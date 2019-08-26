Huawei Mate 30'un tasarımını açığa çıkaran tanıtım posteri internete düştü

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, önümüzdeki ay merakla beklenen Mate 30 serisini tantıtacak. Lansman etkinliği için geri sayım başlarken akıllı telefonla ilgili sızıntıların da sayısı artmaya başladı.

Ayrıca Bkz.

"Snapdragon 730G işlemcili OPPO Reno 2'nin AnTuTu puanı ortaya çıktı"

İnternete düşen bir tanıtım posteri Huawei Mate 30'un arka panelinde, dairesel bir modül içerisine yerleştirilmiş dörtlü kamera sisteminin yer alacağını gösteriyor. Ayrıca telefonun ekranında büyük sayılabilecek bir çentik var.

Lansman etkinliği önümüzeki ay

Poster ayrıca Huawei Mate 30 serisinin Kirin 990 yonga setinden güç alacağını ve 3.5 mm kulaklık girişine sahip olacağını onayladı.

Huawei Mate 30 ve Huawei Mate 30 Pro'nun 19 Eylül tarihinde düzenlenecek bir etkinlikte resmiyet kazanması bekleniyor. Yani merakla beklenen amiral gemisi ile tanışabilmemiz için önümüzde bir aydan kısa bir süre var.

https://twitter.com/stufflistings/status/1165939519880753153