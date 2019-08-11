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Kirin 990’lı Mate 30 ve Mate 30 Pro için 19 Eylül tarihini işaretleyin

Huawei’nin Mate 30 ve Mate 30 Pro modellerinin 19 Eylül tarihinde tanıtılacağı ortaya çıktı. İddialara göre yeni modeller Kirin 990 yonga setinden gücünü alacak.
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Kirin 990’lı Mate 30 ve Mate 30 Pro için 19 Eylül tarihini işaretleyin
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Android tarafındaki yılın en çok merak edilen modellerinden biri Samsung’un Galaxy Note 10’uydu. Geçtiğimiz günlerde kartlarını masaya açan Samsung’dan sonra sıra Huawei cephesinde. Mate 30 ve Mate 30 Pro için geri sayım başladı. Huawei yöneticilerinden biri tarafından aktarıldığı söylenen bilgilere göre Mate 30 serisi 19 Eylül tarihinde resmiyet kazanacak.

Kirin 990

Yine aynı kaynak tarafından aktarılan açıklamalar, Mate 30 ve Mate 30 Pro’nun kalbinde Kirin 990 yonga seti bulunacağını ortaya çıkardı. Bildiğiniz üzere daha öncesinde firmanın Kirin 985 ile yoluna devam edeceği düşünülüyordu. Görünen o ki bunun yerine Kirin 990 ismi seçilmiş. Ancak yöneticinin aktardığına göre sızıntılara konu olan Kirin 985 ve Kirin 990 birebir aynı çipset. Sadece pazarlama stratejisi düşünülerek ismin Kirin 990 yapılmasına karar verilmiş. 7 nm EUV (aşırı ultraviyole litografi) üretim süreci sonucunda ortaya çıkan Kirin 990, TSMC’nin ellerinde olacak. Ayrıca içerisinde dahili 5G modem bulunması bekleniyor.

Ailenin tepe üyesi olan Mate 30 Pro, 6.7 inç boyutunda 90 Hz ekrana sahip olacak. Mate 20 Pro’dan alışık olduğumuz geniş çentik yerini koruyacak. Ama bu sefer çentik içerisinde farklı sensörlerin bulunduğunu göreceğiz. Kamera tarafında ise üçlü sensör paketi ve 40 MP çözünürlük öne çıkan özelliklerden. Son olarak 4000 mAh batarya ve 55W hızlı şarj yeteneklerini de belirtmeden geçmeyelim.

Ayrıca Bkz. "HarmonyOS işletim sistemli Honor Vision TV tanıtıldı"

Mate 30 serisi çeşitli sızıntılarla sürekli gündeme gelse de resmi bilgiler için 19 Eylül’ü beklememiz gerekecek. Tabii ki bu da Dr. Wang Chenglu tarafından aktarıldığı söylenen bilgiler doğruysa gerçekleşecek. Önümüzdeki günlerde, en azından tanıtım tarihi için açıklama görmemiz mümkün.



https://www.gsmarena.com/huawei_mate_30_and_mate_30_pro_to_be_unveiled_on_september_19_with_kirin_990_chipset-news-38620.php Yorum Yaz
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Xloud 51 dk.
5G koymasın ya ne gerek var eco versiyon falan olsun
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Das Boot 4 sa.
5g modemde yongasetinin icinde olcaksa tr fiyati 10.000 ₺ garanti olur
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Bloodin 1 sa. Das Boot
Zaten P30 Pro da 10.000'in üstünde çıkacaktı ama Samsung'un amiral gemilerine özel fiyat politikası sayesinde Huawei de amiral gemilerine özel fiyat politikası güdüyordu. Samsung malesef Note 10 ile bu politikayı sonlandırdı, Note 10 Plus 11.000 TL oldu. Huawei de bu politikayı büyük ihtimalle sonlandıracak ve Mate 30 Pro da o fiyatlarda çıkacaktır, belki de daha yüksek çıkacaktır.
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d.winchester. 4 sa.
Telefonlar artık dijital fotoğraf makinelerine benzemeye başladı
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