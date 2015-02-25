Huawei, MWC 2015 fuarına 4.5G altyapısını getiriyor

Henüz ülkemizde bulunmasa da dünyanın pek çok ülkesinde 4. nesil iletişim teknolojileri yani 4G/LTE altyapısı standart haline geldi ve kurumlar 5G teknolojileri için çalışmalar yapmaya başladı. Ancak son dönemde 4.5G teknolojileri ortaya çıktı.

Aslında 4.5G tanımı içerisinde yer alan teknolojiler bir dönem 4G içerisinde sayılıyor olsa da hem 5G teknolojilerine geçişi sağlaması hem de bağlantı kalitesini bir üst seviyeye çıkarması açısından 4.5G olarak adlandırılmasına karar verildi.

4.5G konusunda çalışmalar yapan firmalardan birisi olan Huawei, gelecek haftaki MWC 2015 fuarında 4.5G altyapı ekipmanları ile ilgili sunum yapacak. Firma ayrıca 4.5G altyapıları ile uyumlu bir de fitness bilekliği tanıtacak.

4.5G teknolojlerinde bağlantı kaliteleri artırılsa da asıl odak noktası cihazdan cihaza bağlantılar ve daha az enerji tüketimine yöneliyor. 4.5G LTE altypaılarında 1GBps indirme hızlarına erişilmesi hedeflenirken, bu sayede hücresel ağlar üzerinden insansız hava araçları ile iletişim kurmak veya sanal gerçeklik içeriklerini aktarmak mümkün olacak.

Ayrıca 4G altyapılarında indirme yaparken anlık olarak WiFi ve LTE bağlantılarının sırasıyla devreye girmesi sağlanıyordu. 4.5G altyapısında ise WiFi ve LTE bağlantıları eş zamanlı olarak çalışacak. Bu sayede indirme süreleri daha da kısalacak. 4.5G teknolojilerinde LTE-M adı verilen iletişim yongaları kullanılacak. Bu yongalar cihazların birbiri ile iletişim kurmasında da büyük kolaylıklar sağlayacak.

Yeni altyapıda bir baz istasyonu LTE-M yongaları sayesinde 100 bin bağlantıya izin verecek. 4G teknolojilerinde bu rakam 1000 civarındaydı. Ayrıca daha iyi kapsama alanı da sunulacak. Altyapı içerisinde düşük güç tüketen terminallar kullanılacak. Bu alıcılar 2G teknolojilerinde kullanılan sinyal kuvvetinin yüzde biri kadar kuvvet gerektirecek ve 20desibel civarında bir kazanım olacak. Bu da baz istasyonlarının daha az enerji harcamasına olanak tanıyacak. Huawei gelecek yıl itibariyle ticari olarak 4.5G altyapılarını kurmaya başlayacağını açıkladı.

















http://m.theinquirer.net/inquirer/news/2396743/huaweis-45g-smartband-is-the-first-lte-connected-wearable