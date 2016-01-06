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Huawei Mate 8 global olarak duyuruldu

Metal kasası ve 6 inçlik boyutuyla Huawei'nin yeni amiral gemisi olan Mate 8, CES 2016 fuarında global olarak da görücüye çıktı. Modelin satışları başlamak üzere.
3 yıl
3,6b
1
12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei Mate 8 global olarak duyuruldu


Huawei'nin Kasım sonlarında Çin'de lanse ettiği ve dönemin en güçlü Android akıllı telefonu olma özelliğine sahip olan Mate 8 amiral gemi modeli, CES 2016 fuarında global lansmanını da gerçekleştirdi. Modelin piyasaya çıkış tarihi de belli oldu. 

Huawei Mate 8 modeli kendi tasarladığı Kirin 950 yonga seti üzerine şekilleniyor. Kirin 950 yonga seti 1.8GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A53 ve 2.3GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A72 çekirdeğinden oluşuyor. Mevcut ARM mimarisinin en güçlüsü Cortex-A72 çekirdeği yanında Mali mimarisinin en güçlüsü 900MHz hızında T880MP4 grafik birimi ile Huawei Mate 8 en iyi performans gösteren telefonlardan birisi olmaya aday. 

TSMC'nin 16nm FinFET+ üretim teknolojisi sayesinde enerji tüketimini de minimum düzeye indiren Kirin 950, çift kanal LPDDR4 desteği ile 25.6GB/s bant genişliği sunabiliyor. Ayrıca UFS 2.0 ve eMMC 5.1 ile depolama birimleri arasında çok hızlı veri aktarımına da destek sağlayacak. Mate 8 modelinde ayrıca 6 inçlik Full HD ekran, 16MP çözünürlüğünde OIS destekli arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera, parmak izi okuyucu, metal kasa tasarımı, 4000mAh gücünde batarya gibi özellikler yer alıyor. 

Huawei Mate 8 modeli iki farklı versiyona sahip. Versiyonlar 3GB RAM/32GB depolama kapasitesi ve 4GB RAM/64GB depolama kapasitesi şeklinde sıralanıyor. RAM kapasiteleri farklı olsa da çift kanal LPDDR4 desteği düşünüldüğünde büyük bir dezavantaj söz konusu değil.

Huawei Mate 8 bu hafta itibariyle Çin'de satışa sunuldu. Fiyatlar henüz belli değil ancak 470$-580$ şeklinde olacağı belirtiliyor. 4GB RAM/128GB depolama kapasitesi şeklinde henüz tanıtılmamış bir versiyonun 690$ fiyat etiketine sahip olacağı da iddialar arasında. Ülkemize 3GB RAM versiyonun gelmesi bekleniyor.  
Huawei Mate 8 global olarak duyuruldu
 

http://www.phonearena.com/news/Huawei-Mate-8-launches-internationally--premium-phablet-with-Marshmallow-on-board_id77155 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
theARSLANN 3 yıl
telefon bildigin yanıyorr
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herakles24 3 yıl en beğenilen
neden bu telefonu alıyım ki teknik servisi kötü (kvk) günceleme destegi kötü kronik sorunu olup olmadığı meçhul biraz biraz beklerim ve 820 bi cihaz alırım huwainin en fazla ederi benim gözüm de 1800 o bil çok huweai tr de bu fiyatlarala tutunamaz hiç bi zaman bi sony bi htc bi samsung bi lg olamaz lg nasıl yerini biliyorsa huwainin de yerini bilmesi lazım anca gsm firmalarında satar
neden bu telefonu alıyım ki teknik servisi kötü (kvk) günceleme destegi kötü kronik sorunu olup olmadığı meçhul biraz biraz beklerim ve 820 bi cihaz alırım huwa...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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kadirirdem 3 yıl
Telefon süper de ben huawei ye teknik destek ve güncelleme de güvenmiyorum
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General. 3 yıl
Güzel cihaz ama fiyat 1800-2000tl'yi geçmemeli.
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spencermila 3 yıl
lg v10 kokuyor sanki cihaz
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xxxx1 3 yıl
üst seviye smartphone lar, giriş ve orta seviye pc leri geçti artık,android 64 bitle çalıştığında tamamen sorun ortadan kalkacaktır...
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MultiCore 3 yıl
2000 TL altı gelirse alınabilecek en ideal telefon
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herakles24 3 yıl en beğenilen
neden bu telefonu alıyım ki teknik servisi kötü (kvk) günceleme destegi kötü kronik sorunu olup olmadığı meçhul biraz biraz beklerim ve 820 bi cihaz alırım huwainin en fazla ederi benim gözüm de 1800 o bil çok huweai tr de bu fiyatlarala tutunamaz hiç bi zaman bi sony bi htc bi samsung bi lg olamaz lg nasıl yerini biliyorsa huwainin de yerini bilmesi lazım anca gsm firmalarında satar
1 Yanıt Yanıtla +5
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vaskin77 3 yıl herakles24
herakles24
neden bu telefonu alıyım ki teknik servisi kötü (kvk) günceleme destegi kötü kronik sorunu olup olmadığı meçhul biraz biraz beklerim ve 820 bi cihaz alırım huwainin en fazla ederi benim gözüm de 1800 o bil çok huweai tr de bu fiyatlarala tutunamaz hiç bi zaman bi sony bi htc bi samsung bi lg olamaz lg nasıl yerini biliyorsa huwainin de yerini bilmesi lazım anca gsm firmalarında satar

Bir insan kullanmadığı, bilmediği bir telefon hakkında niye böyle bir yorum yapar ki... Bu telefonu kimler mi alır? Marka fanboyu olmayan bilinçli kullanıcılar alır.
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Aslanhan. 3 yıl
32 gb model için 470 dolar hiçte kötü bir fiyat değil. Ama Türkiye'ye p8 ile aynı fiyatla girer diye düşünüyorum. 2.000 lira civarı bir fiyat, mevzu bahis Huawei olduğunda hiç rekabetçi olmayacaktır.
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fatsa52 3 yıl
Zenci rapçiler boynuna asar bunu
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Golden Gate 3 yıl
Kim ne derse desin güzel telefon
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theARSLANN 3 yıl
telefon bildigin yanıyorr
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huawei mate 8 türkiye, Cep Telefonları ve
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