Huawei Mate 30 Pro'nun tasarımını açığa çıkaran yeni görseller yayınlandı

Huawei geçtiğimiz günlerde Mate 30 serisi akıllı telefonlarını 19 Eylül'de tanıtacağını açıkladı. Şirket bunun için Almanya'nın Münih şehrinde bir etkinlik düzenleyecek. Hintli bir basın kuruluşu ve OnLeaks işbirliği sayesinde Mate 30 Pro'yu tüm açılardan gözler önüne seren yeni görseller yayınlandı.

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Amiral gemisi telefonun 158.1 x 73.6 x 8.7 mm ebatlarında olduğu söyleniyor. Arka panelinde dairesel bir kamera modülü var. Huawei Mate 30 Pro'nun iki 40 megapiksel sensör, bir 8 megapiksel lens ve bir de 3D ToF sensöründen oluşan dörtlü kamera sistemi ile piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

6.6 inç ekran ve 4.500 mAh pil

Cihazın ekranında ön kameralara ve diğer sensörlere ev sahipliği yapan oldukça geniş bir çentik bulunuyor. Ayrıca kenarlarının son derece kavisli olduğunu görüyoruz. Akıllı telefo 6.6 inçlik bir ekran taşıyabilir.

Mate 30 Pro, Kirin 990 yonga setinden güç alacak. Pil kapasitesinin ise 4.500 mAh olacağı söyleniyor. Son olarak 55 W hızlı şarj ve 25 W kablosuz şarj desteği sunacağını da belirtelim.

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