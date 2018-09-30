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Huawei Mate 20 Pro bu kez toplu taşımada görüntülendi

Çinli teknoloji devi Huawei'nin iki hafta sonra tanıtacağı Mate 20 Pro, toplu taşımada birinin elindeyken görüntülendi. Daha önce de akıllı telefonun basın görselleri sızdırılmıştı.
7 ay
7,8b
1
10
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei'nin önümüzdeki ay Mate 20 serisini tanıtması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Mate 20 Pro'nun resmi basın görselleri sızdırılmıştı. Şimdi ise gerçek bir görüntüsü internete düşmüş gibi görünüyor. SlashLeaks adlı internet sitesi, Mate 20 Pro'yu toplu taşımada yolculuk yapan birinin elinde gösteren iki fotoğraf yayınladı.
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Görüntüler cihazın ön yüzü hakkında çok fazla detay vermezken, arka kısmında üç kamera ve bir LED flaşa ev sahipliği yapan kare şeklinde bir kamera modülünün olduğunu gösteriyor. Buna ek olarak fotoğraftaki telefonun Mate 20 Pro olduğunu söyleyebiliriz. Mate 20 olmamasının nedeni ise arka kısmında bir parmak izi tarayıcısının bulunmaması.

Huawei Mate 20 Pro özellikleri

Akıllı telefonun 6.3 inç kavisli ekran, 6 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı ve Kirin 980 yonga seti ile gelmesi bekleniyor. Huawei, 16 Ekim tarihinde Mate 20 ve Mate 20 Pro'yu resmen duyuracak. Şirketin yeni amiral gemisi ile tanışabilmemiz için önümüzde yaklaşık iki hafta var.

http://www.slashleaks.com/l/huawei-mate-20-pro-blue-colour-variant-spotted-in-wild Yorum Yaz
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xxlor 7 ay en beğenilen
Huawei mate 10 pro ilk çıktığında huawei hayran kalmıştım ama tasarımını apple benzettiği için soğudum . Bence mate 10 pro tasarımını devam ettirmeliydi çentikli tasarıma geçmemeliydi .
Huawei mate 10 pro ilk çıktığında huawei hayran kalmıştım ama tasarımını apple benzettiği için soğudum . Bence mate 10 pro tasarımını devam ettirmeliydi çentik...
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DODANLI 7 ay
Gözünüz, arka taraftaki çirkin görüntüye alışsın diye bu sızıntılar. ;) Açıkçası ben de mate 20 proyu merak edenlerdenim.
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korayalttantire 7 ay
Son zamanlardaki asiri Huawei PR'indan gina geldi!
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Guest-1F9BF2C01 7 ay
Önü İPhone arkası Galaxy S9.. Huawei fanboyları konuya bekleniyor.
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cabriyo 7 ay
huaweinin çip gücünü testte artırıp gerçekte yarı gücünü vermesi sahtekarlığından sonra huaweiden tiksiniyorum.
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aycibin 7 ay
bu telefona uyumlu pantolon da veriyorlar mı yanında? adı cep telefonu da bizim ceplere sığmıyor
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mavizaman 7 ay
kötü hocam kötü arka bölümle olmaz.
sanrım çentikten sonra 2. facia olacak bu 2 üstü kameralar.
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esmerbuyucu 7 ay
Makette olabilir, gerçek olduğunu kim nereden bilecek...
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xxlor 7 ay en beğenilen
Huawei mate 10 pro ilk çıktığında huawei hayran kalmıştım ama tasarımını apple benzettiği için soğudum . Bence mate 10 pro tasarımını devam ettirmeliydi çentikli tasarıma geçmemeliydi .
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korayalttantire 7 ay
Son zamanlardaki asiri Huawei PR'indan gina geldi!
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Whippoorwill 7 ay
Mate 10 Pro geçti bu dünyadan dedirtti.
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DODANLI 7 ay
Gözünüz, arka taraftaki çirkin görüntüye alışsın diye bu sızıntılar. ;) Açıkçası ben de mate 20 proyu merak edenlerdenim.
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Wjéasz 7 ay DODANLI
güzellik göreceli nedense bende arka tasarımı çok beğendim ama hala şu lanet olası çentik var
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