Huawei Mate 30 5G ve Mate X'in çıkış tarihi belli oldu

ABD hükümetinin Huawei'ye uyguladığı ticaret yasağı nedeniyle birçok kişi Mate 30 serisinin akıbetini merak ediyordu. Yeni bir rapora göre cihaz yolda ve 5G versiyonu ile birlikte gelecek. Huawei Mate 30 5G'nin bu yıl Aralık ayında piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

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Rusya'da bir 5G konferansına katılan Huawei, yaklaşmakta olan cihazları hakkında bazı bilgiler paylaştı. Şirket sunum sırasında, Mate 30 5G'nin Aralık ayında çıkacağını ortaya koyan bir slayt gösterimi yaptı. Bu zaman çizelgesi büyük olasılıkla Rusya pazarı için ama en azından Mate 30 5G'nin bu yıl gerçekten de piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

Katlanabilir Mate X'in çıkış tarihi Eylül

Akıllı telefonun 4G versiyonları biraz daha erken, muhtemelen Kasım ayına kadar gelebilir ki bu da Mate serisi'nin geleneksel takvimine uyuyor. Huawei ayrıca söz konusu slayt ile katlanabilir akıllı telefonu olan Mate X'i Eylül ayında piyasaya süreceğini yineledi.

https://www.gsmarena.com/huawei_mate_30_5g_launches_in_december_mate_x_5g_in_september-news-37849.php