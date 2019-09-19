Huawei Mate 30 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Huawei’nin ABD hükümeti ile yaşadığı büyük problemlerin ardından Mate 30 serisi en çok merak edilen seri haline gelmişti zira Google desteği olmadan firmanın neler yapacağı merak ediliyordu. Tanıtım bugün gerçekleşti.

Huawei Mate 30 özellikleri

6.62 inçlik OLED ekrana sahip olan telefonda 2340 x 1080 piksel çözünürlük yer alıyor. Ekranda biraz büyük bir çentik yer alırken arka kısımda cam kaplama detaylar veya deri kaplama seçenekleri yer alıyor.

Bir süre önce firmanın tanıttığı ve 7nm+ üretim süreci ile firmanın en verimli yonga seti olduğu iddiasındaki Kirin 990 cihaza güç veriyor. Cortex-A76 ve Cortex-A55 çekirdeklerinden oluşan yonga setinde 16 çekirdekli Mali-G76 grafik birimi yer alıyor. 2+1 çekirdekli yapay zekâ birimi de sektörde bir ilk. 8GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi başlangıç konfigürasyonu olacak.

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Önceki köşegen kamera yuvaları yerine bu kez dairesel bir kamera yuvası tercih eden paket içerisinde 40MP çözünürlüğünde SuperSensing ana sensör yer alıyor. Sensör kırmızı-sarı-sarı-mavi yani RYYB renk dizilimi ile düşük ışık koşullarında yüksek performans sunuyor.

Ana kameranın yanında 16MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör ve 8MP çözünürlüğünde 3x telefoto lensli sensör yer alıyor. Paket kızıl ötesi odaklama ile desteklenmiş ve yazılım desteği sayesinde 720p 7680fps gibi rekor bir yavaş çekim özelliğine sahip.

Ön kamera ise 24MP çözünürlüğünde ve yanında bir derinlik sensörü mevcut. Ayrıca el hareketlerini algılayan bir sensör de dahil edilmiş. Kameralar yapay zekâ özellikleri ile destekleniyor.

Bölgeye göre 4G veya 5G desteği sunacak olan telefonun 14 anteni çekim gücünü arttırıyor. 4200mAH kapasiteli batarya 40W kablolu ve 27W kablosuz hızlı şarj ile desteklenmiş. Yoğun kullanımda telefonun 8 saat ekran süresi sunuyor.

Huawei Mate 30 fiyatı ve Google desteği

En merak edilen konu Google desteği. Telefonun EMUI 10 kullanıcı ara yüzü Android 10 sürümü üzerinde şekilleniyor zira açık kaynak olduğu için destek olmasa bile Android çekirdeğini modifiye edebiliyorsunuz. Asıl konu Google uygulamaları ve mağaza da dahil hiçbiri mevcut değil. Huawei bir çözüm yöntemi sunacağını açıkladı ancak bu bir süre sonra olacak. Huawei Mate 30 modeli 799 Avro başlangıç fiyatına sahip.