Snapdragon 730G işlemcili OPPO Reno 2'nin AnTuTu puanı ortaya çıktı

OPPO bugün erken saatlerde merakla beklenen Reno 2 serisini 10 Eylül’de Çin'de tanıtacağını resmen doğruladı. Çinli teknoloji devi yeni akıllı telefon serisi kapsamında OPPO Reno 2, Reno 2Z ve Reno 2F olmak üzere üç farklı model çıkaracak.

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PCKM00 model numarasına sahip OPPO Reno 2, AnTuTu performans testinde 259.109 puan aldı. Cihaz geçtiğimiz günlerde Çinli sertifikasyon kurumu TENAA tarafından onaylanmıştı.

Akıllı telefonun elde ettiği puan piyasadaki bazı orta seviye akıllı telefonlardan biraz daha yüksek olsa da 281.033 gibi etkileyici bir puan elde etmeyi başaran Redmi Note 8 Pro'nun biraz gerisinde.

OPPO Reno 2 Özellikleri

Şimdiye kadar öğrendiğimiz kadarıyla OPPO Reno 2, 1080 x 2340 piksel çözünürlüğü destekleyen 6.5 inç AMOLED ekranla gelecek. Snapdragon 730G yonga seti ve 8 GB RAM ile güçlendirilen telefon 256 GB'a kadar dahili depolama alanı ile sunulacak.

OPPO Reno 2'nin arka tarafında 48 MP + 13 MP + 8 MP + 2 MP sensör kombinasyonundan oluşan dörtlü kamera sistemi bulunuyor. Önde ise 16 megapiksel sensöre sahip köpekbalığı yüzgeci şeklinde tasarlanmış selfie kamerası görev yapacak.

Şirketin yayınladığı resmi teaser videosu, cihazın 20x dijital zoom yapabileceğini ve daha net ve sarsıntısız video çekilmesini sağlayan en yeni Ultra Steady Mode ile geleceğini ortaya çıkarmıştı.

OPPO Reno 2, Android Pie tabanlı ColorOS 6 yüklü şekilde kutudan çıkacak. Son olarak akıllı telefonun 20 W VOOC hızlı şarj özellikli 4.000 mAh'lik bir pil içereceğini belirtelim.