Huawei Mate 20X kamera örneklerine Nikon DSLR örnekleri karıştı

Zaman zaman kamera konusunda çok iddialı olan akıllı telefonların örnek fotoğrafları arasına DSLR makineler ile çekilmiş fotoğraflar karıştığını görüyoruz. Geçmiş yıllarda Nokia Lumia 920 modelinin OIS çekimlerinin bir kamera ile yapılması halen hafızalarda.

Dosyalar karışmış

Bu konuda son olarak Huawei Mate 20X modeli mağdur oldu. Bir perakende mağazasının raflarına çıkacak olan Huawei Mate 20X için kamera örnekleri çekmeye başlayan fotoğrafçı, araya yanlışlıkla Nikon marka DSLR ile çektiği fotoğrafları karıştırdı.

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Orijinal ve DSLR fotoğrafları birlikte sergilemeye başlayan perakende mağazası hata fark edilince DSLR kamera örneklerini kaldırmış. Sonrasında ise ziyaretçilerden özür dilemiş.

Huawei Mate 20X modeli üçlü arka kamera ve yapay zekâ teknolojileri ile fotoğrafçılık konusunda zaten oldukça başarılı. Bu bakımdan herhangi bir pazarlama hilesine ihtiyaç duymayacaktır. Geçmiş yıllarda da Huawei P9 modeli için örnek fotoğrafların Canon EOS Mark 5 ile çekildiği ortaya çıkmıştı.