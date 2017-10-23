Huawei Mate 10 Pro'nun DxOMark puanı belli oldu

Fotoğraf Yetenekleri
Test sonuçlarına göre Mate 10 Pro'nun pozlama yetenekleri, bokeh efekt yeteneği ve düşük ışıklarda pürüzsüz çekim yapabilmesi öne çıkıyor. Nesneleri hızlı ve doğru şekilde odaklıyor.
Fotoğraf yetenekleri genellikle olumlu olan Mate 10 Pro'nun bir kaç eksisi bulunuyor. Ara sıra renkler doygun çıkabiliyor, gökyüzündeki detaylar kaybolabiliyor ve ardışık çekimlerde bozulmalar olabiliyor.
Video Yetenekleri
DxOMark'ın aktardıklarına göre video kaydı esnasında odaklama özelliği hızlı ve doğru şekilde çalışırken nesneleri de güzel bir şekilde takip ediyor. Tüm aydınlatma koşullarında sarsılmayı iyi bir şekilde önleyip, renkleri ve beyaz dengesini doğru bir şekilde ayarlıyor. Pozlama yetenekleri iyi ve genellikle görüntüdeki parazitlenmeler az sayıda oluyor.
Dezavantaj olarak hemen hemen her aydınlatma koşulunda doku detayları düşük kalıyor. Yüksek kontraslı sahnelerde dinamik aralığı düşük kalıyor. Sarı ve turuncu ışık altında renk doğruluğu sorunları yaşanabiliyor.
DxOMark'ın yaptığı test sonucuna buradan ulaşabilirsiniz.
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Karsilastirmali testlerde gayet guzel inceliyorlar valla bak su daha guzelmis diyebiliyorsun.
Huawei p10 plusun ikinci kamerasi daha fazla isik alabilme imkani saglamasina ragmen s8 p10 plustan cok daha iki cekiyor.
Her sene neden düşürsünler arkadaşlar hiç mantıklı geliyor mu Yukarıdaki linkte halihazırda 108 puan verilen kamera var seneye 101-102 diye devam eder puanlar
Bilgilendirdiniz icin teşekkürler hocam
Her sene neden düşürsünler arkadaşlar hiç mantıklı geliyor mu Yukarıdaki linkte halihazırda 108 puan verilen kamera var seneye 101-102 diye devam eder puanlar
Her sene neden düşürsünler arkadaşlar hiç mantıklı geliyor mu Yukarıdaki linkte halihazırda 108 puan verilen kamera var seneye 101-102 diye devam eder puanlar
Testi güncelleyip adımları zorlaştırabilirler, Euro NCAP gibi yani. Ama bu sefer de eski telefonların puanları yalan olur. En iyisi 103, 105 diye yardırmak herhalde. Sonsuza kadar yolu var
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