Huawei Mate 8 hakkındaki iddialar güçleniyor

Geçtiğimiz günlerde Çinli teknoloji devi Huawei'nin Android Lollipop sürümü haritası sızdırılmış, bu haritada güncellemeyi ilk alacak modelin Mate 7 modeli olduğu görünmüştü. Şirketin ülkemiz pazarında da satışta olan modelleri arasında en yüksek fiyata Mate 7 modeli sahip iken bu durumlar şirketin cihaza önem verdiğini gösteriyor.

Mate serisinin devam telefonu olacak Mate 8 modeli için iddialar da güçlenmeye başlamış durumda. Modele ait olduğu iddia edilen fotoğraflarda çerçevelerin ince olması dikkat çekerken cihazın ekran/gövde oranının Mate 7'yi geçebileceği konuşuluyor. Hatırlatmak gerekirse Mate 7 bu konudaki en iyi modellerden birisi olurken ekran/gövde oranında %78.03 seviyelerine ulaşmıştı.

Diğer yandan Huawei'nin yeni modelinde kendi geliştirdiği 8 çekirdekli Kirin 930 çipsetini kullanacağı iddia edilirken ekran boyutunun yine 6 inç olacağı ancak çözünürlüğün 2K(1440 x 2560)'ya yükseleceği konuşuluyor. Hatırlatmak gerekirse şirket geçtiğimiz dönemlerde yüksek ekran çözünürlüğünün gereksiz pil tüketimine sebep olduğu yönünde bazı açıklamalarda bulunmuştu. Bunun dışında cihazda 20.7 MP çözünürlükte kamera bulunacağı ve Sony MX220 sensör kullanılacağı da iddialar arasında.