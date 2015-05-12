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Huawei Mate 8 hakkındaki iddialar güçleniyor

4 yıl
3,4b
1
13
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Huawei Mate 8 hakkındaki iddialar güçleniyor

Geçtiğimiz günlerde Çinli teknoloji devi Huawei'nin Android Lollipop sürümü haritası sızdırılmış, bu haritada güncellemeyi ilk alacak modelin Mate 7 modeli olduğu görünmüştü. Şirketin ülkemiz pazarında da satışta olan modelleri arasında en yüksek fiyata Mate 7 modeli sahip iken bu durumlar şirketin cihaza önem verdiğini gösteriyor.

Mate serisinin devam telefonu olacak Mate 8 modeli için iddialar da güçlenmeye başlamış durumda. Modele ait olduğu iddia edilen fotoğraflarda çerçevelerin ince olması dikkat çekerken cihazın ekran/gövde oranının Mate 7'yi geçebileceği konuşuluyor. Hatırlatmak gerekirse Mate 7 bu konudaki en iyi modellerden birisi olurken ekran/gövde oranında %78.03 seviyelerine ulaşmıştı.
Huawei Mate 8 hakkındaki iddialar güçleniyor
 

Diğer yandan Huawei'nin yeni modelinde kendi geliştirdiği 8 çekirdekli Kirin 930 çipsetini kullanacağı iddia edilirken ekran boyutunun yine 6 inç olacağı ancak çözünürlüğün 2K(1440 x 2560)'ya yükseleceği konuşuluyor. Hatırlatmak gerekirse şirket geçtiğimiz dönemlerde yüksek ekran çözünürlüğünün gereksiz pil tüketimine sebep olduğu yönünde bazı açıklamalarda bulunmuştu. Bunun dışında cihazda 20.7 MP çözünürlükte kamera bulunacağı ve Sony MX220 sensör kullanılacağı da iddialar arasında.
Huawei Mate 8 hakkındaki iddialar güçleniyor
 

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superegoid 4 yıl
Mate 8 i bilmiyorum da arkadaş huawei nin p8 diye bi modeli çıktı biliyor musunuz? Burası teknoloji forumu değil mi yahu. Bu cihazın başlığı bile yok, hakkında en ufak bir haber bile yok yahu.

Piranha miranha nın haberleri var, general mobile, casper, mesper neler hakında haberler var, bu telefon yok.
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Okisht 4 yıl superegoid
superegoid

Mate 8 i bilmiyorum da arkadaş huawei nin p8 diye bi modeli çıktı biliyor musunuz? Burası teknoloji forumu değil mi yahu. Bu cihazın başlığı bile yok, hakkında en ufak bir haber bile yok yahu.

Piranha miranha nın haberleri var, general mobile, casper, mesper neler hakında haberler var, bu telefon yok.

Merhaba,
Huawei P8 çıkalı bir ay gibi bir süre oluyor. Bu süre içinde haberin ana sayfada olmaması gayet normal bir durum.
Biraz arama yaparsanız P8 ile ilgili aşağıdaki haberlere ulaşabilirsiniz :

donanimhaber.com/...
donanimhaber.com/...

p8 lite : donanimhaber.com/...


Ayrıca diğer P8 haberleri için : donanimhaber.com/...
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*siteci* 4 yıl
6 inç bir cihaz 2K'nın alt sınırı olmalı zaten bence. S6 gibi 5.1 inç bir cihazda 2K ekran tam bir enerji israfı.1080p gelse keşke ama sanırım satamayacakları için popüler oynamak zorunda kaldılar.
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Scorpion28 4 yıl *siteci*
*siteci*

6 inç bir cihaz 2K'nın alt sınırı olmalı zaten bence. S6 gibi 5.1 inç bir cihazda 2K ekran tam bir enerji israfı.1080p gelse keşke ama sanırım satamayacakları için popüler oynamak zorunda kaldılar.

evde izlediğimiz 40" tv ler full hd farkındamısınız? :D
bundan sonra ki modayı söylim size çözünürlükler düşecek ama ekran ppi değerleri görüntü kalitesi yükselecek.
İşte 720p ekrana 4k görüntü kalitesi yaptık filan diye cafcaflı laflarla yeni modayı dayayacaklar
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Pi 4 yıl
Sar degeride hayvan gibi olur bunun simdi. Adam gibi bir is yapamiyorlar sunlar.
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Fenomenon 4 yıl
Arkadan 8" gibi görünüyor.
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ensei 4 yıl
Herkes bişeyler soyluyoo
apple; 4 inc bile buyuk
qualcomm; 64 bit e ne gerek varr
ama hepside aninda "u turn"????????????
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Guest-FA9189F46 4 yıl
Huawei tükürdüğünü yalar 1080 p yeterli Demişti
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kucukyenici 4 yıl
Ne kadar çok iddia var. :-)
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