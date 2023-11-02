Ekim ayının en güçlü Android telefonları açıklandı: Lider değişti

- Ekim ayının en güçlü Android telefonları
- Ekim ayının en güçlü Android telefonları
- Ekim ayının en güçlü bütçe telefonları
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Ekim ayının en güçlü Android telefonları
AnTuTu’nun 1/31 Ekim tarihlerinde topladığı istatistiklere göre, en güçlü Android telefonlar sıralaması büyük ölçüde değişti. Bunun nedeni ise Qualcomm'un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinin listeye dahil olması. Buna göre Xiaomi 14, platformda aldığı 1,997,427 puanla üst segment telefonların zirvesine yerleşti. Hemen altında ise 1.985,014 puanla Xiaomi 14 Pro geliyor.
Listenin devamı, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2'li modellerden oluşuyor. Bu noktada MediaTek'in amiral gemisi listesinden ayrıldığını söylemek doğru olur. Bu noktada Eylül ayının en güçlü Android telefonu OnePlus Ace 2 Pro, an itibarıyla üçüncü sıraya geriledi. Listenin devamında yer alan modeller ise sırasıyla, iQOO 11S, iQOO 11 Pro, Vivo X90 Pro+, Realme GT 5 240W, Oppo Find X6 Pro, OnePlus 11 ve Nubia Red Magic 8 Pro oldu.
Listenin devamında yer alan modeller ise şu şekilde: iQOO Z8, Vivo S17 Pro, iQOO Neo7 SE, Xiaomi Civi 3, Redmi K60E, OnePlus Ace Racing Edition, Redmi Note 12T Pro ve Oppo Reno 9 Pro 5G.
Ekim ayının en güçlü Android telefonları
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Pro
- OnePlus Ace 2 Pro
- iQOO 11S
- iQOO 11 Pro
- Vivo X90 Pro+
- Realme GT 5 240W
- Oppo Find X6 Pro
- OnePlus 11
- Nubia Red Magic 8 Pro
Ekim ayının en güçlü bütçe telefonları
- Realme GT Neo 5 SE
- Redmi Note 12 Turbo
- iQOO Z8
- Vivo S17 Pro
- iQOO Neo 7 SE
- Xiaomi Civi 3
- Redmi K60E
- OnePlus Ace Racing Edition
- Redmi Note 12T Pro
- Oppo Reno 9 Pro 5G
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.