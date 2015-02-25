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Huawei, MWC 2015 fuarına 4.5G altyapısını getiriyor

4 yıl
1,6b
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9
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei, MWC 2015 fuarına 4.5G altyapısını getiriyor
Henüz ülkemizde bulunmasa da dünyanın pek çok ülkesinde 4. nesil iletişim teknolojileri yani 4G/LTE altyapısı standart haline geldi ve kurumlar 5G teknolojileri için çalışmalar yapmaya başladı. Ancak son dönemde 4.5G teknolojileri ortaya çıktı.
Aslında 4.5G tanımı içerisinde yer alan teknolojiler bir dönem 4G içerisinde sayılıyor olsa da hem 5G teknolojilerine geçişi sağlaması hem de bağlantı kalitesini bir üst seviyeye çıkarması açısından 4.5G olarak adlandırılmasına karar verildi.
4.5G konusunda çalışmalar yapan firmalardan birisi olan Huawei, gelecek haftaki MWC 2015 fuarında 4.5G altyapı ekipmanları ile ilgili sunum yapacak. Firma ayrıca 4.5G altyapıları ile uyumlu bir de fitness bilekliği tanıtacak.
4.5G teknolojlerinde bağlantı kaliteleri artırılsa da asıl odak noktası cihazdan cihaza bağlantılar ve daha az enerji tüketimine yöneliyor. 4.5G LTE altypaılarında 1GBps indirme hızlarına erişilmesi hedeflenirken, bu sayede hücresel ağlar üzerinden insansız hava araçları ile iletişim kurmak veya sanal gerçeklik içeriklerini aktarmak mümkün olacak.
Ayrıca 4G altyapılarında indirme yaparken anlık olarak WiFi ve LTE bağlantılarının sırasıyla devreye girmesi sağlanıyordu. 4.5G altyapısında ise WiFi ve LTE bağlantıları eş zamanlı olarak çalışacak. Bu sayede indirme süreleri daha da kısalacak. 4.5G teknolojilerinde LTE-M adı verilen iletişim yongaları kullanılacak. Bu yongalar cihazların birbiri ile iletişim kurmasında da büyük kolaylıklar sağlayacak.
Yeni altyapıda bir baz istasyonu LTE-M yongaları sayesinde 100 bin bağlantıya izin verecek. 4G teknolojilerinde bu rakam 1000 civarındaydı. Ayrıca daha iyi kapsama alanı da sunulacak. Altyapı içerisinde düşük güç tüketen terminallar kullanılacak. Bu alıcılar 2G teknolojilerinde kullanılan sinyal kuvvetinin yüzde biri kadar kuvvet gerektirecek ve 20desibel civarında bir kazanım olacak. Bu da baz istasyonlarının daha az enerji harcamasına olanak tanıyacak. Huawei gelecek yıl itibariyle ticari olarak 4.5G altyapılarını kurmaya başlayacağını açıkladı.





http://m.theinquirer.net/inquirer/news/2396743/huaweis-45g-smartband-is-the-first-lte-connected-wearable Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Ah ulan teknoloji sen nelere kadirsin, biz hala 3G
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Logic_Man 4 yıl
Türkiye 3G'de olduğu gibi bundada direk 4.5G'ye geçme fırsatını yakalayabilir. Bilmeyenler için; Türkiye'de operatörler lisanslar verildikten sonra altyapıyı direk 3.5G diye tanımlanan hspa+ teknolojisiyle kurmuşlardır. Amerikada o sıralar henüz 3G nin ilk versiyonu kullanıldığından harranlı emine, harvardlı emily'ye kısa bir süre fark atabilmişti. Tabi Amerikada 4G başlayınca bu yarış fazla uzamadan son buldu ve malum reklamlarda bitti.

Ülkemiz için lisans dağıtım aşamasında bir hayli zaman var, bu süre içinde benzer teknolojiler farklı firmalarca piyasa sürülecektir. Bu zamanı iyi kullanarak doğru lisans dağıtım ve yatırım planları yapılırsa bizimde 4.5G'ye geçebilmemiz için bir engel yok.

1 Yanıt Yanıtla
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Pablo Escobar 4 yıl Logic_Man
Logic_Man

Türkiye 3G'de olduğu gibi bundada direk 4.5G'ye geçme fırsatını yakalayabilir. Bilmeyenler için; Türkiye'de operatörler lisanslar verildikten sonra altyapıyı direk 3.5G diye tanımlanan hspa+ teknolojisiyle kurmuşlardır. Amerikada o sıralar henüz 3G nin ilk versiyonu kullanıldığından harranlı emine, harvardlı emily'ye kısa bir süre fark atabilmişti. Tabi Amerikada 4G başlayınca bu yarış fazla uzamadan son buldu ve malum reklamlarda bitti.

Ülkemiz için lisans dağıtım aşamasında bir hayli zaman var, bu süre içinde benzer teknolojiler farklı firmalarca piyasa sürülecektir. Bu zamanı iyi kullanarak doğru lisans dağıtım ve yatırım planları yapılırsa bizimde 4.5G'ye geçebilmemiz için bir engel yok.



Baz istasyonlarının yetersiz kalacağını düşünüyorum.Eğer haberde ki rakamlar doğruysa.Tek bir istasyondan 1000 kullanıcı mı erişebilecek.(4G'yi baz alarak)

Ps:LTE-A arasında çok bir fark olacağını zannetmiyorum.
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JessieJ 4 yıl
Bizde seneye 3.5 a geçeriz...
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X-FI 4 yıl
4.5G ile latency nin 10 ms e kadar düşeceğide yazıyor.
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wolf silver 4 yıl
turkcell kalkar bizim 3G miz Çin'in 4.5G sinden daha hızlıdır reklamları yapar artık :d :d
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firtilli 4 yıl
biz direk 4.5g ye geçemiyoz mu?
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interwap 4 yıl
Hayal
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Masquerade89 4 yıl
Bazen diyorum neden bu ülke
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