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Motorola One'ın özellikleri Çin'de alınan sertifika ile doğrulandı

Motorola, Çin'de XT1941-2 model numarasına sahip yeni akıllı telefonunun sertifikasını aldı. Yeni cihazın Motorola One olarak isimlendirilmesi bekleniyor. Motorole One özellikleri haberimizde.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
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Cep Telefonları
Ahmet Furkan Talu
Yazar
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Motorola, Çin'de yeni akıllı telefonunun sertifikasını aldı. XT1941-2 model numarasına sahip olan cihazın Motorola One olarak isimlendirilmesi bekleniyor. Sızdırılan görsel ile birlikte cihazın arka tarafında çift kameraya sahip olduğu doğrulandı. Gelin hep beraber Motorola One'ın sızdırılan teknik özelliklerini inceleyelim.

Motorola One özellikleri

Sızdırılan fotoğraf ile birlikte telefonun tasarımında metal çerçeveye ve arka cam yüzeye sahip olduğu görülüyor. Telefon 5.86 inç büyüklüğünde ekrana ve 3000 mAh batarya kapasitesine sahip. Dün yayınlanan bir liste ile birlikte cihazın Snapdragon 625 işlemcisinden güç alacağı ve 4 GB RAM kapasitesine sahip olduğu doğrulandı. Sekiz adet Cortex-A53 çekirdeğine sahip olan işlemcinin saat hızı ise 2GHz. Cihaz ayrıca grafik tarafında ise Adreno 506 grafik işlemci birimine sahip. 
Motorole One'ın Çin'de ZenUI 4.0 arayüzü ile birlikte sunulması beklenirken uluslararası piyasalarda Android One programının bir parçası olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca cihazın 300 ile 400 dolar arasında fiyat etiketine sahip olması da beklentiler arasında. 

https://www.phonearena.com/news/Motorola-One-design-specs-leak-certification_id107872 Yorum Yaz
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