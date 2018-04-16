Huawei Mate 10 Lite güvenlik ve performansı arttıran bir sistem güncellemesi aldı

Geçtiğimiz yıl birçok orta ölçekli akıllı telefonu piyasaya sunan Huawei, hemen hemen her ay cihazları için güncellemeler yayınlıyor. Çinli akıllı telefon üreticisi son olarak Huawei Mate 10 modelinin daha makul özelliklere sahip olan Huawei Mate 10 Lite modeli için bir sistem güncellemesi yayınladı.

Güncelleme ile cihaz daha stabil çalışıyor

Yazılım güncellemesi, RNE-L21C432B134 yapı numarası ile birkaç gün içinde tüm Huawei Mate 10 Lite akıllı telefonlarda aktif olacak. Dosya boyutu 451 MB. olan bu güncellemede güvenlik ve performansı arttırmaya yönelik çeşitli sistem optimizasyonları ve hata düzeltmeleri yer alıyor.

Cihazı daha stabil bir hale getirmeyi amaçlayan bu güncelleme paketi, aynı zamanda Nisan ayı Android güvenlik iyileştirmesi ekini de içeriyor. Huawei Mate 10 Lite kullanıyorsanız ve hala bu güncellemeyi almadıysanız, cihazınızın Ayarlar*Yazılım Güncelleştirme kısayolunu izleyerek dosyayı manuel olarak yükleyebilirsiniz.

https://www.gizmochina.com/2018/04/15/new-huawei-mate-10-lite-update-improves-performances-and-brings-april-security-patch/