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    Ekim ayının en güçlü Android telefonları açıklandı: Lider değişti

    Akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, Ekim ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. İşte Ekim 2023'ün en güçlü bütçe ve amiral gemisi telefonları...
    Ekim ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! Lider değişti Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon karşılaştırma platformu AnTuTu, Ekim ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Performans testlerinin ortalaması alınarak hazırlanan listede hem üst hem de orta segmentten modeller yer alıyor. Peki geçtiğimiz ayın en güçlü Android telefonları neler oldu? Gelin AnTuTu tarafından yayınlanan listeye göz atalım...

    Ekim ayının en güçlü Android telefonları

    AnTuTu’nun 1/31 Ekim tarihlerinde topladığı istatistiklere göre, en güçlü Android telefonlar sıralaması büyük ölçüde değişti. Bunun nedeni ise Qualcomm'un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinin listeye dahil olması. Buna göre Xiaomi 14, platformda aldığı 1,997,427 puanla üst segment telefonların zirvesine yerleşti. Hemen altında ise 1.985,014 puanla Xiaomi 14 Pro geliyor.

    Listenin devamı, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2'li modellerden oluşuyor. Bu noktada MediaTek'in amiral gemisi listesinden ayrıldığını söylemek doğru olur. Bu noktada Eylül ayının en güçlü Android telefonu OnePlus Ace 2 Pro, an itibarıyla üçüncü sıraya geriledi. Listenin devamında yer alan modeller ise sırasıyla, iQOO 11S, iQOO 11 Pro, Vivo X90 Pro+, Realme GT 5 240W, Oppo Find X6 Pro, OnePlus 11 ve Nubia Red Magic 8 Pro oldu.

    Ekim ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! Lider değişti Tam Boyutta Gör
    Orta segment Android telefonların bulunduğu alt amiral gemisi listesine gelirsek, geçtiğimiz aya kıyasla büyük bir değişim yaşanmadı. Öyle ki MediaTek Dimensity 8100 ve 8200 serisi işlemcili telefonlar ağırlık kazansa da, Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2'den güç alan Realme GT Neo 5 SE ve Redmi Note 12 Turbo'nun liderliğini sürüyor.

    Listenin devamında yer alan modeller ise şu şekilde: iQOO Z8Vivo S17 Pro, iQOO Neo7 SE, Xiaomi Civi 3, Redmi K60E, OnePlus Ace Racing Edition, Redmi Note 12T Pro ve Oppo Reno 9 Pro 5G.

    Ekim ayının en güçlü Android telefonları

    1. Xiaomi 14
    2. Xiaomi 14 Pro
    3. OnePlus Ace 2 Pro
    4. iQOO 11S
    5. iQOO 11 Pro
    6. Vivo X90 Pro+
    7. Realme GT 5 240W
    8. Oppo Find X6 Pro
    9. OnePlus 11
    10. Nubia Red Magic 8 Pro

    Ekim ayının en güçlü bütçe telefonları

    1. Realme GT Neo 5 SE
    2. Redmi Note 12 Turbo
    3. iQOO Z8
    4. Vivo S17 Pro
    5. iQOO Neo 7 SE
    6. Xiaomi Civi 3
    7. Redmi K60E
    8. OnePlus Ace Racing Edition
    9. Redmi Note 12T Pro
    10. Oppo Reno 9 Pro 5G
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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