Huawei Mate 9 sızdırıldı

Akıllı telefon pazarında yükselen bir ivme yakalayan ve ilk 3 sırayı garantileyen Huawei, ilgiyi canlı tutmak adına yeni modeller hazırlamaya devam ediyor. Sonbahar ayı için planlanan Huawei Mate 9 görselleri internete sızdırıldı.

Bundan sonra Huawei için her model büyük önem taşıyor. Tüketici ilgisini yüksek tutmak adına, firma pek çok iddialı özellikle dikkat çekmeye çalışacak. Bu yıl özellikle çift arka kamera konusunda atılım yapan firma, Mate serisini de bu imkandan uzak tutmadı.

Huawei Mate 9, sızdırılan görsellere göre çift arka kameraya sahip olacak. Sony’den tedarik edildiği düşünülen çift arka kamera, 20MP çözünürlüğe sahip. Leica gibi bir çalışmanın olmadığı arka kamera, daha çok geniş açılar ve çekim sonrası serbest odaklama gibi özellikler için kullanılacak.

Huawei Mate 9 modelinin, firmanın en yeni Kirin 960 yonga setinden gücünü alacağı iddia ediliyor. ARM’ın en güçlü mimarisi Cortex-A73’ten güç alacağı belirtilen 16nm sürecindeki Kirin 960, Mali-T880 grafik birimi ile pazarın öne çıkan modellerindne birisi haline gelecek.

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Bu noktada iddiaların biraz zayıf kaldığını belirtmekte fayda var zira Cortex-A73 daha çok 10nm süreci için tasarlanmış bir çekirdek. En verimli hali bu süreçte ortaya çıktığı için, Huawei’nin mevcut nesil ile üretim işine girmeyeceğini tahmin ediyoruz. Bu bakımdan Kirin 955, daha uygun bir aday gibi görünüyor.

Bunun haricinde cihazın alıştığımız büyük ekranı, parmak izi okuyucusu ve alüminyum alaşımlı kasası yerini koruyor. Bu yıla kadar Full HD çözünürlük gördüğümüz Mate serisi, bu yıldan itibaren özellikle sanal gerçeklik konseptinin öne çıkması nedeniyle 2K çözünürlüğe geçecek gibi görünüyor. Model, gelecek ay başındaki IFA 2016 fuarında tanıtılacak.