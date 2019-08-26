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Huawei Mate 30'un tasarımını açığa çıkaran tanıtım posteri internete düştü

Huawei çok yakında merakla beklenen Mate 30 serisini tanıtacak. İnternete düşen bir tanıtım posteri amiral gemisi telefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağını gözler önüne serdi.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, önümüzdeki ay merakla beklenen Mate 30 serisini tantıtacak. Lansman etkinliği için geri sayım başlarken akıllı telefonla ilgili sızıntıların da sayısı artmaya başladı.
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İnternete düşen bir tanıtım posteri Huawei Mate 30'un arka panelinde, dairesel bir modül içerisine yerleştirilmiş dörtlü kamera sisteminin yer alacağını gösteriyor. Ayrıca telefonun ekranında büyük sayılabilecek bir çentik var.

Lansman etkinliği önümüzeki ay

Poster ayrıca Huawei Mate 30 serisinin Kirin 990 yonga setinden güç alacağını ve 3.5 mm kulaklık girişine sahip olacağını onayladı.
Huawei Mate 30 ve Huawei Mate 30 Pro'nun 19 Eylül tarihinde düzenlenecek bir etkinlikte resmiyet kazanması bekleniyor. Yani merakla beklenen amiral gemisi ile tanışabilmemiz için önümüzde bir aydan kısa bir süre var.


https://twitter.com/stufflistings/status/1165939519880753153 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
esmerbuyucu 1 sa.
Tasarım güzel olmuş. Yuvarlak kamera dizilimiyle Lumia 1020'ye benziyor. Ayrıca tesadüf ki sensör boyutu 1/1.55 olmasıyla da Lumia 1020'nin 1/1.5'luk sensör boyutuyla aynı. Mobil fotoğrafçılığı bir adım öteye taşıyacak gibi görünüyor 👍🏼
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Led Zeppelin 1 sa.
Halka flaş ile gelmeliydi.
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erci501 1 sa.
Htc one x in sivilcesi büyümüş hali
Geçen yılki tasarım daha iyiydi
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Quad HD 1 sa.
E bu nokia
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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