani siyah-beyaz çekim yapan kamera olabileceğini gösteriyor.
OnePlus 5 monokrom kameraya sahip olabilir

Daha önceki dönemlerde akıllı telefonun arka kameralardan birisinin monokrom olacağı ortaya atılmıştı. Monokrom kamera, fotoğraf detaylarının ve keskinliğin iyi ayarlanabilmesi açısından oldukça etkili. Geçtiğimiz sene satışa sunulan Huawei P9 da monokrom sensörden faydalanıyor. Sensör sayesinde P9 kullanıcıları, herhangi bir efekt kullanmadan siyah-beyaz fotoğraflar çekebiliyor.

Fotoğrafları paylaşan kaynak, OnePlus 5’in iki arka kamerasının da 16 MP olacağını (f/1.8) iddia etti.


http://www.phonearena.com/news/OnePlus-5-camera-samples-leak-suggesting-that-one-of-the-dual-cameras-will-shoot-in-monochrome_id94731 Yorum Yaz
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EzioAuditore_ 2 yıl en beğenilen
Sağolun arkadaşlar OnePlus sayenizde bu işin siyah-beyaz filtreyle halledilebileceğini anladı ve bu kamerayı kullanmayacak. Müthişsiniz, tek eksiğiniz haberi okumamak.
Sağolun arkadaşlar OnePlus sayenizde bu işin siyah-beyaz filtreyle halledilebileceğini anladı ve bu kamerayı kullanmayacak. Müthişsiniz, tek eksiğiniz haberi ok...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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EyeCoral 2 yıl
Siyah beyaz filtre uygulamasını öneren arkadaşlar için fazla acımasız yorum yapılıyor. Bence gayet masumane bir düşünce ortaya koymuşlar. Ne hikmetse bazı süper teknoloji gurularımız olaya hemen müdahale etmiş. Herkes monokrom sensörün derinlik ve daha fazla ışık alması için koyulduğunu bilmek zorunda değil. Yorumlarında da ukalalık etmek için yazmamışlar zaten.
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s_mail 2 yıl
hiç bu kadar cahili bir arada görmemiştim. Filtre ne ya :D
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alemburda34 2 yıl
Bence yorumlari sacmalatan soru su?
Monokrom kameralar renkli cekemiyor mu? Sadece siyah beyaz mi cekiyor?
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Piêr Dé Sans 2 yıl alemburda34
Adı üstünde mono-chrome. yani sadece siyah beyaz tonlarda çekiyor.
Ayrıca filtre diyen arkadaşlara diyecek söz bulamıyorum. Cidden bilgisizlik kötü bir şey.
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denizci535 2 yıl
One plus telefonlarini begeniyorum diger firmalar gibi cimri degil koyunca 6gb ramli teli 2000 tl ye aliyon 15sene nokia 3310 gibi kullanilir tas gibi mubarek.
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burakk, 2 yıl
İkinci arka kameranın yüksek ışık hassasiyetli siyah beyaz bir kamera olması bir takım efekt ve özel AR/VR/MR veya CV uygulamalarında ciddi avantajlar sağlayabilir.
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kadirirdem 2 yıl
Bence bokeh olarak yapsalar çok daha iyi olurdu.
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Sazankiller 2 yıl
Bence çin telefonlarinda alinabilecek 3. Marka bu beğeniyorum şahsen huawei lenovo oppo
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Glorfindel1907 2 yıl
Yorumlar efsane
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Silent Guardian 2 yıl
Siyah-Beyaz için uygulama mı varmış? Yok artık. Ben her hafta gidip bacak röntgeni çektiriyorum, röntgen sonuçlanınca alıyorum röntgeni kameranın önüne yapıştırıyorum, siyah beyaz oluyor fotolar. Uygulamasını yapmışlar bide he? Bu arada röntgeni sürekli göğüse ya da kafaya yaptırmayın beyler, beyin etkileniyor şekil A'da görüldüğü üzere.
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TIMERIDER 2 yıl
Hem talebi karşılamıyor, daha fazla satmak varken satmak istemiyor amacı ne bu firmanın.
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