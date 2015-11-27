Huawei Mate 8, AnTuTu testlerinde beklentiyi aşıyor

Android camiasında bir süredir amiral gemisi akıllı telefonu görmüyordur. Huawei bu sessizliği büyük bir bomba patlatarak bozarken Mate 8 ile birlikte dünyanın en hızlı android telefonu ünvanını da ele geçirdi.

Phablet kategorisinde yer alan akıllı telefon şık tasarımı, büyük pili ve Kirin 950 çipsetinin sunduğu güç ile dikkat çekiyor. İlk AnTuTu testlerinde 79 bin puan aldığı iddia edilen akıllı telefon, testin yaklaşık 8 aydır lideri olan ve 68 bin puanı bulunan Galaxy S6'yı hatırı sayılır bir farkla geride bırakıyordu. Yeni yayınlanan test sonuçlarında ise Mate 8'in 94 bin puana ulaşarak beklentilerin çok ötesine çıktığı görülüyor.







Paylaşılan AnTuTu görüntülerinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı merak konusu. Modelin Çin'de 2016'dan itibaren satışa sunulması bekleniyor. Global pazar için tarih ise CES 2015 olacak.

Mate 8 hakkında detaylı bilgiye bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Kısaca hatırlatmak gerekirse Kirin 950 yonga seti 1.8GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A53 ve 2.3GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A72 çekirdeğinden oluşuyor. Bunun yanında 900MHz hızında T880MP4 grafik birimi de çipseti zirveye taşımaya yardımcı oluyor. Akıllı telefonun 3GB ve 4GB sistem belleği seçenekleri ve buna bağlı olarak değişen 32/64/128 GB depolama birimi bulunuyor. Arka kısımda 16 ve ön kısımda 8 MP kamerayla birlikte akıllı telefonun tüm bileşenleri gücünü 4000 mAh kapasiteye sahip pilden karşılıyor.

http://www.phonearena.com/news/Huawei-Mate-8-takes-another-swing-at-AnTuTu-benchmarks-scores-beyond-expectations_id76192