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Huawei Mate 10 Pro'nun DxOMark puanı belli oldu

Kamera test merkezi DxOMark, Huawei'in yeni amiral gemisi Mate 10 Pro'nun kamera puanını açıkladı. Mate 10 Pro, aldığı puan ile iPhone 8 ve Note 8'i geçmeyi başarsa da birincilik koltuğuna oturamadı.
1 yıl
7,6b
1
21
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Huawei Mate 10 Pro'nun DxOMark puanı belli oldu
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Kamera test laboratuvarı DxOMark'ın son test konuğu Huawei Mate 10 Pro oldu. Huawei Mate 10 Pro, test sonucundan 97 puan alarak Google Pixel 2'nina ardından ikinci sıraya yerleşti. Huawei Mate 10 Pro'nun aldığı test puanı iPhone 8 Plus ve Galaxy Note 8'in puanlarından 3 puan daha yüksek.
Huawei Mate 10 Pro'nun fotoğraf yetenekleri DxOMark'tan 100 puan almayı başarırken video kayıt yetenekleri 91 puan aldı. Daha önce Galaxy Note 8 de fotoğraf çekim yetenekleriyle 100 puan almıştı.


Fotoğraf Yetenekleri

Test sonuçlarına göre Mate 10 Pro'nun pozlama yetenekleri, bokeh efekt yeteneği ve düşük ışıklarda pürüzsüz çekim yapabilmesi öne çıkıyor. Nesneleri hızlı ve doğru şekilde odaklıyor.


Fotoğraf yetenekleri genellikle olumlu olan Mate 10 Pro'nun bir kaç eksisi bulunuyor. Ara sıra renkler doygun çıkabiliyor, gökyüzündeki detaylar kaybolabiliyor ve ardışık çekimlerde bozulmalar olabiliyor.


Video Yetenekleri

DxOMark'ın aktardıklarına göre video kaydı esnasında odaklama özelliği hızlı ve doğru şekilde çalışırken nesneleri de güzel bir şekilde takip ediyor. Tüm aydınlatma koşullarında sarsılmayı iyi bir şekilde önleyip, renkleri ve beyaz dengesini doğru bir şekilde ayarlıyor. Pozlama yetenekleri iyi ve genellikle görüntüdeki parazitlenmeler az sayıda oluyor.


Dezavantaj olarak hemen hemen her aydınlatma koşulunda doku detayları düşük kalıyor. Yüksek kontraslı sahnelerde dinamik aralığı düşük kalıyor. Sarı ve turuncu ışık altında renk doğruluğu sorunları yaşanabiliyor.


DxOMark'ın yaptığı test sonucuna buradan ulaşabilirsiniz.


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sezar61 1 yıl en beğenilen
bu haberi okuyalı 2 gün falan oldu ancak mı yayınlayabildiniz huawei lansman yaptı düzgün bir haber bile yapmadınız samsung apple basıyor parayı dimi apple ın her haberini ana haber gibi veriyorunuz
bu haberi okuyalı 2 gün falan oldu ancak mı yayınlayabildiniz huawei lansman yaptı düzgün bir haber bile yapmadınız samsung apple basıyor parayı dimi apple ın ...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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shadowmexo 1 yıl
Murat Gamsız en iyi diyene kadar hiç bir şey en iyi değildir. DXO parayı verene yönelen bir firma oldu tarafsız değil.
1 Yanıt Yanıtla +13
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koyunsavar 1 yıl
Kamera konusunda dxo nun ne dediği beni hiç ilgilendirmiyor. Murat gamsız bu konuda çok iyi ve tarafsız bence onu takip ediyorum.
Yanıtla +7
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DH Misafiri 1 yıl
DxOMark da puanlama 100 üzerinden değil dolayısıyla "tam puan" vurgunuz yanlış olmuş. Örnek olarak 108 puanlı red helium bulunmakta. Seneye 102-103 kameralar çıktığında bu yazınızı okuyanların kafası karışabilir.
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genpoker 1 yıl
DxOMark da 100 tam puan diye bir olgu yok haber yapiyorsunuz arastirmadan. Adamlari diyor bunu puanlama 100 uzerinden degil diye. 108 alan kameralar var. Tam puan cumlesi duzeltilmesi lazim.
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axaxa 1 yıl
8 plus portre modda almış sanki anahtarını
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suslu76 1 yıl
DxO'ya tarafsiz degil diyenler neye dayanarak diyor?
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shadowmexo 1 yıl
Murat Gamsız en iyi diyene kadar hiç bir şey en iyi değildir. DXO parayı verene yönelen bir firma oldu tarafsız değil.
1 Yanıt Yanıtla +13
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Bilgisayar Bağımlısı 1 yıl shadowmexo
shadowmexo
Murat Gamsız en iyi diyene kadar hiç bir şey en iyi değildir. DXO parayı verene yönelen bir firma oldu tarafsız değil.

