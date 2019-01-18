Huawei Mate 20X kamera örneklerine Nikon DSLR örnekleri karıştı

Zaman zaman kamera konusunda çok iddialı olan akıllı telefonların örnek fotoğrafları arasına DSLR makineler ile çekilmiş fotoğraflar karıştığını görüyoruz. Geçmiş yıllarda Nokia Lumia 920 modelinin OIS çekimlerinin bir kamera ile yapılması halen hafızalarda.
Dosyalar karışmış
Bu konuda son olarak Huawei Mate 20X modeli mağdur oldu. Bir perakende mağazasının raflarına çıkacak olan Huawei Mate 20X için kamera örnekleri çekmeye başlayan fotoğrafçı, araya yanlışlıkla Nikon marka DSLR ile çektiği fotoğrafları karıştırdı.Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk Super X-Fi kulaklıkları duyuruldu"
Orijinal ve DSLR fotoğrafları birlikte sergilemeye başlayan perakende mağazası hata fark edilince DSLR kamera örneklerini kaldırmış. Sonrasında ise ziyaretçilerden özür dilemiş.
Huawei Mate 20X modeli üçlü arka kamera ve yapay zekâ teknolojileri ile fotoğrafçılık konusunda zaten oldukça başarılı. Bu bakımdan herhangi bir pazarlama hilesine ihtiyaç duymayacaktır. Geçmiş yıllarda da Huawei P9 modeli için örnek fotoğrafların Canon EOS Mark 5 ile çekildiği ortaya çıkmıştı.
https://www.gizmochina.com/2019/01/18/huawei-mate-20x-promo-camera-photos-turn-out-to-be-from-a-nikon-dslr-apologies-tendered/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir dünya devi bir firma nasıl olur da dosyaları karıştırır
"Canon EOS Mark 5" diye bir kamera modeli yok dünya üzerinde. Sanırım google translate'e fırlatıp kesip biçerek yazmış bunu. biraz daha dikkat lütfen.
Xs plus ne zaman çıktı ? Apple da habersiz telefon çıkarıyor..
Diyor
Daha önce de huawei p9 için böyle bir şey olmuştu
Diyor
Kardeşim tamam maaşınızı huawei ödüyor ama abartmayınız
1 Misafir
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