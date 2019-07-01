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Redmi K20 serisi ilk ayında 1 milyon adet sattı

Redmi K20 ve Redmi K20 Pro modelleri 1 milyon satış adedini geride bırakmayı başardı. Yapılan “Flash Sale” kampanyalarıyla stoklar anında tükenmeye devam ediyor.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Redmi K20 serisi ilk ayında 1 milyon adet sattı
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Redmi’nin amiral gemisi modelleri Redmi K20 ve Redmi K20 Pro, 28 Mayıs tarihinde tanıtıldılar. Uygun fiyat odaklı bu iki modelin 1 milyon satış adedini geride bıraktığı açıklandı. Stok sıkıntıları olmasaydı 1 milyonun çok daha üstüne çıkılabileceği söyleniyor.

Sadece Çin’deki rakamlar

Bildiğiniz üzere Redmi K20 ve Redmi K20 Pro sadece Çin’de satılan cihazlar. Avrupa’da ve ülkemizde Redmi K20’nin birebir aynısı olan Xiaomi Mi 9T modelini görüyoruz. O yüzden 1 milyon rakamı gerçekten dikkat çekici. Önümüzdeki günlerde Redmi K20 ve Redmi K20 Pro’nun Hindistan’a çıkış yapması bekleniyor. Hindistan’da da büyük bir satış potansiyeli mevcut. Dolayısıyla firmanın Redmi K20 serisiyle yüzü gülüyor diyebiliriz.

Ayrıca yakın zamanda Redmi K20 Pro’nun da Mi 9T Pro olarak karşımıza çıkmasını bekliyoruz. Hem Xiaomi hem de Redmi markası sayesinde, yeni amiral gemisi modeller önemli başarıların altına imza atacak gibi.

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Redmi K20 serisi çerçevesiz ve çentiksiz tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Açılır kapanır kamera mekanizması, ekrandan parmak izi okuma, 4000 mAh batarya, 6.39 inç AMOLED ekran gibi özelliklerle donatılıyorlar. Redmi K20 Snapdragon 730 yonga seti ile gelirken, Pro model Snapdragon 855 ile geliyor. Başlangıç fiyatları Redmi K20 için 290 dolar Redmi K20 Pro için 360 dolar şeklinde.


https://www.gsmarena.com/redmi_k20_series_sold_in_1_million_units-news-37859.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gcb1903 6 gün
2500 liraya mafyaya haraç vermeden temin edilebilirse gayet iyi olur. Sd 730 ile 4000 mah birleşince gayet iyi işler çıkmıştır.
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clb12 6 gün
Su xiaomi ne zaman ses ve mikrofon kalitesine önem verecek merak ediyorum.
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WmGMD 6 gün
290 dolarlık cihaz burda 3800 tl başka sözüm yok
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TearsForFears 6 gün
Güzel cihaz ama tr den alınmaz. 4000 liraya mi 9t alacağıma 4500 e hatta daha da ucuza s10e alırım.
Lenovo da xiaomi gibi çok iyi fp cihazlar üretiyor ama her ülkede satmıyor herhalde. 160 dolara snapdragon 710 lu 4000 bataryalı güzel cihaz üretmiş ama tr de lenovo artık telefon satmıyor.
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Sharparrow 6 gün
Canavar gibi telefon, bende düşünmeden alırdım. Xiaomi çok iyi telefonlar yapıyor. Lakin şu an ihtiyacım yok, olana kadar fa almayacağım. Tüketim kültürü pompalanıyor sürekli...
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