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Huawei Mate 20 Pro’nun pil ömrü ve hızlı şarj özellikleri

Huawei'in 2018'in Kasım ayında tanıtımını yaptığı Huawei Mate 20 Pro, ne kadar büyüklükte bir pile sahip? Nasıl bir kullanım ömrü sunuyor? Hızlı şarj özellikleri neler?
1 ay
5,2b
1
8
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Huawei Mate 20 Pro’nun pil ömrü ve hızlı şarj özellikleri
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Huawei geçtiğimiz günlerde Huawei P30 ve P30 Pro’yu tanıttı. Ön siparişe sunulan bu telefonlar henüz ülkemize giriş yapmadı. Bu yazımızda ülkemizde uzun süredir satışta olan Mate 20 Pro’nun pil ömrü ve hızlı şarj özelliklerine göz atacağız.

Huawei Mate 20 Pro, tıpkı Huawei P30 Pro gibi Kirin 980 yonga setinden besleniyor. 7 nm üretim mimarisine sahip Kirin 980, güç verimliliği ile öne çıkıyor. Huawei Mate 20 Pro’da 4200 mAh kapasiteli pil bulunuyor.

Hızlı şarj özellikleri

Huawei Mate 20 Pro’nın hızlı şarj özelliklerine baktığımızda kablolu bağlantı ile 40 W,  kablosuz şarjda ise 15 W gücünde şarjı desteklediğini görüyoruz. Telefonda Huawei SuperCharge adında kablolu hızlı şarj özelliği bulunuyor. Kutudan, bu teknolojiyi destekleyen şark adaptörü çıkıyor.

4200 mAh büyüklüğündeki bu bataryayı kutudan çıkan adaptör ile şart ettiğimizde 25 dakika yüzde 50, 30 dakikada yüzde 70, 60 dakikada ise tam doluma ulaşıyor. Kablosuz şarjda ise 30 dakikada yüzde 30 doluluğa ulaşıyor.

Mate 20 Pro, rakiplerine göre büyük bir pile sahip. Yapılan testlere baktığımızda yoğun kullanımda 1 günü rahatlıkla çıkardığını, normal kullanımda ise 2. günün sonunu gördüğünü söyleyebiliriz.


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Kerim5100 1 ay en beğenilen
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sinanx 1 ay
Bu telefon neredeyse 1 sene önce çıkmadı mı? Bu neyin haberi ?
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gurkanse 1 ay
huaweihaber.com
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V4LKyR 1 ay
İşlemcisi biraz da power efficient olsaydı (mesela SD845, 855 gibi) gerçekten muhteşem başarılı bir telefon olurdu.
İki özelliği zayıf: işlemcisi ve video çekimi. Ha bi de kaynak kodları açık mı onu bilmiyorum.
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sendemail 1 ay
Katalog çekimlerini bu telefonla yaptık ,sonuç harikulade
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Kerim5100 1 ay en beğenilen
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OverClocK1ng 1 ay
Bence 40 Watt müthiş bir değer. Yakın gelecekte USB Power Delivery sayesinde 100 Watt şarj olan cihazlar göreceksek de yine de yarım saatte 4200 lük bataryayı %70 şarj etmesi süper.
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sinanx 1 ay
Bu telefon neredeyse 1 sene önce çıkmadı mı? Bu neyin haberi ?
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FantomİçinF 1 ay
Fatma giriği olmasa güzel telefon. 3d face unlock olmaz o da olsa gerçi ancak ben damla çentik olmasını isterdim bu telefonda çok yakışıklı çünkü
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mr.biceps 1 ay
4 aydır kullanıyorum canavar gibi telefon.
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