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Huawei Mate 20 Pro’nun ultra geniş açılı lensi ile yapılan çekimler

Bu yazımızda Huawei Mate 20 Pro’yu rakiplerinden farklı kılan ultra geniş açılı lensi ile yapılan çekimleri bir araya getirdik. Ultra geniş açılı lens sayesinde kadraja daha fazla görüntü sığıyor.
1 ay
17,3b
1
13
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Huawei Mate 20 Pro, DxOMark’a göre Huawei P30 Pro’nun ardından en iyi kamera özelliklerine sahip telefon olarak değerlendiriliyor. Bu yazımızda Huawei Mate 20 Pro’yu diğer rakiplerinden farklı kılan ultra geniş açılı lensine bakacağız.

Huawei Mate 20 Pro; geniş açı, ultra geniş açı ve telefoto lenslerden oluşan üçlü arka kamera sistemine sahip. Geniş açılı lens 40 MP çözünürlüğe, ultra geniş açılı lens 20 MP çözünürlüğe ve telefoto lens 8 MP çözünürlüğe sahip.

Ultra geniş açılı kameraya geçiş yapmak çok kolay. Fotoğraf veya video kaydı yaparken ekranın alt kısmındaki 1x yazan seçeneği 0.6x’e çektiğiniz zaman ultra geniş açılı lense geçiş yapmış oluyorsunuz.

Ultra geniş açılı lens sayesinde normalde kadraja sığmayan görüntüleri de kadraja sığdırabiliyoruz. Manzara çekimi yaparken, yakın mesafeden büyük bir ürünü çekerken ultra geniş açılı lens büyük kolaylık sağlıyor.

Telefoto lens sayesinde de 3x optik yakınlaştırmalı çekimler yapılabiliyor. İki lensten aldığı görüntüyü harmanlayarak daha uzaktaki nesneler için 5x hibrit zoom özelliği sunuyor.



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buraxus 1 ay en beğenilen
Elde kalmış mate 20 proları sattırma challange
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sinanx 1 ay
Arkadaşlar alet 4k 60fps video kaydedemiyor ve ekranı yeşeriyor.
Arkadaşın önceki haberi,
forum.donanimhaber.com/...
Sonraki haberide muhtemelen Mate 20 pro ile Selfie keyfi olacak :)
Arkadaşlar alet 4k 60fps video kaydedemiyor ve ekranı yeşeriyor.Arkadaşın önceki haberi,forum.donanimhaber.com/...Sonraki haberide muhte...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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MrKattchup 1 ay
Reklam almak zorundasınız anlıyorum fakat bu kadar sık Huawei reklamı biraz fazla değil mi ?
1 Yanıt Yanıtla +9
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KUM23 1 ay
:)) arkadaş reklam almak zorundasınız yazıp bu kadar olmaz yazmak nasıl kafa başlıktan belli reklam olduğu ne diyip girip reklamı okuyup altına yorum yazmak nedir
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sistemli adam 1 ay
Kamera konusunda uzak ara en iyi cihaz.
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expressimo 1 ay
Buraya özgü bir durum değil her yerde abartıldı bu cihaz ingilizcedeki hype mevzusunun aynısı.
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khaos 1 ay
Donanımhaberin huawei Mesut Çevik ve editörlerin de bir kısmının apple tutkusu Ergenlerin aşkına " Her konuyu sevdiğine (!) bağlama/getirme" noktasında benzeşiyor
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huseyincarnege 1 ay
Huawei çok çabuk cihaz eskitiyor yaw mate30 görseleri sizmiş :S
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huzzeyin 1 ay huseyincarnege
huseyincarnege
Huawei çok çabuk cihaz eskitiyor yaw mate30 görseleri sizmiş :S

Şu sızdırıldı mevzusuna da kılım. Sanki gizli kapaklı birileri aldı kaçırdı. Her model sızdırılıyor firmalarda buna ses çıkarmıyor. Yersen. Firma görselleri videosunu paylaştı desenize. Hep yalan dolan. Reklam. Başka bir şey yok. Bu sitede eskiden tarafsızdı ama artık forumlara kadar firmaların kendi ürünlerini öven elemanları dolu. Nokta net.
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MrKattchup 1 ay
Reklam almak zorundasınız anlıyorum fakat bu kadar sık Huawei reklamı biraz fazla değil mi ?
1 Yanıt Yanıtla +9
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koyunsavar 1 ay MrKattchup
Parasıyla değilmi?? Tek bilmemiz gereken bu sitedeki her inceleme yada değerlendirmenin taraflı olabileceği gerçeğidir. Yani şu telefon en iyisi demeden önce tarafsız değerlendirme yapan yeri bulmak tabi lazım hala varsa..
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danlabilic 1 ay
artık huawei haberi görmek is te mi yo ruz kardeşm
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sinanx 1 ay
Arkadaşlar alet 4k 60fps video kaydedemiyor ve ekranı yeşeriyor.
Arkadaşın önceki haberi,
forum.donanimhaber.com/...
Sonraki haberide muhtemelen Mate 20 pro ile Selfie keyfi olacak :)
1 Yanıt Yanıtla +12
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EzioAditore 1 ay sinanx
Ekran yeşermesi büyük problem ancak 4k 60fps yi hangi telefon verimli çekebiliyorda bu telefon için eksiklik olarak yazdın? Cevap: Hiçbiri.
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buraxus 1 ay en beğenilen
Elde kalmış mate 20 proları sattırma challange
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