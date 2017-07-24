Huawei Honor Note 9 sızdırıldı

Huawei’nin geçen yıl akıllı telefon pazarına hediye ettiği Honor Note artık bir seri haline geldi. Bu yıl piyasaya çıkması beklenen Honor Note 9 modeli ile ilgili ilk görseller internete sızdırıldı.

Büyük dev

Akıllı telefon pazarının en büyük ekranlı modeli ünvanını elde eden Honor Note serisinde 6.6 inçlik ekran oldukça büyük bir görüntü tecrübesi yaşatıyor. Honor ailesinde olmasına rağmen Honor Note bir amiral gemisi kadar güçlü.

Önceki neslin tasarım çizgilerini koruyan Honor Note 9 modeli ekran çerçevelerini biraz daha inceltmiş. Böylece daha kompakt bir kasa ortaya çıkmış. Ayrıca arka tarafta artık bir çift kamera kombinasyonu yer alırken parmak izi okuyucu yine arka kısımda konumlanmış.

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Honor Note 9 modeli bu yıl Kirin 960 veya daha hızlı Kirin 965 yonga setinden güç alacak. 6GB RAM ve 32GB arttırılabilir kapasite ile desteklenen modelin ana kamerası 13+13MP çözünürlüğünde. Ön kısımda ise 8MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut.

Bu denli büyük bir kasada 5000mAh kapasiteli bataryaya yer verilmiş. Aslında batarya biraz daha büyük olabilirdi zira 6.44 inçlik Mi Max 2 modelinde ise 5300mAh kapasiteli bir batarya var. Elbette incelik konusu mu burada etkili oldu bilemiyoruz. Huawei Honor Note 9 sonbahar aylarında tanıtılacak.