Karsilastirmali testlerde gayet guzel inceliyorlar valla bak su daha guzelmis diyebiliyorsun.
Huawei p10 plusun ikinci kamerasi daha fazla isik alabilme imkani saglamasina ragmen s8 p10 plustan cok daha iki cekiyor.
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tahir40 1 yıl
Tüm sıralamayı göster diyorum 8 10 telefon var.
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mehmedaltair 1 yıl
dxomark.com/...
Her sene neden düşürsünler arkadaşlar hiç mantıklı geliyor mu
Yukarıdaki linkte halihazırda 108 puan verilen kamera var seneye 101-102 diye devam eder puanlar
2 Yanıt Yanıtla +1
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DODANLI 1 yıl mehmedaltair
Hocam mobilde 100 ün üstünü görmedim. Mobil cihazlar içinde 100 ün üstünü kullanırlar mı bekleyip göreceğiz. Ama 100 tavan olmalı. Yoksa bunun sonu yok ;)
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buraoca2 1 yıl mehmedaltair
mehmedaltair
dxomark.com/...
Her sene neden düşürsünler arkadaşlar hiç mantıklı geliyor mu
Yukarıdaki linkte halihazırda 108 puan verilen kamera var seneye 101-102 diye devam eder puanlar

Bilgilendirdiniz icin teşekkürler hocam
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mehmedaltair 1 yıl
dxomark.com/...
Her sene neden düşürsünler arkadaşlar hiç mantıklı geliyor mu
Yukarıdaki linkte halihazırda 108 puan verilen kamera var seneye 101-102 diye devam eder puanlar
2 Yanıt Yanıtla +1
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mehmedaltair 1 yıl
dxomark.com/...
Her sene neden düşürsünler arkadaşlar hiç mantıklı geliyor mu
Yukarıdaki linkte halihazırda 108 puan verilen kamera var seneye 101-102 diye devam eder puanlar
2 Yanıt Yanıtla +1
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magicboyguccino 1 yıl
eski bir haber, 3 gün önce yabancı haber kaynaklarında yanınlandı.
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sezar61 1 yıl en beğenilen
bu haberi okuyalı 2 gün falan oldu ancak mı yayınlayabildiniz huawei lansman yaptı düzgün bir haber bile yapmadınız samsung apple basıyor parayı dimi apple ın her haberini ana haber gibi veriyorunuz
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buraoca2 1 yıl
Fotoğraf Yeteneklerine şimdiden 100 puan vermişler, önümüzdeki yıl gelecek Note 9, Mate 11 gibi cihazlara ise 101 - 102 puan mı verecekler?
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ozmenakif 1 yıl buraoca2
buraoca2
Fotoğraf Yeteneklerine şimdiden 100 puan vermişler, önümüzdeki yıl gelecek Note 9, Mate 11 gibi cihazlara ise 101 - 102 puan mı verecekler?

Testi güncelleyip adımları zorlaştırabilirler, Euro NCAP gibi yani. Ama bu sefer de eski telefonların puanları yalan olur. En iyisi 103, 105 diye yardırmak herhalde. Sonsuza kadar yolu var
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DODANLI 1 yıl buraoca2
Note 9 100 tam puan alırsa note 8 in puanını düşürürler. Bu tüm cihazlar için geçerli.
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