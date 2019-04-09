Huawei Mate 20 Pro’nun ultra geniş açılı lensi ile yapılan çekimler

Huawei Mate 20 Pro, DxOMark’a göre Huawei P30 Pro’nun ardından en iyi kamera özelliklerine sahip telefon olarak değerlendiriliyor. Bu yazımızda Huawei Mate 20 Pro’yu diğer rakiplerinden farklı kılan ultra geniş açılı lensine bakacağız.

Huawei Mate 20 Pro; geniş açı, ultra geniş açı ve telefoto lenslerden oluşan üçlü arka kamera sistemine sahip. Geniş açılı lens 40 MP çözünürlüğe, ultra geniş açılı lens 20 MP çözünürlüğe ve telefoto lens 8 MP çözünürlüğe sahip.

Ultra geniş açılı kameraya geçiş yapmak çok kolay. Fotoğraf veya video kaydı yaparken ekranın alt kısmındaki 1x yazan seçeneği 0.6x’e çektiğiniz zaman ultra geniş açılı lense geçiş yapmış oluyorsunuz.

Ultra geniş açılı lens sayesinde normalde kadraja sığmayan görüntüleri de kadraja sığdırabiliyoruz. Manzara çekimi yaparken, yakın mesafeden büyük bir ürünü çekerken ultra geniş açılı lens büyük kolaylık sağlıyor.

Telefoto lens sayesinde de 3x optik yakınlaştırmalı çekimler yapılabiliyor. İki lensten aldığı görüntüyü harmanlayarak daha uzaktaki nesneler için 5x hibrit zoom özelliği sunuyor.