Huawei Mate 8, AnTuTu testlerinde beklentiyi aşıyor

Android camiasında bir süredir amiral gemisi akıllı telefonu görmüyordur. Huawei bu sessizliği büyük bir bomba patlatarak bozarken Mate 8 ile birlikte dünyanın en hızlı android telefonu ünvanını da ele geçirdi.
Phablet kategorisinde yer alan akıllı telefon şık tasarımı, büyük pili ve Kirin 950 çipsetinin sunduğu güç ile dikkat çekiyor. İlk AnTuTu testlerinde 79 bin puan aldığı iddia edilen akıllı telefon, testin yaklaşık 8 aydır lideri olan ve 68 bin puanı bulunan Galaxy S6'yı hatırı sayılır bir farkla geride bırakıyordu. Yeni yayınlanan test sonuçlarında ise Mate 8'in 94 bin puana ulaşarak beklentilerin çok ötesine çıktığı görülüyor.
Paylaşılan AnTuTu görüntülerinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı merak konusu. Modelin Çin'de 2016'dan itibaren satışa sunulması bekleniyor. Global pazar için tarih ise CES 2015 olacak.
Mate 8 hakkında detaylı bilgiye bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
http://www.phonearena.com/news/Huawei-Mate-8-takes-another-swing-at-AnTuTu-benchmarks-scores-beyond-expectations_id76192 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bende diyorum ki dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi sıralamasında 3. İken sen güvensen ne olur güvenmesen ne olur? Yıl 2012 ideos x5 i ilk alanlardanım. O zamanlardan biliyorum huawei markasını güvenilir sen merak etme gerek hoparlör gerek kulaklık çıkışı gayet iyi merak etme :) ama sen üstünde sırf elma logosu var diye 3 bin verebilirsin iPhone'a yada samsunga markaya para verebilirsin
Kağıt üzerine birkaç veriye bakıp piyasanın en iyisi demek abes bir durum.birkaç ay içinde samsung lg sony apple htc bunun karşılığını çıkardığında benzer performans verecekler.Bu aletin;
-Kamerası nasıl ? Belli değil
-kulaklık çıkışı nasıl,harici ses çipi nedir belli değil
-hoparlör nasıl belli değil
-kasa dayanıklılık nasıl belli değil
-marka güven endeksi düşük.
-ikinci ele düşmesi zaten facia,kimse almaz yada öldürür fiyatı.
-servis ve garanti durumu ne olacak belli değil
-dandik bir silikon kılıf bile bulunmaz buna göre.
Ben yukarıda bahsettiğim markalar dışında telefon almam,heleki 2.500 ü bırak,1.500 bile vermem.
Adamlar piyasanın en iyi telefonunu üretmiş sen gelmişsin şımardı diyosun neyin kafasını yaşıyorsunuz anlamıyorum.. Rusyayla savaşsak kazanıcakmışız gibi düşünen Erdoğanı padişah ilan edenler gibisin..
1 hafta sonra tekrar görüşmek üzere hoşçakalın..