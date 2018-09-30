Huawei Mate 20 Pro bu kez toplu taşımada görüntülendi

Huawei'nin önümüzdeki ay Mate 20 serisini tanıtması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Mate 20 Pro'nun resmi basın görselleri sızdırılmıştı. Şimdi ise gerçek bir görüntüsü internete düşmüş gibi görünüyor. SlashLeaks adlı internet sitesi, Mate 20 Pro'yu toplu taşımada yolculuk yapan birinin elinde gösteren iki fotoğraf yayınladı.

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Görüntüler cihazın ön yüzü hakkında çok fazla detay vermezken, arka kısmında üç kamera ve bir LED flaşa ev sahipliği yapan kare şeklinde bir kamera modülünün olduğunu gösteriyor. Buna ek olarak fotoğraftaki telefonun Mate 20 Pro olduğunu söyleyebiliriz. Mate 20 olmamasının nedeni ise arka kısmında bir parmak izi tarayıcısının bulunmaması.

Huawei Mate 20 Pro özellikleri

Akıllı telefonun 6.3 inç kavisli ekran, 6 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı ve Kirin 980 yonga seti ile gelmesi bekleniyor. Huawei, 16 Ekim tarihinde Mate 20 ve Mate 20 Pro'yu resmen duyuracak. Şirketin yeni amiral gemisi ile tanışabilmemiz için önümüzde yaklaşık iki hafta var.

http://www.slashleaks.com/l/huawei-mate-20-pro-blue-colour-variant-spotted-in-wild