Huawei Mate 20 Pro'nun makro çekim örnekleri

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Huawei Mate 20 Pro; geniş açı, ultra geniş açı ve telefoto lenslerden oluşan üçlü arka kamerası ile mobil fotoğrafçılığın güçlü temsilcilerinden biri. Mate 20 Pro’daki geniş açılı lens 40 MP çözünürlüğe, ultra geniş açılı lens 20 MP çözünürlüğe ve telefoto lens 8 MP çözünürlüğe sahip.

Huawei Mate 20 Pro’nun 20 MP çözünürlüğündeki ultra geniş açılı lensi, makro fotoğrafçılık için kullanılabiliyor. Bu lens ile 2,5 cm yakınlıktan makro fotoğraf çekimi yapabilirsiniz.

Telefonu bir nesneye yaklaştırdığımızda otomatik olarak makro moduna geçiş yapıyor. Daha iyi makro çekimi yapmak için kamera ayarlarındaki ‘Süper Makro’ seçeneğini aktif edebilir ve netliği arttırabilirsiniz.

Huawei Mate 20 Pro, makro yetenekleri ile rakiplerinin önüne geçmeyi başarıyor. Bir telefondan beklenmeyecek seviyede, yakın çekimler yapıyor. Mate 20 Pro ile elde ettiğimiz makro fotoğraflara aşağıdaki galeriden ulaşabilirsiniz.