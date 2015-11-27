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Huawei Mate 8, AnTuTu testlerinde beklentiyi aşıyor

Dün duyurulan ve Android dünyasının en hızlı akıllı telefonu ünvanını eline alan Mate 8'in yeni test sonuçarı ortaya çıktı. Sonuçlar akıllı telefonun beklentilerden de hızlı olabileceğini gösteriyor.
3 yıl
6,4b
1
34
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Huawei Mate 8, AnTuTu testlerinde beklentiyi aşıyor
 
Android camiasında bir süredir amiral gemisi akıllı telefonu görmüyordur. Huawei bu sessizliği büyük bir bomba patlatarak bozarken Mate 8 ile birlikte dünyanın en hızlı android telefonu ünvanını da ele geçirdi.
Phablet kategorisinde yer alan akıllı telefon şık tasarımı, büyük pili ve Kirin 950 çipsetinin sunduğu güç ile dikkat çekiyor. İlk AnTuTu testlerinde 79 bin puan aldığı iddia edilen akıllı telefon, testin yaklaşık 8 aydır lideri olan ve 68 bin puanı bulunan Galaxy S6'yı hatırı sayılır bir farkla geride bırakıyordu. Yeni yayınlanan test sonuçlarında ise Mate 8'in 94 bin puana ulaşarak beklentilerin çok ötesine çıktığı görülüyor.

Huawei Mate 8, AnTuTu testlerinde beklentiyi aşıyor
 
Kısaca hatırlatmak gerekirse Kirin 950 yonga seti 1.8GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A53 ve 2.3GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A72 çekirdeğinden oluşuyor. Bunun yanında 900MHz hızında T880MP4 grafik birimi de çipseti zirveye taşımaya yardımcı oluyor. Akıllı telefonun 3GB ve 4GB sistem belleği seçenekleri ve buna bağlı olarak değişen 32/64/128 GB depolama birimi bulunuyor. Arka kısımda 16 ve ön kısımda 8 MP kamerayla birlikte akıllı telefonun tüm bileşenleri gücünü 4000 mAh kapasiteye sahip pilden karşılıyor. 

Paylaşılan AnTuTu görüntülerinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı merak konusu. Modelin Çin'de 2016'dan itibaren satışa sunulması bekleniyor. Global pazar için tarih ise CES 2015 olacak.

Mate 8 hakkında detaylı bilgiye bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Huawei Mate 8, AnTuTu testlerinde beklentiyi aşıyor
 

http://www.phonearena.com/news/Huawei-Mate-8-takes-another-swing-at-AnTuTu-benchmarks-scores-beyond-expectations_id76192 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
LGSalesB 3 yıl en beğenilen TIMERIDER
TIMERIDER
Pixexelans
TIMERIDER
94.000 oha..skor çok iyi.huawei p8 i 1900 liraya satıyorlar,bu da 2.500 liradan gelir.çin telefonlarından fiyat performans olarak çok şey bekliyordum,ancak tanındıkça onlarda şımardı.

Adamlar piyasanın en iyi telefonunu üretmiş sen gelmişsin şımardı diyosun
neyin kafasını yaşıyorsunuz anlamıyorum.. Rusyayla savaşsak kazanıcakmışız gibi düşünen Erdoğanı padişah ilan edenler gibisin..



1 hafta sonra tekrar görüşmek üzere hoşçakalın..

Kağıt üzerine birkaç veriye bakıp piyasanın en iyisi demek abes bir durum.birkaç ay içinde samsung lg sony apple htc bunun karşılığını çıkardığında benzer performans verecekler.Bu aletin;
-Kamerası nasıl ? Belli değil
-kulaklık çıkışı nasıl,harici ses çipi nedir belli değil
-hoparlör nasıl belli değil
-kasa dayanıklılık nasıl belli değil
-marka güven endeksi düşük.
-ikinci ele düşmesi zaten facia,kimse almaz yada öldürür fiyatı.
-servis ve garanti durumu ne olacak belli değil
-dandik bir silikon kılıf bile bulunmaz buna göre.
Ben yukarıda bahsettiğim markalar dışında telefon almam,heleki 2.500 ü bırak,1.500 bile vermem.

