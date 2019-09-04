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Huawei Mate 30 Pro'nun tasarımını açığa çıkaran yeni görseller yayınlandı

Çinli teknoloji devi Huawei, Mate 30 serisi telefonlarını 19 Eylül'de tanıtacak. Seri kapsamında piyasaya sürülmesi beklenen Mate 30 Pro'nun tasarımını gözler önüne seren yeni görseller ortaya çıktı.
1 gün
3,3b
6
13
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei geçtiğimiz günlerde Mate 30 serisi akıllı telefonlarını 19 Eylül'de tanıtacağını açıkladı. Şirket bunun için Almanya'nın Münih şehrinde bir etkinlik düzenleyecek. Hintli bir basın kuruluşu ve OnLeaks işbirliği sayesinde Mate 30 Pro'yu tüm açılardan gözler önüne seren yeni görseller yayınlandı.
Ayrıca Bkz. "Microsoft yeni Surface Pro firmware güncellemelerini yayınladı"
Amiral gemisi telefonun 158.1 x 73.6 x 8.7 mm ebatlarında olduğu söyleniyor. Arka panelinde dairesel bir kamera modülü var. Huawei Mate 30 Pro'nun iki 40 megapiksel sensör, bir 8 megapiksel lens ve bir de 3D ToF sensöründen oluşan dörtlü kamera sistemi ile piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

6.6 inç ekran ve 4.500 mAh pil

Cihazın ekranında ön kameralara ve diğer sensörlere ev sahipliği yapan oldukça geniş bir çentik bulunuyor. Ayrıca kenarlarının son derece kavisli olduğunu görüyoruz. Akıllı telefo 6.6 inçlik bir ekran taşıyabilir.
Mate 30 Pro, Kirin 990 yonga setinden güç alacak. Pil kapasitesinin ise 4.500 mAh olacağı söyleniyor. Son olarak 55 W hızlı şarj ve 25 W kablosuz şarj desteği sunacağını da belirtelim.


https://pricebaba.com/blog/huawei-mate-30-pro-renders-360-degree-video-exclusive Yorum Yaz
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oguzhan diric 1 gün en beğenilen
Böyle güzelim cihazı iğrenç bir çentikle berbat etmişsiniz. Aferim. Yine sunumda iphone ile kıyaslayıp. Bizde de 3d yüz tanıma var ama çentiğimiz daha küçük dersiniz artık.
Böyle güzelim cihazı iğrenç bir çentikle berbat etmişsiniz. Aferim. Yine sunumda iphone ile kıyaslayıp. Bizde de 3d yüz tanıma var ama çentiğimiz daha küçük der...
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muratkaya 1 gün
Trump'ı destekliyorum.
1 Yanıt Yanıtla +11
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Bayçora 1 gün
Çentikli evet ama 3 kamera var orada haklı bir gerekçesi var yani cihaz kompakt bir fotoğraf makinesi görünümünde çekici görünüyor bence tek eksik yine kulaklık girişi sanırım
Çentikli evet ama 3 kamera var orada haklı bir gerekçesi var yani cihaz kompakt bir fotoğraf makinesi görünümünde çekici görünüyor bence tek eksik yine kulaklı...
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renega 1 gün
Donanım 10/10
Tasarım 9/10 (göreceli ama bence en iyisi)
Arayüz 0/10
Fiyat 1/10
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mustafabarakli23 1 gün
İnşallah, çentik su damlası şeklinde olur...
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pro-üye 1 gün
bir firma hem nasıl mate x i üretip aynı zamanda bunu üretebilir.
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levent88 1 gün yeni yorumcu
Cihaz çıkarsa ne olacak sağlam olmayınca her gün yetkili servisinin önünden geçiyorum kuyruk oluyor
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Curimo 1 gün
Şu çentikleri görünce kusasım geliyor ya bu ne böyle!
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MS4343 1 gün
Bu ne la!
Her sızıntıda farklı bir model görüyoruz
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Lene 1 gün
Güzel duruyor.. Canlı olarak bir görelim bakalım.
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koyunsavar 1 gün
Note 10 gövdesine ipon çentiğini yapıştırmışlar
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koyunsavar 1 gün
Güncellemeyi trump tan alacak olan alet
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muratkaya 1 gün
Trump'ı destekliyorum.
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renega 1 gün muratkaya
Sebep? Daha geçen yine silah ve muhimmat verdi teröristlere. Doları 7 yaptı ekonomiyi alt üt etti. Sanki dostumuzmuş gibi desteklemek falan ne ayak?
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