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Huawei Mate 20 Pro kamera performansıyla DxOMark’ın yeni lideri oldu

Akıllı telefonlar için detaylı kamera testleri yapan DxOMark, Huawei Mate 20 Pro’yu inceledi. 109 puan almayı başaran cihaz Huawei P20 Pro ile birlikte zirveye yerleşti.
4 ay
5,4b
1
16
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Huawei Mate 20 Pro kamera performansıyla DxOMark’ın yeni lideri oldu
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Geçtiğimiz senenin Ekim ayında tanıtılan Huawei’nin amiral gemi modeli Mate 20 Pro kamera performansıyla herkesin ilgisini çekmeyi başardı. Bugün ise akıllı telefonlara detaylı kamera testleri yapan DxOMark, Mate 20 Pro için raporunu yayınladı. Toplam 109 puana ulaşmayı başaran cihaz zirvenin yeni sahibi.

P20 Pro ile aynı puanı aldılar

Huawei’nin Mart ayında tanıttığı P20 Pro modeli uzun zamandır listenin tepesindeydi. Firmanın yeni modeli Mate 20 Pro’nun bunu sonlandıracağı düşünülüyordu ancak iki model aynı puanı aldılar. P20 Pro fotoğraftan 114, videodan ise 98 puan aldı ve 109 ortalamaya sahip. Mate 20 Pro ise 114 fotoğraf, 97 video puanı alarak yine 109 ortalamaya ulaşmayı başardı. Yani firmanın her iki cihazı zirveyi paylaşıyor diyebiliriz.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi yöneticisi de Redmi Note 7’nin dayanıklılığını test etti"

DxOMark, Mate 20 Pro modelini P20 Pro ile kıyaslayınca daha iyi pozlama yapılması, keskinliğin azaltılması ve fotoğraftaki detayların daha çok belirginleşmesi gibi artı özellikleri belirtiyor. Ancak P20 Pro’nun da 3X yakınlaştırma, bokeh efekti ve düşük ışıkta video stabilizasyonu konularında hala önde olduğu söylenmiş.

Huawei Mate 20 Pro kamera performansıyla DxOMark’ın yeni lideri oldu
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Hatırlamak gerekirse P20 Pro’da bulunan monokrom sensör yerine Mate 20 Pro’ya geniş açı sensör yerleştirilmişti. Geniş açı kameraya sahip olmak DxOMark skorunu etkilemediği için puanlar yakın kalmış. Yine de birincilik koltuğunun yeni sahibi Huawei Mate 20 Pro oldu. İkincilik Huawei P20 Pro, üçüncülük ise 105 puan ile Apple iPhone XS Max'in elinde bulunuyor.

Huawei Mate 20 Pro kamera özellikleri

  • 40 MP ana kamera, f/1.8, 1/1.7” sensör
  • 20 MP ultra geniş açı kamera, f/2.2 diyafram, 1/2.7” sensör
  • 8MP telephoto kamera, f/2.4 diyafram, 1/4” sensör, OIS
  • Faz algılamalı otomatik odaklama (PDAF)
  • Lazer Otomatik Odaklama
  • Çift ton LED flash

https://www.dxomark.com/huawei-mate-20-pro-camera-review-triple-cam-juggernaut/# Yorum Yaz
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koyunsavar 4 ay en beğenilen
Hadi fotoğraf puanını yedik video dan nasıl 98 puan aldığının mantıklı bir açıklaması varmı? Kaç tane test seyrettim alet resmen video arızalı full hd 60 kare çekemiyor 4k konusuna hiç girmeyelim.
Hadi fotoğraf puanını yedik video dan nasıl 98 puan aldığının mantıklı bir açıklaması varmı? Kaç tane test seyrettim alet resmen video arızalı full hd 60 kare ç...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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Bloodin 4 ay
Yani kısaca Mate 20 Pro, P20 Pro'nun üzerine hiçbir şey koyamamış fotoğraf anlamında...
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Mr. Jingles 4 ay koyunsavar
Bunun sebebi Kirin işlemcilerin bir kandırmacadan ibaret. Testlerde mangalda kül bırakmıyor ama gerçek kullanıma gelince işlemcisinin gücü 2160p60 çekemeyecek kadar güçsüz. Bu çipset (Kirin 980) SDM835 ayarında bir seviyede. SDM845 ile kıyas edilemez.

