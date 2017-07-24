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Huawei Honor Note 9 sızdırıldı

Akıllı telefon pazarının en büyük ekranlı modeli olan Honor Note 8 modeli bu yıl yeni nesli ile karşımıza gelecek. Aynı ekranı koruyan modelde çift kamera bulunuyor.
1 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei Honor Note 9 sızdırıldı
 

Huawei’nin geçen yıl akıllı telefon pazarına hediye ettiği Honor Note artık bir seri haline geldi. Bu yıl piyasaya çıkması beklenen Honor Note 9 modeli ile ilgili ilk görseller internete sızdırıldı.

Büyük dev

Akıllı telefon pazarının en büyük ekranlı modeli ünvanını elde eden Honor Note serisinde 6.6 inçlik ekran oldukça büyük bir görüntü tecrübesi yaşatıyor. Honor ailesinde olmasına rağmen Honor Note bir amiral gemisi kadar güçlü.

Önceki neslin tasarım çizgilerini koruyan Honor Note 9 modeli ekran çerçevelerini biraz daha inceltmiş. Böylece daha kompakt bir kasa ortaya çıkmış. Ayrıca arka tarafta artık bir çift kamera kombinasyonu yer alırken parmak izi okuyucu yine arka kısımda konumlanmış.

Ayrıca Bkz. "Facebook modüler bir akıllı telefon geliştiriyor"

Honor Note 9 modeli bu yıl Kirin 960 veya daha hızlı Kirin 965 yonga setinden güç alacak. 6GB RAM ve 32GB arttırılabilir kapasite ile desteklenen modelin ana kamerası 13+13MP çözünürlüğünde. Ön kısımda ise 8MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut.

Bu denli büyük bir kasada 5000mAh kapasiteli bataryaya yer verilmiş. Aslında batarya biraz daha büyük olabilirdi zira 6.44 inçlik Mi Max 2 modelinde ise 5300mAh kapasiteli bir batarya var. Elbette incelik konusu mu burada etkili oldu bilemiyoruz. Huawei Honor Note 9 sonbahar aylarında tanıtılacak. 

Huawei Honor Note 9 sızdırıldı
 

https://www.androidheadlines.com/2017/07/three-new-honor-note-9-renders-show-an-edge-to-edge-display.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
R@j 1 yıl
Bu telefon gelmeyecek mi ?
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mrtdgci89 1 yıl
Bir telefona çöp demek bu kadar kolay olmamalı
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experienced 1 yıl
BU telefonun kalemi var mı ? eğer yoksa ne diye note diyorlar :S plus filan desinler kafa karıştırmasınlar :D
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sezgin.sezai 1 yıl
Ekran çerçeve oranı iyi görünüyor.
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KraftMK 1 yıl
5 inc seviyesinde telefon bulamaz gale geldik. Önüne gelen note yapıyor
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hey 1 yıl
"Akıllı telefon pazarının en büyük ekranlı modeli olan Honor Note 8"
Zenfone 3 ultra kullanıyorum 6.8" :)
gsmarena.com/...
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KraftMK 1 yıl hey
hey
"Akıllı telefon pazarının en büyük ekranlı modeli olan Honor Note 8"
Zenfone 3 ultra kullanıyorum 6.8" :)
gsmarena.com/...

Buna telefon demeyelım hocam. Tabletten pek farkı yok. En iyisi Phablet demek :)
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