Honor 10'un teknik özellikleri belli oldu

Huawei'nin alt markası olan Honor'un yeni amiral gemisinin teknik özellikleri belli oldu. Çin'de 19 Nisan'da tanıtılacak olan Honor 10, Çin sertifikasyon kurumu TENAA'da yer alan bilgilere göre dört farklı konfigürasyonda piyasaya sunulacak. COL-TL00, COL-TL10, COL-AL10 ve COL-AL00 model numaralı varyantları olan cihazın teknik detaylarına geçelim.

Honor 10, Çin'de 19 Nisan'da tanıtılacak

Amiral gemisi sınıfındaki Honor 10, 2.36GHz Hisilicon Kirin 970 işlemci, 5,9 inç çentikli FHD LCD ekran ve Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle geliyor. Cihazda 24 Megapiksel ve 16 Megapiksel olmak üzere çift arka kamera yer alırken bu kameralar semantik görüntü segmentasyonu moduna sahip; bu da telefonun tek bir fotoğrafta çok yönlü algılama yapabilmesi anlamına geliyor. Telefonun ön kamerası ise 24 Megapiksel çözünürlük sunuyor.

4 GB/6 GB RAM ve 64 GB/128 GB özelliklere sahip varyantları olacak Honor 10'un batarya gücü ise 3,320 mAh kapasiteye sahip. EMUI 8.1 kullanıcı arayüzü ile gelecek olan cihazın 149.6 x 71.2 x 7.7 mm ebatlarında olduğunu da belirtelim. Ürünün fiyatı ve Türkiye'de ne zaman satışa sunulacağı ile ilgili bir bilgi de henüz paylaşılmadı.

https://www.gizmochina.com/2018/04/16/honor-10s-full-specifications-leaked-through-tenaa-listing-ahead-of-its-official-announcement/