Bende diyorum ki dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi sıralamasında 3. İken sen güvensen ne olur güvenmesen ne olur? Yıl 2012 ideos x5 i ilk alanlardanım. O zamanlardan biliyorum huawei markasını güvenilir sen merak etme gerek hoparlör gerek kulaklık çıkışı gayet iyi merak etme :) ama sen üstünde sırf elma logosu var diye 3 bin verebilirsin iPhone'a yada samsunga markaya para verebilirsin
TIMERIDERPixexelansTIMERIDER94.000 oha..skor çok iyi.huawei p8 i 1900 liraya satıyorlar,bu da 2.5...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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TIMERIDER 3 yıl LGSalesB
Pixexelans
TIMERIDER
94.000 oha..skor çok iyi.huawei p8 i 1900 liraya satıyorlar,bu da 2.500 liradan gelir.çin telefonlarından fiyat performans olarak çok şey bekliyordum,ancak tanındıkça onlarda şımardı.

Adamlar piyasanın en iyi telefonunu üretmiş sen gelmişsin şımardı diyosun
neyin kafasını yaşıyorsunuz anlamıyorum.. Rusyayla savaşsak kazanıcakmışız gibi düşünen Erdoğanı padişah ilan edenler gibisin..



1 hafta sonra tekrar görüşmek üzere hoşçakalın..

Kağıt üzerine birkaç veriye bakıp piyasanın en iyisi demek abes bir durum.birkaç ay içinde samsung lg sony apple htc bunun karşılığını çıkardığında benzer performans verecekler.Bu aletin;
-Kamerası nasıl ? Belli değil
-kulaklık çıkışı nasıl,harici ses çipi nedir belli değil
-hoparlör nasıl belli değil
-kasa dayanıklılık nasıl belli değil
-marka güven endeksi düşük.
-ikinci ele düşmesi zaten facia,kimse almaz yada öldürür fiyatı.
-servis ve garanti durumu ne olacak belli değil
-dandik bir silikon kılıf bile bulunmaz buna göre.
Ben yukarıda bahsettiğim markalar dışında telefon almam,heleki 2.500 ü bırak,1.500 bile vermem.
PixexelansTIMERIDER94.000 oha..skor çok iyi.huawei p8 i 1900 liraya satıyorlar,bu da 2.500 liradan gelir.çin telefonları...
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3 Yanıt Yanıtla +8
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LGSalesB 3 yıl TIMERIDER
TIMERIDER
94.000 oha..skor çok iyi.huawei p8 i 1900 liraya satıyorlar,bu da 2.500 liradan gelir.çin telefonlarından fiyat performans olarak çok şey bekliyordum,ancak tanındıkça onlarda şımardı.

Adamlar piyasanın en iyi telefonunu üretmiş sen gelmişsin şımardı diyosun
neyin kafasını yaşıyorsunuz anlamıyorum.. Rusyayla savaşsak kazanıcakmışız gibi düşünen Erdoğanı padişah ilan edenler gibisin..



1 hafta sonra tekrar görüşmek üzere hoşçakalın..
TIMERIDER94.000 oha..skor çok iyi.huawei p8 i 1900 liraya satıyorlar,bu da 2.500 liradan gelir.çin telefonlarından fiyat performans olarak ço...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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0quz28 3 yıl
Pixexelans
TIMERIDER
Pixexelans
TIMERIDER 94.000 oha..skor çok iyi.huawei p8 i 1900 liraya satıyorlar,bu da 2.500 liradan gelir.çin telefonlarından fiyat performans olarak çok şey bekliyordum,ancak tanındıkça onlarda şımardı.
Adamlar piyasanın en iyi telefonunu üretmiş sen gelmişsin şımardı diyosun
neyin kafasını yaşıyorsunuz anlamıyorum.. Rusyayla savaşsak kazanıcakmışız gibi düşünen Erdoğanı padişah ilan edenler gibisin.. 1 hafta sonra tekrar görüşmek üzere hoşçakalın..
Kağıt üzerine birkaç veriye bakıp piyasanın en iyisi demek abes bir durum.birkaç ay içinde samsung lg sony apple htc bunun karşılığını çıkardığında benzer performans verecekler.Bu aletin; -Kamerası nasıl ? Belli değil -kulaklık çıkışı nasıl,harici ses çipi nedir belli değil -hoparlör nasıl belli değil -kasa dayanıklılık nasıl belli değil -marka güven endeksi düşük. -ikinci ele düşmesi zaten facia,kimse almaz yada öldürür fiyatı. -servis ve garanti durumu ne olacak belli değil -dandik bir silikon kılıf bile bulunmaz buna göre. Ben yukarıda bahsettiğim markalar dışında telefon almam,heleki 2.500 ü bırak,1.500 bile vermem.
Bende diyorum ki dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi sıralamasında 3. İken sen güvensen ne olur güvenmesen ne olur? Yıl 2012 ideos x5 i ilk alanlardanım. O zamanlardan biliyorum huawei markasını güvenilir sen merak etme gerek hoparlör gerek kulaklık çıkışı gayet iyi merak etme :) ama sen üstünde sırf elma logosu var diye 3 bin verebilirsin iPhonea yada samsunga markaya para verebilirsin

