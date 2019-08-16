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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei Mate 30, kablosuz şarj hızıyla sektöre damga vuracak

Huawei Mate 30 serisinin bu yıl Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Gelen son bilgilere göre amiral gemisi telefon 25 Watt kablosuz şarj desteğine sahip olacak.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Görünüşe bakılırsa Huawei Mate 30 serisi beklenenden erken gelecek. Seri hakkında tonlarca bilgi internete sızmış olsa da hala bazı önemli detaylar gizemini korumaya devam ediyor. Son olarak Mate 30'un ilgi çekici bir özelliği daha ortaya çıktı.
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Çin'deki popüler bir blogger tarafından ortaya atılan iddiaya göre, Huawei Mate 30 dünyanın en hızlı kablosuz şarj teknolojisiyle birlikte gelecek. Amiral gemisi akıllı telefonun 25 Watt kablosuz şarj desteği sunacağı belirtiliyor.

Xiaomi Mi 9'un tacını devralacak

Şu anda, Xiaomi Mi 9 dünyanın en hızlı kablosuz şarj özelliğine sahip. Akıllı telefon uyumlu aksesuar ile 20 Watt'lık kablosuz şarj desteği sunuyor. Ancak söz konusu bilgiler doğruysa Mate 30, sektördeki en yüksek hızlı kablosuz şarj teknolojisini de beraberinde getirerek liderliği ele geçirecek.
Huawei Mate 30 serisinin 19 Eylül tarihinde tanıtılacağı söyleniyor. Yani merakla beklenen amiral gemisi ile tanışabilmemiz için önümüzde bir ay gibi bir süre var. Akıllı telefonla ilgili sızıntıların lansman gününe kadar hız kesmeden devam etmesi bekleniyor.


https://www.gizmochina.com/2019/08/14/huawei-mate-30-could-feature-ultra-fast-25w-wireless-charging/ Yorum Yaz
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