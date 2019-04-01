Huawei Mate 20 Pro’nun pil ömrü ve hızlı şarj özellikleri

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Huawei geçtiğimiz günlerde Huawei P30 ve P30 Pro’yu tanıttı. Ön siparişe sunulan bu telefonlar henüz ülkemize giriş yapmadı. Bu yazımızda ülkemizde uzun süredir satışta olan Mate 20 Pro’nun pil ömrü ve hızlı şarj özelliklerine göz atacağız.

Huawei Mate 20 Pro, tıpkı Huawei P30 Pro gibi Kirin 980 yonga setinden besleniyor. 7 nm üretim mimarisine sahip Kirin 980, güç verimliliği ile öne çıkıyor. Huawei Mate 20 Pro’da 4200 mAh kapasiteli pil bulunuyor.

Hızlı şarj özellikleri

Huawei Mate 20 Pro’nın hızlı şarj özelliklerine baktığımızda kablolu bağlantı ile 40 W, kablosuz şarjda ise 15 W gücünde şarjı desteklediğini görüyoruz. Telefonda Huawei SuperCharge adında kablolu hızlı şarj özelliği bulunuyor. Kutudan, bu teknolojiyi destekleyen şark adaptörü çıkıyor.

4200 mAh büyüklüğündeki bu bataryayı kutudan çıkan adaptör ile şart ettiğimizde 25 dakika yüzde 50, 30 dakikada yüzde 70, 60 dakikada ise tam doluma ulaşıyor. Kablosuz şarjda ise 30 dakikada yüzde 30 doluluğa ulaşıyor.

Mate 20 Pro, rakiplerine göre büyük bir pile sahip. Yapılan testlere baktığımızda yoğun kullanımda 1 günü rahatlıkla çıkardığını, normal kullanımda ise 2. günün sonunu gördüğünü söyleyebiliriz.