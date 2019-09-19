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    Huawei Mate 30 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Huawei’nin merakla beklenen yeni amiral gemisi Mate 30 tanıtıldı. Optik yakınlaştırmalı kamera, Kirin 990 yonga seti gibi özellikleri olan telefonda Google uygulamaları yok.
    2 sa.
    1,5b
    33
    11
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Huawei’nin ABD hükümeti ile yaşadığı büyük problemlerin ardından Mate 30 serisi en çok merak edilen seri haline gelmişti zira Google desteği olmadan firmanın neler yapacağı merak ediliyordu. Tanıtım bugün gerçekleşti.

    Huawei Mate 30 özellikleri

    6.62 inçlik OLED ekrana sahip olan telefonda 2340 x 1080 piksel çözünürlük yer alıyor. Ekranda biraz büyük bir çentik yer alırken arka kısımda cam kaplama detaylar veya deri kaplama seçenekleri yer alıyor.

    Bir süre önce firmanın tanıttığı ve 7nm+ üretim süreci ile firmanın en verimli yonga seti olduğu iddiasındaki Kirin 990 cihaza güç veriyor. Cortex-A76 ve Cortex-A55 çekirdeklerinden oluşan yonga setinde 16 çekirdekli Mali-G76 grafik birimi yer alıyor. 2+1 çekirdekli yapay zekâ birimi de sektörde bir ilk. 8GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi başlangıç konfigürasyonu olacak.

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    Önceki köşegen kamera yuvaları yerine bu kez dairesel bir kamera yuvası tercih eden paket içerisinde 40MP çözünürlüğünde SuperSensing ana sensör yer alıyor. Sensör kırmızı-sarı-sarı-mavi yani RYYB renk dizilimi ile düşük ışık koşullarında yüksek performans sunuyor.

    Ana kameranın yanında 16MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör ve 8MP çözünürlüğünde 3x telefoto lensli sensör yer alıyor. Paket kızıl ötesi odaklama ile desteklenmiş ve yazılım desteği sayesinde 720p 7680fps gibi rekor bir yavaş çekim özelliğine sahip.

    Huawei Mate 30 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
     

    Ön kamera ise 24MP çözünürlüğünde ve yanında bir derinlik sensörü mevcut. Ayrıca el hareketlerini algılayan bir sensör de dahil edilmiş. Kameralar yapay zekâ özellikleri ile destekleniyor.

    Bölgeye göre 4G veya 5G desteği sunacak olan telefonun 14 anteni çekim gücünü arttırıyor. 4200mAH kapasiteli batarya 40W kablolu ve 27W kablosuz hızlı şarj ile desteklenmiş. Yoğun kullanımda telefonun 8 saat ekran süresi sunuyor.

    Huawei Mate 30 fiyatı ve Google desteği

    En merak edilen konu Google desteği. Telefonun EMUI 10 kullanıcı ara yüzü Android 10 sürümü üzerinde şekilleniyor zira açık kaynak olduğu için destek olmasa bile Android çekirdeğini modifiye edebiliyorsunuz. Asıl konu Google uygulamaları ve mağaza da dahil hiçbiri mevcut değil. Huawei bir çözüm yöntemi sunacağını açıkladı ancak bu bir süre sonra olacak. Huawei Mate 30 modeli 799 Avro başlangıç fiyatına sahip.

     


    https://www.phonearena.com/news/Huawei-Mate-30-price-specs-release-date_id119084 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    esmerbuyucu 1 sa.
    Milletin Google uygulamaları olmadan nefes alamayacağını düşündüğü telefon, yorumlardan bu anlaşılıyor. 1 milyar yatırım yapacağız diyorlar market için...
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    Galaxy. 1 sa. yeni yorumcu
    Artık şöyle 20-30 optik zoomlu telefonlar gelse
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    V2 1 sa.
    Tutmaz.
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    m542tf 1 sa.
    Fiyatı daha uygun tutabilselerdi alırdım. Mate 9 kullanıyorum.
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    mert1907 1 sa.
    Fiyatı uygun olsaydı Google uygulamalarının olmaması görmezden gelinebilirdi.
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    aslanx1 1 sa.
    Youtube tanıtımını canlı yayında sadece dh yaptı, forum desen bu telefonun lafını eden yok.... Ambargo bu kadar etkiliymiş bunu öğrendik...
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    V4LKyR 1 sa.
    7680 fps yavaş çekim...??? Telefonda???
    Neredesin Apple, yenilik ver bize...
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    java 1 sa.
    iPhone tanıtımı bittikten 3 dk sonra haberi yapılırken, konu Huawei Mate 30 Serisi olunca neden sadece alt modeli, tanıtımı 2 saat önce bitmişken haberi (canlı yayını saymıyorum) 12 dk önce yapılıyor anlamadım...
    Üzüldüm, hem bu duruma hem de muhtemelen yılın en iyi telefonu olacak cihazda Trump gibi biri nedeniyle Playstore olmamasına...
    Yanıtla +1
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    Symbianist 1 sa.
    Google desteği kesilmiş, rekabetçi olması gerekirken iPhone’dan bile daha pahalıya telefon satıyorlar. Neyin kafasını yaşıyorsun Huawei?
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    C-AyaR 1 sa.
    Bu bahaneyle ucuza satılsa da alabilsek şahane olurdu. Hiç bir google servisine ihtiyaç duymuyorum, olmamaları daha güzel.
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