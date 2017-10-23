Huawei Mate 10 Pro'nun DxOMark puanı belli oldu

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Kamera test laboratuvarı DxOMark'ın son test konuğu Huawei Mate 10 Pro oldu. Huawei Mate 10 Pro, test sonucundan 97 puan alarak Google Pixel 2'nina ardından ikinci sıraya yerleşti. Huawei Mate 10 Pro'nun aldığı test puanı iPhone 8 Plus ve Galaxy Note 8'in puanlarından 3 puan daha yüksek.

Huawei Mate 10 Pro'nun fotoğraf yetenekleri DxOMark'tan 100 puan almayı başarırken video kayıt yetenekleri 91 puan aldı. Daha önce Galaxy Note 8 de fotoğraf çekim yetenekleriyle 100 puan almıştı.





Fotoğraf Yetenekleri

Test sonuçlarına göre Mate 10 Pro'nun pozlama yetenekleri, bokeh efekt yeteneği ve düşük ışıklarda pürüzsüz çekim yapabilmesi öne çıkıyor. Nesneleri hızlı ve doğru şekilde odaklıyor.

Fotoğraf yetenekleri genellikle olumlu olan Mate 10 Pro'nun bir kaç eksisi bulunuyor. Ara sıra renkler doygun çıkabiliyor, gökyüzündeki detaylar kaybolabiliyor ve ardışık çekimlerde bozulmalar olabiliyor.





Video Yetenekleri

DxOMark'ın aktardıklarına göre video kaydı esnasında odaklama özelliği hızlı ve doğru şekilde çalışırken nesneleri de güzel bir şekilde takip ediyor. Tüm aydınlatma koşullarında sarsılmayı iyi bir şekilde önleyip, renkleri ve beyaz dengesini doğru bir şekilde ayarlıyor. Pozlama yetenekleri iyi ve genellikle görüntüdeki parazitlenmeler az sayıda oluyor.





Dezavantaj olarak hemen hemen her aydınlatma koşulunda doku detayları düşük kalıyor. Yüksek kontraslı sahnelerde dinamik aralığı düşük kalıyor. Sarı ve turuncu ışık altında renk doğruluğu sorunları yaşanabiliyor.





DxOMark'ın yaptığı test sonucuna buradan ulaşabilirsiniz.