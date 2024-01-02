Aralık ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte liste

- Aralık ayının en güçlü Android telefonları açıklandı
- Aralık ayının en performanslı telefonları
- Aralık ayının en güçlü bütçe telefonları
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Aralık ayının en güçlü Android telefonları açıklandı
AnTuTu’nun 1/31 Aralık tarihleri arasında topladığı istatistiklere göre, amiral gemisi sıralamasında radikal değişimler söz konusu. Öyle ki MediaTek Dimensity 9300 ve Snapdragon 8 Gen 3 arasında sıkı bir rekabet yaşanıyor. Buna göre OnePlus 12, 2.188.135 puanla üst segment telefonların zirvesinde yer alıyor. Vivo X100 ise 2.186.019 puanla ikinci sırada. Üçüncülük koltuğunda ise Vivo'ya ait iQOO Neo 9 Pro (2.181.443) bulunuyor.
Sıralamanın devamında yer alan modeller ise şu şekilde: iQOO Z8, iQOO Neo 7 SE, Vivo S17 Pro, Vivo S18, Redmi Note 12T Pro ve Redmi K60E. Detaylı listeye hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Aralık ayının en performanslı telefonları
- OnePlus 12
- Vivo X100
- iQOO Neo 9 Pro
- iQOO 12
- iQOO 12 Pro
- Nubia Red Magic 9 Pro+
- ZTE Nubia Z60 ULTRA
- Vivo X100 Pro
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Pro
Aralık ayının en güçlü bütçe telefonları
- Redmi K70E
- Realme GT Neo5 SE
- Redmi Note 12 Turbo
- OPPO Reno11 5G
- iQOO Z8
- iQOO Neo 7 SE
- Vivo S17 Pro
- Vivo S18
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi K60E
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.