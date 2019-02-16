Huawei Mate 20 Lite’ın Game Suit yazılımı ne işe yarıyor?

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Huawei Mate 20 ailesinin uygun fiyatıyla öne çıkan modeli Huawei Mate 20 Lite, oyuncuların ilgisini çekebilecek yazılımsal özelliklere sahip. Mate 20 Lite’ın Game Suit yazılımı ne işe yarıyor?

Huawei Mate 20 Lite özellikleri

Huawei Mate 20 Lite şık tasarıma, 6.3 inç büyüklüğünde ekrana, çift ön kameraya ve çift arka kameraya sahip. Telefon gücünü Kirin 710 yonga setinden alıyor. Grafik tarafında ise ARM Mali G65 grafik biriminden destekleniyor. İşlemciye 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza eşlik ediyor. 12nm sürecinde üretilen Kirin 710 yonga seti, yapay zeka işlemelerini hızlandıran bağımsız ISP ve DSP içeriyor. Uzun süre oyun oynayabilmek için 3750 mAh büyüklüğünde batarya yer verilmiş.

Game Suite

Günümüzde pek çok akıllı telefon üreticisi, oyun deneyimini iyileştiren yazılımsal özellikler sunuyor. Huawei de o markalardan birisi. Game Suite yazılımı sayesinde oyun performansını ve kullanıcı deneyimi üst seviyeye çıkarabilirsiniz.

Game Suite yazılımının üç ana özelliği bulunuyor. ‘Kesintisiz Oyun’ seçeneğini aktif ettiğinizde oyun esnasında bildirim göstermiyor. Çağrıları, bildirimleri ve pil uyarılarını gizliyor. Böylelikle dikkat dağılması ya da oyunun yarıda kalması gibi sıkıntılar da ortadan kalkıyor.

‘Oyun Hızlandırma’ seçeneği ile telefonun donanımı yüksek performans moduna geçiyor. Bu sadece daha yüksek grafik ayarlarında daha stabil oyun deneyimi elde edilebiliyor. Tabii bu modu aktif ettiğinizde bataryanızın daha hızlı azalacağını belirtelim. Bu özellik aktifken PUBG Mobile'da grafik seçeneği olarak 'HD' ve kare hızı seçeneği olarka da Yüksek' seçiliyken akıcı bir şekilde oynanabiliyor.

Game Suite benzeri yazılımları Play Store’dan ücretsiz olarak indirebilmek mümkün ancak bu yazılımlarda Game Suite’deki Oyun Hızlandırma seçeneğini bulunmuyor.