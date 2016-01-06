Huawei Mate 8 global olarak duyuruldu





Huawei'nin Kasım sonlarında Çin'de lanse ettiği ve dönemin en güçlü Android akıllı telefonu olma özelliğine sahip olan Mate 8 amiral gemi modeli, CES 2016 fuarında global lansmanını da gerçekleştirdi. Modelin piyasaya çıkış tarihi de belli oldu.





Huawei Mate 8 modeli kendi tasarladığı Kirin 950 yonga seti üzerine şekilleniyor. Kirin 950 yonga seti 1.8GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A53 ve 2.3GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A72 çekirdeğinden oluşuyor. Mevcut ARM mimarisinin en güçlüsü Cortex-A72 çekirdeği yanında Mali mimarisinin en güçlüsü 900MHz hızında T880MP4 grafik birimi ile Huawei Mate 8 en iyi performans gösteren telefonlardan birisi olmaya aday.





TSMC'nin 16nm FinFET+ üretim teknolojisi sayesinde enerji tüketimini de minimum düzeye indiren Kirin 950, çift kanal LPDDR4 desteği ile 25.6GB/s bant genişliği sunabiliyor. Ayrıca UFS 2.0 ve eMMC 5.1 ile depolama birimleri arasında çok hızlı veri aktarımına da destek sağlayacak. Mate 8 modelinde ayrıca 6 inçlik Full HD ekran, 16MP çözünürlüğünde OIS destekli arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera, parmak izi okuyucu, metal kasa tasarımı, 4000mAh gücünde batarya gibi özellikler yer alıyor.





Huawei Mate 8 modeli iki farklı versiyona sahip. Versiyonlar 3GB RAM/32GB depolama kapasitesi ve 4GB RAM/64GB depolama kapasitesi şeklinde sıralanıyor. RAM kapasiteleri farklı olsa da çift kanal LPDDR4 desteği düşünüldüğünde büyük bir dezavantaj söz konusu değil.





Huawei Mate 8 bu hafta itibariyle Çin'de satışa sunuldu. Fiyatlar henüz belli değil ancak 470$-580$ şeklinde olacağı belirtiliyor. 4GB RAM/128GB depolama kapasitesi şeklinde henüz tanıtılmamış bir versiyonun 690$ fiyat etiketine sahip olacağı da iddialar arasında. Ülkemize 3GB RAM versiyonun gelmesi bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Huawei-Mate-8-launches-internationally--premium-phablet-with-Marshmallow-on-board_id77155