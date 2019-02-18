Huawei Mate 20 Pro modeline ikinci yüzü tanıtma güncellemesi geldi

Huawei’nin yüz tanıma açısından en iyi akıllı telefonu olarak gösterebileceğimiz Mate 20 Pro modeli önemli bir güncelleme aldı. Güncelleme ile tek kişiye sınırlı olan yüz tanıma sistemi daha da geliştirildi.

Daha fonksiyonel oldu

Bilindiği üzere Huawei Mate 20 Pro modelinde iPhone’lardakine benzer bir yüz tanıma sistemi yer alıyor. Bu sistemde ön kamera, kızılötesi sensör ve VCSEL projeksiyon modülü sistem içerisinde yer almış. Sistem 1 milyon noktayı tarayarak çok hızlı yüz tanıma yapabiliyor.

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Yayınlanan güncelleme ile yüz tanıma sistemine ikinci bir kullanıcı daha eklenebiliyor. Böylece iki farklı kullanıcı yüzlerini tanıtarak kilidi açabiliyor veya uyumlu mobil ödeme sistemleri ile alışveriş yapabiliyor.

Dağıtıma başlayan güncelleme Huawei Mate 20 Pro modeli ile Huawei Mate 20 RS Porsche Edition modeline veriliyor. Huawei Mate 20 modelinde ise ön kamera üzerinden yüz tanıma yapılıyor. Kullanıcılar Güvenlik ve Gizlilik sekmesindeki Yüz İle Kilit Açma menüsünden ikinci kişiyi tanımlayabilirler.