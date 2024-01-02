Tam Boyutta Gör Akıllı telefon karşılaştırma platformu AnTuTu, Aralık ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Peki hem üst hem de alt seviye cihazların yer aldığı telefon karşılaştırma listesinde hangi marka ve modeller bulunuyor? Gelin 2023'ün en güçlü Android cihazlarına göz atalım.

Aralık ayının en güçlü Android telefonları açıklandı

AnTuTu’nun 1/31 Aralık tarihleri arasında topladığı istatistiklere göre, amiral gemisi sıralamasında radikal değişimler söz konusu. Öyle ki MediaTek Dimensity 9300 ve Snapdragon 8 Gen 3 arasında sıkı bir rekabet yaşanıyor. Buna göre OnePlus 12, 2.188.135 puanla üst segment telefonların zirvesinde yer alıyor. Vivo X100 ise 2.186.019 puanla ikinci sırada. Üçüncülük koltuğunda ise Vivo'ya ait iQOO Neo 9 Pro (2.181.443) bulunuyor.

Tam Boyutta Gör iQOO 12 (2.179.003), iQOO 12 Pro (2.178.873) ve Nubia Red Magic 9 Pro+ (2.142.329), Aralık ayının en performanslı telefonları listesinde dördüncü, beşinci, altıncı sırada yer alıyor. Listenin son sıralarına ise, ZTE Nubia Z60 Ultra (2.142.178), Vivo X100 Pro (2.134.331), Xiaomi 14 (2.043.710) ve 14 Pro (2.041.656) yerleşti.

Sıralamanın devamında yer alan modeller ise şu şekilde: iQOO Z8, iQOO Neo 7 SE, Vivo S17 Pro, Vivo S18, Redmi Note 12T Pro ve Redmi K60E. Detaylı listeye hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Aralık ayının en performanslı telefonları

OnePlus 12 Vivo X100 iQOO Neo 9 Pro iQOO 12 iQOO 12 Pro Nubia Red Magic 9 Pro+ ZTE Nubia Z60 ULTRA Vivo X100 Pro Xiaomi 14 Xiaomi 14 Pro

Aralık ayının en güçlü bütçe telefonları

Redmi K70E Realme GT Neo5 SE Redmi Note 12 Turbo OPPO Reno11 5G iQOO Z8 iQOO Neo 7 SE Vivo S17 Pro Vivo S18 Redmi Note 12T Pro Redmi K60E

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Aralık ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte liste