çok güzel bir noktaya değinmişsiniz bir g7 kullanıcısı olarak ne kadar güzel bir cihaz oldugunu anlatamam yazılım kısmıda oldukça stabildir geç güncelleme gelir ama çok stabil olduğu için kendi açımdan söylüyorum hiç bir zaman güncelleme gelsin şu olsun diye aramadım çünkü eksik yok telefonda tasarım olsun diğer donanım bileşenleri ses çıkışı herşeyi gayett kaliteli bir marka üzerinde eleştiride bulunurken lütfen deneyim etmiş olun
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Guest-5E274E432 3 yıl
Tasarım, donanım tek kelime ile muazzam.
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DH Misafiri 3 yıl
Huawei geliyor geliyor dedik inanmadınız. Bak ne oldu şimdi.
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DH Misafiri 3 yıl
Ulan abicim şakamisiniz yaaa bi gecin su antutu dur genchbeck tir falan zirvaliklarini progrm toplamda 10m indirilmis zaten kim inanir bunlara yaaav piyasanin en hizlisi diyee dalgami geciosunuz iphone 6s antutuya kalsaniz 120bin almis sony yeni compackti 110bin almis ... yaniii kim inanio lan bu testlere malmisiniz olummm... sadece kagit uzeri bi puanlama tablosu kime yalakalik yapiosa onu uste cikario... hakkini vermek gerek huawei son zamanda guzel cihazlar cikario ben p8 alacaktim sonra vazgecip htc a9 aldim... a9 nasil die sorarsaniz herseyi mukemmel bence ama trde fiyati yuksek... ama cihaz gercekten herseyiyle beklentinizi karsilar.. ben asiri titiz birisiyimdir htc fanida deilim nexus faniyim ama htc gercekten cok basarili... sense kamera parmak izi sensoru ve en iyi bataryasi super ! Huawei mate s de cok guzel 8de elbette guzel yani ama islemciler bebi etkilio multitaskingde multimedyada qualcomdan iyisi yok bu yuzden qualcomun etkisi var bende..
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freudunpiposu 3 yıl
Android dünyasının en güçlü telefonu olduğu açık ama antutu'ya bakıp referans almak çok saçma. Cpudansa 1080p ekran bu puanı kazanır. A57 ve a72 arasında ki asıl fark enerji tüketimi çünkü. Açıkçası bu madar büyük bir telefonda bu çözünürlük düşük kalmış. Tasarım
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arel.gr 3 yıl
bunu ashamadi gitti !
"Card slot microSD, up to 128 GB (uses SIM 2 slot)"
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diplomalıamele 3 yıl
millet telefonu için reklam yapıyor haber yaptırıyor bizimkilerde burda birbirlerini yiyiyor markalar için
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Pi 3 yıl
Batasin, yerin dibine giresin huawei. Ne var kapakli telefon yapsan. İsterse 1milyon puan alsin neye yarar. Ozellikleri guzel olsa da kapakli arayanlara gelmez cihaz. Demir yapmasa da olur. Saglam malzeme olsun yeter. Zaten kilif kullaniyoruz. Bir de agirlik yapmasin.
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kimi_raikonen 3 yıl
benchmark skorlarına göre telefon satın alan var mı ya :D şaka bi yana telefon çok fena geliyor.iyi işler başaracak gibi duruyor.
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fuujitsu 3 yıl
Güzel de antutu skoru pek inandırıcı gelmedi.
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javaprof 3 yıl
iki saattir boşuna savunmuşum antutu n un algoritması değiştirilmiş yeni antutu 6.0 çıkmış bu da antutu 6.0 ın sonuçları iphone 6s 123 bin almış eskiden 59 bindi yani puanlar baya bi parlatılmış bu antutuda.samsung da 69 bin den 79 bine çıkmış yani bu işlemci 7420 den sadece tüzde 20 daha iyi.
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antutu, antutu lideri ve
7 etiket daha en güçlü android telefon en hızlı android telefon Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Oğuz Avcı mate 8 huawei
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