Hadi Nokia 40 MP yaptı ama bu alanda kilometre taşı sayılacak bir yenilik sundu. Ne güzel büyük sensör kullanmışsın işte. 40 MP koyup niye piksellerin boyutunu küçültüyor anlamıyorum. Aynı sensöre 12 MP çözünürlük koyulsa çok daha temiz çıktılar elde ederlerdi.
Bunun sebebi Kirin işlemcilerin bir kandırmacadan ibaret. Testlerde mangalda kül bırakmıyor ama gerçek kullanıma gelince işlemcisinin gücü 2160p60 çekemeyecek ...
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MetalWave 3 ay
anlamadığım. 40mp 1/1.7" lensin yanına telefoto koyuyorsun. onuda 8mp 1/4" sensör koyuyorsun. 40mp olana crop yapsan zaten aynı kaliteyi verir. mantığını anlayamadım bu arkadaşların!
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Askaparta 4 ay
F/P’den P/F’ye döndü Huawei.
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DODANLI 4 ay
P20 pro foto 114 video 98
Mate20 pro foto 114 video 97
Ama birinci mate 20 pro.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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theJuDGe_41 4 ay
Sırf millet mate 20 pro alacakken p20 proya kaymasın diye bu sonucu aylardır beklettiler. Kaç ay boyunca mate 20 proyu açıklamadılar ama p30 pro tanıtıldığı gün sonucu dxomarka düşecektir çünkü 2-3 puan daha yüksek sonuç alacak diye düşünüyorum
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Seyrim 4 ay
Güzel telefonlar yapıyor firma..
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Bloodin 4 ay
Yani kısaca Mate 20 Pro, P20 Pro'nun üzerine hiçbir şey koyamamış fotoğraf anlamında...
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the_dedektif 4 ay
Para çok beyler para çok istediği zaman istediği yerde1.ci olabilecek kadar paraları var
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mohmla 4 ay the_dedektif
apple da para yok mu parayla oluyorsa bu işler neden bastırıp birinci olmuyor?
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Tlg3 4 ay
Fiyatı düşse de alsak ya maaş yetmiyo :D
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buraoca2 4 ay
Sırf P20 Pro nun önüne geçsin diye puanlama yapmışlar...
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koyunsavar 4 ay en beğenilen
Hadi fotoğraf puanını yedik video dan nasıl 98 puan aldığının mantıklı bir açıklaması varmı? Kaç tane test seyrettim alet resmen video arızalı full hd 60 kare çekemiyor 4k konusuna hiç girmeyelim.
2 Yanıt Yanıtla +12
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Mr. Jingles 4 ay koyunsavar
Bunun sebebi Kirin işlemcilerin bir kandırmacadan ibaret. Testlerde mangalda kül bırakmıyor ama gerçek kullanıma gelince işlemcisinin gücü 2160p60 çekemeyecek kadar güçsüz. Bu çipset (Kirin 980) SDM835 ayarında bir seviyede. SDM845 ile kıyas edilemez.

Hadi Nokia 40 MP yaptı ama bu alanda kilometre taşı sayılacak bir yenilik sundu. Ne güzel büyük sensör kullanmışsın işte. 40 MP koyup niye piksellerin boyutunu küçültüyor anlamıyorum. Aynı sensöre 12 MP çözünürlük koyulsa çok daha temiz çıktılar elde ederlerdi.
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MrKattchup 4 ay koyunsavar
Ya hocam gerçekleri söyleme dxomark’ı kaynak gösteren arkadaşlar kızıyor sonra
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