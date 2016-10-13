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Huawei Mate 9 kavisli ekrana sahip olabilir

Özellikle Çinli üreticiler arasında kavisli ekrana olan rağbet giderek artıyor. Huawei de yeni amiral gemisi Mate 9 için kavisli ekrana sahip bir versiyon üzerinde çalışıyor.
2 yıl
2,3b
1
9
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei’nin yılın sonuna sakladığı amiral gemi modeli Mate 9’un bazı önemli yeniliklerle geleceği tahmin ediliyordu ancak firmanın sürprizi bambaşka olabilir. Ortaya çıkan görseller cihazın ekranına yoğunlaşıyor.

Huawei’nin bu yıl kavisli ekrana sahip bir akıllı telefon piyasaya süreceği uzun zamandır konuşuluyordu ancak adaylar da bir bir tükeniyordu. Firmanın büyük yatırım yaptığı ifade edilen Mate 9 bunun hakkını verecek gibi gözüküyor.

Kavisli Ekran İddiaları

Sızdırılan yeni görsellere göre Huawei Mate 9 modelinde iki farklı versiyon olacak. 5.9 inçlik ekrana sahip olan modelin bir versiyonu düz bir ekran barındırırken diğerinde ise iki taraftan kavisli bir ekran yer alacak. Kavisli ekrana sahip modelin Galaxy Note 7’yi andırdığı gözlerden kaçmıyor. Bunun sebebi ise ekranın Samsung’dan tedarik ediliyor olması. Vivo Xplay 5 de dahil olmak üzere Xiaomi ve Huawei gibi Samsung’dan tedarik yapan firmaların modelleri birbirine benzeyecek gibi görünüyor.

Aynı model olsa da versiyonlar arasında bazı farklar var. Orijinal modelin ön kısmında herhangi bir fiziksel buton yok ve Mate 8 modelinden izler taşıyor. Ekran çözünürlüğü ise 2560x1440 piksel. Kavisli ekrana sahip modelin ön kısmında ise parmak izi okuyucu entegreli bir Home butonu yer alıyor. Çözünürlük bu kez Full HD seviyesinde tutulmuş.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Note 7 faciası iPhone satışlarını arttırıyor"

Bunun haricinde donanım özellikleri aynı. 16nm sürecinde Cortex-A73 çekirdeği barındıran Kirin 960 yonga seti ve 6GB LPDDR4 RAM ile Android dünyasının en güçlüsü olmaya aday modelde depolama kapasitesi 256GB seviyesine kadar çıkıyor. Ayrıca Huawei’nin süper hızlı şarj teknolojisi de ilk kez Mate 9 modelinde yer alacak. Yine çift arka sensörde Leica imzasını göreceğiz.

Kaynaklar kavisli Huawei Mate 9 versiyonunun sadece Çin’e özel olabileceğini düşünüyor. Ayrıca fiyatı da daha pahalı olacak. Orijinal modelin 500$ civarında olması bekleniyor. Galaxy Note 7 modelinin fiyasko ile noktalandığı bir dönemde Huawei Mate 9 nasıl bir ilgi uyandıracak merak konusu.

 
Huawei Mate 9 kavisli ekrana sahip olabilir
 

http://www.phonearena.com/news/New-Huawei-Mate-9-photos_id86496 Yorum Yaz
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mkyb 2 yıl
Bu kavisli ekran saçmalığı sizede saçma gelmiyor mu ? Tek yere düşmede pert olan ekran ve fahiş değişim ücreti ? Mesala Samsung Galaxy S7 Edge'nin kendi servisinde ekran değişimi 1.200 TL.
Bu kavisli ekran saçmalığı sizede saçma gelmiyor mu ? Tek yere düşmede pert olan ekran ve fahiş değişim ücreti ? Mesala Samsung Galaxy S7 Edge'nin kendi servis...
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BRNSpawn 2 yıl
İnşallah
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ERIKCI 2 yıl
Note7'lerin kavislileri buna taksak güzel olmaz mı Huawei? Üstünde varsın samsung yazsın ben razıyım.
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BekirTemel 2 yıl
note 8 ilk huawei den gelecek gibi olmuş.
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MultiCore 2 yıl
Ekran çözünürlüğü ise 2560x1440 piksel. Kavisli ekrana sahip modelin ön kısmında ise parmak izi okuyucu entegreli bir Home butonu yer alıyor. Çözünürlük bu kez Full HD seviyesinde tutulmuş.


Çözünürlüğe karar veremeyince ben
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onsos1100 2 yıl
note7 nin boşluğunda hauwei fırsat kovalıyor. Kalem ve note 7 nin işlevsel özelliklerini kenara koyarsak başarılı olacaktır.
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mkyb 2 yıl
Bu kavisli ekran saçmalığı sizede saçma gelmiyor mu ? Tek yere düşmede pert olan ekran ve fahiş değişim ücreti ? Mesala Samsung Galaxy S7 Edge'nin kendi servisinde ekran değişimi 1.200 TL.
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alibotan 2 yıl
Huawei mate 8'in üzerine daha iyi bir grafik ünitesi, düşük ışıkta daha iyi bir kamera ve daha iyi bir DAC eklerse yılın telefonuna merhaba deriz.
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