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Huawei Mate 20 Lite’ın Game Suit yazılımı ne işe yarıyor?

Huawei'in orta segment telefonu Huawei Mate 20 Lite, oyuncular için hangi özellikleri sunuyor? Oyun deneyimini geliştiren Huawei Game Suite yazılımı ne işe yarıyor?
3 ay
14,2b
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6
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Huawei Mate 20 Lite’ın Game Suit yazılımı ne işe yarıyor?
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Huawei Mate 20 ailesinin uygun fiyatıyla öne çıkan modeli Huawei Mate 20 Lite, oyuncuların ilgisini çekebilecek yazılımsal özelliklere sahip. Mate 20 Lite’ın Game Suit yazılımı ne işe yarıyor?

Huawei Mate 20 Lite özellikleri 

Huawei Mate 20 Lite şık tasarıma, 6.3 inç büyüklüğünde ekrana, çift ön kameraya ve çift arka kameraya sahip. Telefon gücünü Kirin 710 yonga setinden alıyor. Grafik tarafında ise ARM Mali G65 grafik biriminden destekleniyor. İşlemciye 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza eşlik ediyor. 12nm sürecinde üretilen Kirin 710 yonga seti, yapay zeka işlemelerini hızlandıran bağımsız ISP ve DSP içeriyor. Uzun süre oyun oynayabilmek için 3750 mAh büyüklüğünde batarya yer verilmiş.

Game Suite

Günümüzde pek çok akıllı telefon üreticisi, oyun deneyimini iyileştiren yazılımsal özellikler sunuyor. Huawei de o markalardan birisi. Game Suite yazılımı sayesinde oyun performansını ve kullanıcı deneyimi üst seviyeye çıkarabilirsiniz.

Game Suite yazılımının üç ana özelliği bulunuyor. ‘Kesintisiz Oyun’ seçeneğini aktif ettiğinizde oyun esnasında bildirim göstermiyor. Çağrıları, bildirimleri ve pil uyarılarını gizliyor. Böylelikle dikkat dağılması ya da oyunun yarıda kalması gibi sıkıntılar da ortadan kalkıyor.

‘Oyun Hızlandırma’ seçeneği ile telefonun donanımı yüksek performans moduna geçiyor. Bu sadece daha yüksek grafik ayarlarında daha stabil oyun deneyimi elde edilebiliyor. Tabii bu modu aktif ettiğinizde bataryanızın daha hızlı azalacağını belirtelim. Bu özellik aktifken PUBG Mobile'da grafik seçeneği olarak 'HD' ve kare hızı seçeneği olarka da Yüksek' seçiliyken akıcı bir şekilde oynanabiliyor.

Game Suite benzeri yazılımları Play Store’dan ücretsiz olarak indirebilmek mümkün ancak bu yazılımlarda Game Suite’deki Oyun Hızlandırma seçeneğini bulunmuyor.


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SPeaky 3 ay en beğenilen
Her gün her gün şu Huawei reklamları
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DH Misafiri 3 ay
HD VE YÜKSEK Mİ? Aldığıma bin pişmanım, inanmayın. Oyun oynucaksanız almayın. Mi 8 honor play alın
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Johan Elmander 3 ay
Madem bu kadar reklam veriyorsunuz huawei bey, mesaj başına ücretle ben de huawei övebilirim. Iban için pm
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atkosturanadam 3 ay
Huawei mate 10 lite telefona sahibim o yazılımda var ama oyun oynamak isteyen uzak dursun.Alt seviye kirin işlemciden grafik isteyen çoğu oyunda baya baya kasılmalar oluyor hele belli bir süre sonra ısınınca oynanmıycak hale geliyor.
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Askaparta 3 ay
Migros’da moneyle kampanyası var ama pahalı yine de.
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smart1978 3 ay
Hic kafa yormaya gerek yok. Albenisi de yok... O fiyata performansli kaliteli nice telefonlar var.
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SPeaky 3 ay en beğenilen
Her gün her gün şu Huawei reklamları
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