Huawei Mate 9 kavisli ekrana sahip olabilir

Huawei’nin yılın sonuna sakladığı amiral gemi modeli Mate 9’un bazı önemli yeniliklerle geleceği tahmin ediliyordu ancak firmanın sürprizi bambaşka olabilir. Ortaya çıkan görseller cihazın ekranına yoğunlaşıyor.

Huawei’nin bu yıl kavisli ekrana sahip bir akıllı telefon piyasaya süreceği uzun zamandır konuşuluyordu ancak adaylar da bir bir tükeniyordu. Firmanın büyük yatırım yaptığı ifade edilen Mate 9 bunun hakkını verecek gibi gözüküyor.

Kavisli Ekran İddiaları

Sızdırılan yeni görsellere göre Huawei Mate 9 modelinde iki farklı versiyon olacak. 5.9 inçlik ekrana sahip olan modelin bir versiyonu düz bir ekran barındırırken diğerinde ise iki taraftan kavisli bir ekran yer alacak. Kavisli ekrana sahip modelin Galaxy Note 7’yi andırdığı gözlerden kaçmıyor. Bunun sebebi ise ekranın Samsung’dan tedarik ediliyor olması. Vivo Xplay 5 de dahil olmak üzere Xiaomi ve Huawei gibi Samsung’dan tedarik yapan firmaların modelleri birbirine benzeyecek gibi görünüyor.

Aynı model olsa da versiyonlar arasında bazı farklar var. Orijinal modelin ön kısmında herhangi bir fiziksel buton yok ve Mate 8 modelinden izler taşıyor. Ekran çözünürlüğü ise 2560x1440 piksel. Kavisli ekrana sahip modelin ön kısmında ise parmak izi okuyucu entegreli bir Home butonu yer alıyor. Çözünürlük bu kez Full HD seviyesinde tutulmuş.

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Bunun haricinde donanım özellikleri aynı. 16nm sürecinde Cortex-A73 çekirdeği barındıran Kirin 960 yonga seti ve 6GB LPDDR4 RAM ile Android dünyasının en güçlüsü olmaya aday modelde depolama kapasitesi 256GB seviyesine kadar çıkıyor. Ayrıca Huawei’nin süper hızlı şarj teknolojisi de ilk kez Mate 9 modelinde yer alacak. Yine çift arka sensörde Leica imzasını göreceğiz.

Kaynaklar kavisli Huawei Mate 9 versiyonunun sadece Çin’e özel olabileceğini düşünüyor. Ayrıca fiyatı da daha pahalı olacak. Orijinal modelin 500$ civarında olması bekleniyor. Galaxy Note 7 modelinin fiyasko ile noktalandığı bir dönemde Huawei Mate 9 nasıl bir ilgi uyandıracak merak konusu.