Huawei Mate 20 Pro ile yüklü gelen Huawei Health uygulamasının özellikleri

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Günümüzde pek çok akıllı telefon markasının kendine ait bir sağlık izleme uygulaması bulunuyor. Bu uygulamalar ile adımınızı takip edebiliyor, egzersizlerinizi kayıt altına alıyor ve uyku takibi yapabiliyorsunuz. Bu yazımızda Huawei Mate 20 Pro’da bulunan sağlık izleme uygulamasının özelliklerine yakından bakıyoruz.

Huawei Health ismindeki uygulama, Mate 20 Pro’da yüklü olarak geliyor. Bu uygulama ile aktivite ve sağlık durumunuzu takip edebiliyorsunuz. Uygulamayı ilk kez açtığınızda sizden yaş, kilo, boy gibi bilgileri girmenizi istiyor. Kalori tahminini ve egzersiz sürelerini bu bilgiler ışığında hazırlıyor.

Uygulamanın ana sayfasında o gün kaç adım attığınızı, kaç kilometre yürüdüğünüzü ve kaç kalori yaktığınızı görüyoruz. Telefonun adım sayar sensörü adımınızı sayıyor. Bunun doğrultusunda tahmini mesafe ve kalori bilgisi elde ediliyor.

Adım ve mesafe bilgilerini daha detaylı bir şekilde görebilmek de mümkün. Günün hangi saatinde kaç adım attığınızı, ne kadar yürüdüğünüzü görüntüleyebilirsiniz. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık ortalama adım sayısını da gösteriyor.

'Egzersiz' isimli sayfada koşma, yürüme ve bisiklete binme egzersizleri bulunuyor. Buradan bir egzersiz başlattığınızda adım sayar sensör ile adım sayınızı ve GPS ile haritadaki konumunuzu kayıt altına alıyor.

‘Ben’ isimli sekmede ise profili kişiselleştirebileceğimiz ve ayarlarda değişiklik yapabileceğimiz seçenekler bulunuyor. Günlük hedeflediğiniz adım sayısını değiştirebiliyor, kilo bilginizi elle güncelleyebiliyor ve sağlık verilerinizi diğer uygulamalar ile paylaşabiliyorsunuz. Uygulama uyku takibi, kalp ritmi ölçümü gibi özellikler de içeriyor ancak bu özellikleri kullanmak için Huawei marka bileklik veya akıllı saate ihtiyacınız var.

Huawei Health, Türkçe Dil paketi hatası nasıl çözülür?

Huawei Mate 20 Pro’da yüklü olarak gelen Huawei Health uygulamasını herhangi bir Android ve iOS cihaza da yükleyebilirsiniz. Huawei Health uygulamasını Play Store ve App Store’dan indirebilirsiniz.

Huawei Health’in Android uygulamasında son güncelleme ile birlikte dil paketi sorunu yaşanmaya başladın. Uygulamayı ilk kez açan kullanıcılar, “Türkçe dil paketi indirilemedi” uyarısı ile karşılaşıyorlar. Türkçe dil paketini indirebilmek için indirme başlayana kadar “Yeniden dene” butonuna basmalısınız. Yaklaşık olarak beşinci denemenin ardından Türkçe arayüze geçiş yapıyorsunuz.