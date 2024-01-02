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    Aralık ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte liste

    Akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, Aralık ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. İşte geçtiğimiz Aralık ayının en iyi bütçe ve amiral gemisi telefonları...   
    Aralık ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte liste Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon karşılaştırma platformu AnTuTu, Aralık ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Peki hem üst hem de alt seviye cihazların yer aldığı telefon karşılaştırma listesinde hangi marka ve modeller bulunuyor? Gelin 2023'ün en güçlü Android cihazlarına göz atalım.

    Aralık ayının en güçlü Android telefonları açıklandı

    AnTuTu’nun 1/31 Aralık tarihleri arasında topladığı istatistiklere göre, amiral gemisi sıralamasında radikal değişimler söz konusu. Öyle ki MediaTek Dimensity 9300 ve Snapdragon 8 Gen 3 arasında sıkı bir rekabet yaşanıyor. Buna göre OnePlus 12, 2.188.135 puanla üst segment telefonların zirvesinde yer alıyor. Vivo X100 ise 2.186.019 puanla ikinci sırada. Üçüncülük koltuğunda ise Vivo'ya ait iQOO Neo 9 Pro (2.181.443) bulunuyor.

    Aralık ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte liste Tam Boyutta Gör
    iQOO 12 (2.179.003), iQOO 12 Pro (2.178.873) ve Nubia Red Magic 9 Pro+ (2.142.329), Aralık ayının en performanslı telefonları listesinde dördüncü, beşinci, altıncı sırada yer alıyor. Listenin son sıralarına ise, ZTE Nubia Z60 Ultra (2.142.178), Vivo X100 Pro (2.134.331), Xiaomi 14 (2.043.710) ve 14 Pro (2.041.656) yerleşti.
    Aralık ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte liste Tam Boyutta Gör
    Alt amiral gemisi listesine gelirsek, listenin ilk sırasında 1.413.428 puanla Redmi K70E (Dimensity 8300-Ultra) karşımıza çıkıyor. İkincilik koltuğunda ise 1.171.077 puanla Realme GT Neo 5 SE oturuyor. Üçüncü ve dördüncü sıraya ise Redmi Note 12 Turbo (1.158.147) ve Oppo Reno 11 5G (1.004.803) yerleşti.

    Sıralamanın devamında yer alan modeller ise şu şekilde: iQOO Z8, iQOO Neo 7 SE, Vivo S17 ProVivo S18Redmi Note 12T Pro ve Redmi K60E. Detaylı listeye hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Aralık ayının en performanslı telefonları 

    1. OnePlus 12
    2. Vivo X100
    3. iQOO Neo 9 Pro
    4. iQOO 12
    5. iQOO 12 Pro
    6. Nubia Red Magic 9 Pro+
    7. ZTE Nubia Z60 ULTRA
    8. Vivo X100 Pro
    9. Xiaomi 14
    10. Xiaomi 14 Pro

    Aralık ayının en güçlü bütçe telefonları

    1. Redmi K70E
    2. Realme GT Neo5 SE
    3. Redmi Note 12 Turbo
    4. OPPO Reno11 5G
    5. iQOO Z8
    6. iQOO Neo 7 SE
    7. Vivo S17 Pro
    8. Vivo S18
    9. Redmi Note 12T Pro
    10. Redmi K60E
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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