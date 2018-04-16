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Huawei Mate 10 Lite güvenlik ve performansı arttıran bir sistem güncellemesi aldı

Çinli telefon üretici Huawei, akıllı telefon modeli Mate 10 Lite için bir sistem güncellemesi yayınadı. Güvenlik ve performans iyileştirmeleri sunan güncellemenin detayları haberimizde.
1 yıl
18,6b
1
10
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz yıl birçok orta ölçekli akıllı telefonu piyasaya sunan Huawei, hemen hemen her ay cihazları için güncellemeler yayınlıyor. Çinli akıllı telefon üreticisi son olarak Huawei Mate 10 modelinin daha makul özelliklere sahip olan Huawei Mate 10 Lite modeli için bir sistem güncellemesi yayınladı.

Güncelleme ile cihaz daha stabil çalışıyor

Yazılım güncellemesi, RNE-L21C432B134 yapı numarası ile birkaç gün içinde tüm Huawei Mate 10 Lite akıllı telefonlarda aktif olacak. Dosya boyutu 451 MB. olan bu güncellemede güvenlik ve performansı arttırmaya yönelik çeşitli sistem optimizasyonları ve hata düzeltmeleri yer alıyor.
Huawei Mate 10 Lite güvenlik ve performansı arttıran bir sistem güncellemesi aldı
Cihazı daha stabil bir hale getirmeyi amaçlayan bu güncelleme paketi, aynı zamanda Nisan ayı Android güvenlik iyileştirmesi ekini de içeriyor. Huawei Mate 10 Lite kullanıyorsanız ve hala bu güncellemeyi almadıysanız, cihazınızın Ayarlar*Yazılım Güncelleştirme kısayolunu izleyerek dosyayı manuel olarak yükleyebilirsiniz.

https://www.gizmochina.com/2018/04/15/new-huawei-mate-10-lite-update-improves-performances-and-brings-april-security-patch/ Yorum Yaz
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sonere3818@outlook.com 1 yıl
Nokia 6, sık sık güncelleme alıyor 😁😁😁
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mcht38 1 yıl
Yaklasik 6 senedir falan bu forumdayim gordugum en boş haber bu olsa gerek.
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intel7mix 1 yıl
Forumda bu cihazı alıp ve kullanan var
ayyyyy bayılıcam bana bir şeyler oldu
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VectrAirliness 1 yıl
Güncelleme gelmedi mevcut sürüm bu şekilde
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Ekrem71.5 1 yıl
huawei zamsüng'u koltuğundan etti sıra eğpıl da :)
çaktırmayın abim görmesin
@ekrem71 :D
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Taha0194 1 yıl
Huawei Türkiye Sitesinde Mate 10 lite için Android 8 ve emui 8 diye Satış Yapıyor
Gerçekte Öyle bişey yok hala emui 5.1 Android 7
Emui 8 Ne zaman Gelicek diye Soruncada Henüz Bilgi Yok
Huawei Türkiye Gerçekten Çalışıyor
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TearsForFears 1 yıl
Facebook sayfasında gördüğüm kadarıyla çoğu kişi android 8 bekliyor ama gelen cevaplarda çıkış tarihiyle ilgili bilgi yok deniliyor. Android 7 ile çıkarıp hala 8 vermemişler ayıptır.
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evolez 1 yıl TearsForFears
Ne ayibi, 5. guncellemeyi aldi cihaz, daha ne yapacaklar. Guvenlik guncellemelerini dahi aliyo, android one cihaz gibi. Daha 4-5 aylik cihaz. Android one telefonlardan bile daha yeni alanlar var 8.0. Cogu buyuguz diye gecinen ureticiler bile bu kadar sik guncellememekte amiral gemisi telefonlarini.
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