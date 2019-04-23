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Huawei Mate 20 Pro'nun makro çekim örnekleri

Huawei Mate 20 Pro, fotoğrafçılık yetenekleri ile dikkat çekiyor. Üç arka kameralı ve yapay zeka destekli Huawei Mate 20 Pro'nun makro çekim yeteneklerini ele aldık.
3 hf.
21,4b
1
6
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Huawei Mate 20 Pro'nun makro çekim örnekleri
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Huawei Mate 20 Pro; geniş açı, ultra geniş açı ve telefoto lenslerden oluşan üçlü arka kamerası ile mobil fotoğrafçılığın güçlü temsilcilerinden biri. Mate 20 Pro’daki geniş açılı lens 40 MP çözünürlüğe, ultra geniş açılı lens 20 MP çözünürlüğe ve telefoto lens 8 MP çözünürlüğe sahip.

Huawei Mate 20 Pro’nun 20 MP çözünürlüğündeki ultra geniş açılı lensi, makro fotoğrafçılık için kullanılabiliyor. Bu lens ile 2,5 cm yakınlıktan makro fotoğraf çekimi yapabilirsiniz.

Telefonu bir nesneye yaklaştırdığımızda otomatik olarak makro moduna geçiş yapıyor. Daha iyi makro çekimi yapmak için kamera ayarlarındaki ‘Süper Makro’ seçeneğini aktif edebilir ve netliği arttırabilirsiniz.

Huawei Mate 20 Pro, makro yetenekleri ile rakiplerinin önüne geçmeyi başarıyor. Bir telefondan beklenmeyecek seviyede, yakın çekimler yapıyor. Mate 20 Pro ile elde ettiğimiz makro fotoğraflara aşağıdaki galeriden ulaşabilirsiniz.


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nebulabado 3 hf. en beğenilen
YOK KARDEŞIM.
PARA YOK PARA.
YETER ARTIK...
Sabah akşam Mate20 reklamı yapıp duruyorsunuz. 7000TL telefona verecek param yok.
1 Yanıt Yanıtla +9
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__Nikolaus__ 3 hf. nebulabado
Hocam sen passat almadın mı ? Mate 20 pro bozar mı seni ? Kurtul artık şu G3 den.
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1 Avatar
smart1978 3 hf.
Bu gorseller Huawei Turkiye'nin inceleme icin dayatilan ormanda mantarlarin makro cekimi. Yani eskimis gorseller. Ayrica onca ay gecti bu gorseller gecen yildan kalma. Emin olun Huawei zamanla kamerasini yazilimla batirmaktadir :/ bircok markada yapiyordur gerci.
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dreamblue35 3 hf.
adam doğada mantar çekmeye çıkmış çok iyi ! mantarları görmüş olduk böylece; acaba bu mantarları gördükten sonra her kes de mate 20 pro alma hissiyatı mı doğacak merak ettim? arkadaşlar var mı bu mantarları görünce bir hissiyat geldi mi size de şöyle gideyim bende bu telefonu aldıktan sonra bol bol mantar resmi çekeyim haa!!
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esmerbuyucu 3 hf.
P30 Pro çıktı artık onun haberlerine başlayın bari bir faydanız dokunur 😂
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JackWondo 3 hf.
Helalinden 4 bin vereyim.
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nebulabado 3 hf. en beğenilen
YOK KARDEŞIM.
PARA YOK PARA.
YETER ARTIK...
Sabah akşam Mate20 reklamı yapıp duruyorsunuz. 7000TL telefona verecek param yok.
1 Yanıt Yanıtla +9
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__Nikolaus__ 3 hf. nebulabado
Hocam sen passat almadın mı ? Mate 20 pro bozar mı seni ? Kurtul artık şu G3 den.
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