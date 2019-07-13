Kim Nerede? 120 Huawei, EMUI 9.1 güncellemesinin temel özelliklerini kısa bir videoyla özetledi 74 Huawei Mate 30 Pro şelale ekran ve geniş çentikle gelecek 70 AMD Radeon VII emekli oluyor
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei Mate 30 Pro şelale ekran ve geniş çentikle gelecek

Huawei tarafından 2019'un son çeyreğinde tanıtılması beklenen Mate 30 Pro ile ilgili detaylar netleşiyor. Akıllı telefonun son derece geniş bir çentik ve şelale ekranla geleceği ortaya çıktı.
41 dk.
462
63
3
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Huawei Mate 30 Pro'nun şelale ekran ve son derece geniş bir çentikle geleceği ortaya çıktı. Akıllı telefonun ekranındaki çentik, farklı şekil ve boyutlarda birçok sensöre ev sahipliği yapacak. Yayınlanan görseller, telefonun yüz tarama teknolojisi ve çift selfie kamerasına sahip olacağını ortaya koydu.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Note 10+ ve Watch Active 2 için yeni görseller ortaya çıktı"
Mate 30 Pro’nun aşırıya kaçabilecek derecede kavisli olacağı söyleniyor. Şelale ekran terimi ise telefondaki kavisli ekranın, cihazın alt veya arka kenarına daha yakın uzanması neticesinde oluşan şelale yanılsamasından geliyor.

2019'un son çeyreğinde tanıtılacak

Görselleri yayınlayan Ice Universe isimli Twitter hesabı, önümüzdeki dönemde diğer birçok Çinli üreticinin de bu tip kavisli ekran kullanacağını söyledi. Huawei'nin Mate 30 Pro’yu geçen yılki Mate 20 Pro’ya benzer şekilde 2019'un son çeyreğinde tanıtması bekleniyor.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1149582313811898369 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TITAN 32 sn.
ÇÖP, TUTMAZ DİYEN ARTILASIN
ARTILAR ŞELALE OLSUN AKSIN
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 3 dk.
ŞELALE EKRAN
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xloud 5 dk.
Sanırım yan tuşları dokunmatik yapacaklar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 41 dk. GÖRÜNTÜLENEN Huawei Mate 30 Pro şelale ekran ve geniş çentikle gelecek Sonraki Langrisser Mobile, ülkemiz için yayınlandı 1 sa. Harley-Davidson ilk elektrikli motosikleti için ücretsiz şarj hizmeti sunacak 2 sa. Huawei, EMUI 9.1 güncellemesinin temel özelliklerini kısa bir videoyla özetledi 3 sa. Xiaomi'nin ülkemizdeki resmi distribütörü Evofone dev bir çekiliş başlattı! 3 sa. Facebook tarafından geliştirilen yapay zeka, profesyonel poker oyuncularını yendi 4 sa. Google'dan yeni bir sosyal ağ: Shoelace 5 sa. Google, Haberler sekmesini yeniden tasarlıyor 5 sa. Akıllı Ampül | TP-Link KL 130 inceleme 6 sa. HyperX Fury RGB SSD incelemesi 7 sa. Genetiği değiştirilmiş bitkiler daha fazla miktarda karbon yakalıyor 7 sa. AMD Radeon VII emekli oluyor 8 sa. Haftaya BİM marketlerde çok uygun fiyata Galaxy J4 Plus var 9 sa. Ubisoft’un The Mighty Quest for Epic Loot oyunu indirmeye sunuldu 10 sa. Samsung Galaxy Note 10+ ve Watch Active 2 için yeni görseller ortaya çıktı 11 sa. Samsung, artırılmış gerçeklik gözlüğü geliştiriyor olabilir 12 sa. Xiaomi Mi A3 fiyatıyla oldukça iddialı olacak 12 sa. 2si1 | Android Telefonlara Güvenmeyin! 20 sa. Facebook 5 milyar dolarlık cezaya razı oldu 21 sa. YouTube içerik üreticilere yönelik pek çok yenilik duyurdu 1 gün Samsung Galaxy Note 10'un Avrupa fiyatı ve raflara çıkış tarihi ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Furi Geliştiricisinin Macera Rol Yapma Oyunu Haven'dan İlk Oyn...
Bölüm Sonu Canavarı
Vane 23 Temmuz'da PC'ye Geliyor
Bölüm Sonu Canavarı
SON DAKİKA! S-400'ler'in Parçaları Ülkemiz'e Gelmeye Başladı!,...
DH Forum
MGS 5 Severler Artık Oyunu John Wick Olarak Oynayabilecekler
Bölüm Sonu Canavarı
Annem hastaneye kaldırıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim