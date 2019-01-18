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Huawei Mate 20X kamera örneklerine Nikon DSLR örnekleri karıştı

Huawei Mate 20X için ortam fotoğrafları çeken görevli araya yanlışlıkla Nikon marka bir DSLR ile çektiği fotoğrafları karıştırınca haliyle ortalık da karıştı. Neyse ki yanlışlık düzeltildi.
4 ay
7,1b
1
13
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Zaman zaman kamera konusunda çok iddialı olan akıllı telefonların örnek fotoğrafları arasına DSLR makineler ile çekilmiş fotoğraflar karıştığını görüyoruz. Geçmiş yıllarda Nokia Lumia 920 modelinin OIS çekimlerinin bir kamera ile yapılması halen hafızalarda.

Dosyalar karışmış

Bu konuda son olarak Huawei Mate 20X modeli mağdur oldu. Bir perakende mağazasının raflarına çıkacak olan Huawei Mate 20X için kamera örnekleri çekmeye başlayan fotoğrafçı, araya yanlışlıkla Nikon marka DSLR ile çektiği fotoğrafları karıştırdı.

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Orijinal ve DSLR fotoğrafları birlikte sergilemeye başlayan perakende mağazası hata fark edilince DSLR kamera örneklerini kaldırmış. Sonrasında ise ziyaretçilerden özür dilemiş.

Huawei Mate 20X modeli üçlü arka kamera ve yapay zekâ teknolojileri ile fotoğrafçılık konusunda zaten oldukça başarılı. Bu bakımdan herhangi bir pazarlama hilesine ihtiyaç duymayacaktır. Geçmiş yıllarda da Huawei P9 modeli için örnek fotoğrafların Canon EOS Mark 5 ile çekildiği ortaya çıkmıştı.

 

https://www.gizmochina.com/2019/01/18/huawei-mate-20x-promo-camera-photos-turn-out-to-be-from-a-nikon-dslr-apologies-tendered/ Yorum Yaz
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veteriner69 4 ay en beğenilen
İşte şu kadarcık inandım.
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MyWorldLife 3 ay
Bir Huawei Mate 20 Lite kullanıcısı olarak yav he he diyorum

Bir dünya devi bir firma nasıl olur da dosyaları karıştırır
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DH Misafiri 3 ay
Yeteneksiz akıllı telefon sahibi yoktur, Nikonu olmayan telefon sahibi vardır.
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Deli Hamsi 4 ay
merhaba, editör inanılmaz bir iş çıkarmış gerçekten.
"Canon EOS Mark 5" diye bir kamera modeli yok dünya üzerinde. Sanırım google translate'e fırlatıp kesip biçerek yazmış bunu. biraz daha dikkat lütfen.
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maxmania 4 ay
internette araştırsa bunun "yanlışlıkla" yapılmadığını artık huawei için sıradan olduğunu görebilirsiniz. işlemci hız aşırtma, hafıza hızlarının farklı olduğunun gizlenmesi falan. yanlışlık olan markanın kendisi olmuş, her yaptığı işte hile şüphesi var. bir de fiyatları uçmuş, reklamlarına kanmayın bir süre bekleyin hile hurda çıkmazsa ve fiyatına uygunsa alın.
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Glorfindel1907 4 ay
Som cümlede bahsi geçen Canon EOS Mark 5 diye bir modelmi var...
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hopeyoung 4 ay
Hayret! Hiç beklemezdim böyle bir düzenbazlığı. Acaba diğer değerlendirme kuruluş ve uygulamalarına da böyle bir düzenbazlıkla çalım atılmış ya da attırılmış olabilir mi?
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yunusdgn 4 ay
Arkadaslar iphone xs max aldim cocuga onu istiyor diye bendede samsung s7 edge var cekilen fotolar nerden baksan ayni pek bi fark yok o yuzden bosuna paranizi cöpe atmayin kamera tarafinda devrimsel yenilikleri bekleyin derim. Inanmayin hicbirine bu yalancilarin
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axiprens 4 ay yunusdgn
yunusdgn
Arkadaslar iphone xs plus aldim cocuga onu istiyor diye bendede samsung s7 edge var cekilen fotolar nerden baksan aynk pek bi fark yok o yuzden bosuna paranizi cöpe atmayin kamera tarafinda devrimsel yenilikleri bekleyin derim. Inanmayim hicbirine bu yalancilarin

Xs plus ne zaman çıktı ? Apple da habersiz telefon çıkarıyor..
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Seyrim 4 ay
Öyledir öyledir.. :)
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Xiaomiseverim 4 ay
Zaten İyi olduğu için hileye gerek duymayacaktır
Diyor
Daha önce de huawei p9 için böyle bir şey olmuştu
Diyor
Kardeşim tamam maaşınızı huawei ödüyor ama abartmayınız
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Whippoorwill 4 ay
Canı gönülden inananlar artılasın.
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