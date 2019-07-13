Huawei Mate 30 Pro şelale ekran ve geniş çentikle gelecek

Huawei Mate 30 Pro'nun şelale ekran ve son derece geniş bir çentikle geleceği ortaya çıktı. Akıllı telefonun ekranındaki çentik, farklı şekil ve boyutlarda birçok sensöre ev sahipliği yapacak. Yayınlanan görseller, telefonun yüz tarama teknolojisi ve çift selfie kamerasına sahip olacağını ortaya koydu.

Ayrıca Bkz.

"Samsung Galaxy Note 10+ ve Watch Active 2 için yeni görseller ortaya çıktı"

Mate 30 Pro’nun aşırıya kaçabilecek derecede kavisli olacağı söyleniyor. Şelale ekran terimi ise telefondaki kavisli ekranın, cihazın alt veya arka kenarına daha yakın uzanması neticesinde oluşan şelale yanılsamasından geliyor.

2019'un son çeyreğinde tanıtılacak

Görselleri yayınlayan Ice Universe isimli Twitter hesabı, önümüzdeki dönemde diğer birçok Çinli üreticinin de bu tip kavisli ekran kullanacağını söyledi. Huawei'nin Mate 30 Pro’yu geçen yılki Mate 20 Pro’ya benzer şekilde 2019'un son çeyreğinde tanıtması bekleniyor.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1149582313811898369