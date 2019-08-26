Kim Nerede? 82 Jon Snow artık Marvel evreninde 58 Çinli şirketten Nvidia GTX 1080'e rakip ekran kartı geliyor 52 Trump'ın Çin'i terk edin açıklaması, ABD'li teknoloji devlerinin hisselerini düşüşe geçirdi
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Snapdragon 730G işlemcili OPPO Reno 2'nin AnTuTu puanı ortaya çıktı

Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO önümüzdeki günlerde Reno 2 serisini tanıtacak. Snapdragon 730G yonga setinden güç alan OPPO Reno 2'nin AnTuTu skoru ortaya çıktı.
12 dk.
48
44
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
OPPO bugün erken saatlerde merakla beklenen Reno 2 serisini 10 Eylül’de Çin'de tanıtacağını resmen doğruladı. Çinli teknoloji devi yeni akıllı telefon serisi kapsamında OPPO Reno 2, Reno 2Z ve Reno 2F olmak üzere üç farklı model çıkaracak.
Ayrıca Bkz. "Samsung’un 45W şarj cihazı A91 ve A90 5G’yi doğruladı"
PCKM00 model numarasına sahip OPPO Reno 2, AnTuTu performans testinde 259.109 puan aldı. Cihaz geçtiğimiz günlerde Çinli sertifikasyon kurumu TENAA tarafından onaylanmıştı.
Akıllı telefonun elde ettiği puan piyasadaki bazı orta seviye akıllı telefonlardan biraz daha yüksek olsa da 281.033 gibi etkileyici bir puan elde etmeyi başaran Redmi Note 8 Pro'nun biraz gerisinde.

OPPO Reno 2 Özellikleri

Şimdiye kadar öğrendiğimiz kadarıyla OPPO Reno 2, 1080 x 2340 piksel çözünürlüğü destekleyen 6.5 inç AMOLED ekranla gelecek. Snapdragon 730G yonga seti ve 8 GB RAM ile güçlendirilen telefon 256 GB'a kadar dahili depolama alanı ile sunulacak.
OPPO Reno 2'nin arka tarafında 48 MP + 13 MP + 8 MP + 2 MP sensör kombinasyonundan oluşan dörtlü kamera sistemi bulunuyor. Önde ise 16 megapiksel sensöre sahip  köpekbalığı yüzgeci şeklinde tasarlanmış selfie kamerası görev yapacak.
Şirketin yayınladığı resmi teaser videosu, cihazın 20x dijital zoom yapabileceğini ve daha net ve sarsıntısız video çekilmesini sağlayan en yeni Ultra Steady Mode ile geleceğini ortaya çıkarmıştı.
OPPO Reno 2, Android Pie tabanlı ColorOS 6 yüklü şekilde kutudan çıkacak. Son olarak akıllı telefonun 20 W VOOC hızlı şarj özellikli 4.000 mAh'lik bir pil içereceğini belirtelim.


Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 12 dk. GÖRÜNTÜLENEN Snapdragon 730G işlemcili OPPO Reno 2'nin AnTuTu puanı ortaya çıktı Sonraki Qualcomm tekelleşme davasında rahat bir nefes aldı 1 sa. Sony ve Yamaha tema parkları için otonom araç geliştiriyor 1 sa. Xiaomi Mi Powerbank 3 Pro incelemesi | Yüksek kapasite, hızlı şarj 1 sa. FDA onayından geçen sanal kalp ameliyatı denemeleri başladı 2 sa. Trump'ın Çin'i terk edin açıklaması, ABD'li teknoloji devlerinin hisselerini düşüşe geçirdi 2 sa. Fiat Fiorino'nun teknolojileri yenilendi 3 sa. Samsung’un 45W şarj cihazı A91 ve A90 5G’yi doğruladı 3 sa. Çinli şirketten Nvidia GTX 1080'e rakip ekran kartı geliyor 4 sa. Rusların Rolls-Royce'u olarak anılan Aurus, Moskova'da ilk showroom'unu açtı 4 sa. ‘Elektronik sigaraya bağlı’ solunum hastalığı nedeniyle bir kişi hayatını kaybetmiş olabilir 5 sa. Jon Snow artık Marvel evreninde 5 sa. DRM koruması Android oyunlarına geliyor 6 sa. Chrome web sitesi bildirimlerini daha az rahatsızlık verecek hale getiriyor 6 sa. Facebook'un kripto para birimi Libra'daki belirsizlik projeyi çıkmaza sokuyor 8 sa. Google Stadia’yı deneyen oyuncuların servise verdiği ilk tepkiler paylaşıldı 16 sa. Oyunlardaki fizik kavramını bir üst seviyeye taşıyan proje 17 sa. Hubble, 'dans halindeki' iki galaksinin muhteşem görüntüsünü yakaladı 18 sa. Chrome tarayıcısı yakında şifrenizin sızıp sızmadığını söyleyecek 20 sa. AirPower alternatifi Zens Liberty tanıtıldı 21 sa. Redmi Note 8’in kamera görseli paylaşıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Hubble, 'dans halindeki' iki galaksinin muhteşem görüntüsünü y...
DonanımHaber
Hades 10 Aralık'ta Steam Erken Erişime Geliyor
Bölüm Sonu Canavarı
Sihirdar Durağı Etkinlik Programı Yayınladı!
Bölüm Sonu Canavarı
Kızının Yanında Şah Damarı Kesilerek Öldürülen Kadın
DH Forum
6+ yıllık üyeler
DH Forum
Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi
Uygulama Haber
Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi
Uygulama Haber
Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi
Uygulama Haber
Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi
Uygulama Haber
Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim