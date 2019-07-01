Redmi K20 serisi ilk ayında 1 milyon adet sattı

Redmi’nin amiral gemisi modelleri Redmi K20 ve Redmi K20 Pro, 28 Mayıs tarihinde 1 milyon satış adedini geride bıraktığı açıklandı. Stok sıkıntıları olmasaydı 1 milyonun çok daha üstüne çıkılabileceği söyleniyor. ’nin amiral gemisi modellerive, 28 Mayıs tarihinde tanıtıldılar . Uygun fiyat odaklı bu iki modelinsatış adedini geride bıraktığı açıklandı. Stok sıkıntıları olmasaydı 1 milyonun çok daha üstüne çıkılabileceği söyleniyor.

Sadece Çin’deki rakamlar

Bildiğiniz üzere Redmi K20 ve Redmi K20 Pro sadece Çin’de satılan cihazlar. Avrupa’da ve ülkemizde Redmi K20’nin birebir aynısı olan Xiaomi Mi 9T modelini görüyoruz. O yüzden 1 milyon rakamı gerçekten dikkat çekici. Önümüzdeki günlerde Redmi K20 ve Redmi K20 Pro’nun Hindistan’a çıkış yapması bekleniyor. Hindistan’da da büyük bir satış potansiyeli mevcut. Dolayısıyla firmanın Redmi K20 serisiyle yüzü gülüyor diyebiliriz.

Ayrıca yakın zamanda Redmi K20 Pro’nun da Mi 9T Pro olarak karşımıza çıkmasını bekliyoruz. Hem Xiaomi hem de Redmi markası sayesinde, yeni amiral gemisi modeller önemli başarıların altına imza atacak gibi.

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Redmi K20 serisi çerçevesiz ve çentiksiz tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Açılır kapanır kamera mekanizması, ekrandan parmak izi okuma, 4000 mAh batarya, 6.39 inç AMOLED ekran gibi özelliklerle donatılıyorlar. Redmi K20 Snapdragon 730 yonga seti ile gelirken, Pro model Snapdragon 855 ile geliyor. Başlangıç fiyatları Redmi K20 için 290 dolar Redmi K20 Pro için 360 dolar şeklinde.

https://www.gsmarena.com/redmi_k20_series_sold_in_1_million_units-news-37859.php