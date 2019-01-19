Huawei Mate 20 Pro kamera performansıyla DxOMark’ın yeni lideri oldu

Geçtiğimiz senenin Ekim ayında tanıtılan Huawei’nin amiral gemi modeli Mate 20 Pro kamera performansıyla herkesin ilgisini çekmeyi başardı. Bugün ise akıllı telefonlara detaylı kamera testleri yapan DxOMark, Mate 20 Pro için raporunu yayınladı. Toplam 109 puana ulaşmayı başaran cihaz zirvenin yeni sahibi.

P20 Pro ile aynı puanı aldılar

Huawei’nin Mart ayında tanıttığı P20 Pro modeli uzun zamandır listenin tepesindeydi. Firmanın yeni modeli Mate 20 Pro’nun bunu sonlandıracağı düşünülüyordu ancak iki model aynı puanı aldılar. P20 Pro fotoğraftan 114, videodan ise 98 puan aldı ve 109 ortalamaya sahip. Mate 20 Pro ise 114 fotoğraf, 97 video puanı alarak yine 109 ortalamaya ulaşmayı başardı. Yani firmanın her iki cihazı zirveyi paylaşıyor diyebiliriz.

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DxOMark, Mate 20 Pro modelini P20 Pro ile kıyaslayınca daha iyi pozlama yapılması, keskinliğin azaltılması ve fotoğraftaki detayların daha çok belirginleşmesi gibi artı özellikleri belirtiyor. Ancak P20 Pro’nun da 3X yakınlaştırma, bokeh efekti ve düşük ışıkta video stabilizasyonu konularında hala önde olduğu söylenmiş.

Hatırlamak gerekirse P20 Pro’da bulunan monokrom sensör yerine Mate 20 Pro’ya geniş açı sensör yerleştirilmişti. Geniş açı kameraya sahip olmak DxOMark skorunu etkilemediği için puanlar yakın kalmış. Yine de birincilik koltuğunun yeni sahibi Huawei Mate 20 Pro oldu. İkincilik Huawei P20 Pro, üçüncülük ise 105 puan ile Apple iPhone XS Max'in elinde bulunuyor.

Huawei Mate 20 Pro kamera özellikleri

40 MP ana kamera, f/1.8, 1/1.7” sensör

20 MP ultra geniş açı kamera, f/2.2 diyafram, 1/2.7” sensör

8MP telephoto kamera, f/2.4 diyafram, 1/4” sensör, OIS

Faz algılamalı otomatik odaklama (PDAF)

Lazer Otomatik Odaklama

Çift ton LED flash

https://www.dxomark.com/huawei-mate-20-pro-camera-review-triple-cam-juggernaut/#