Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei Mate 9 sızdırıldı

Akıllı telefon pazarının üçüncü sırasında yer alan Huawei, yükselişini sürdürebilmek adına iddialı modeller geliştirmeye devam ediyor. Huawei Mate 9 bunlardan birisi.
2 yıl
5,1b
1
12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Akıllı telefon pazarında yükselen bir ivme yakalayan ve ilk 3 sırayı garantileyen Huawei, ilgiyi canlı tutmak adına yeni modeller hazırlamaya devam ediyor. Sonbahar ayı için planlanan Huawei Mate 9 görselleri internete sızdırıldı.

Bundan sonra Huawei için her model büyük önem taşıyor. Tüketici ilgisini yüksek tutmak adına, firma pek çok iddialı özellikle dikkat çekmeye çalışacak. Bu yıl özellikle çift arka kamera konusunda atılım yapan firma, Mate serisini de bu imkandan uzak tutmadı.

Huawei Mate 9, sızdırılan görsellere göre çift arka kameraya sahip olacak. Sony’den tedarik edildiği düşünülen çift arka kamera, 20MP çözünürlüğe sahip. Leica gibi bir çalışmanın olmadığı arka kamera, daha çok geniş açılar ve çekim sonrası serbest odaklama gibi özellikler için kullanılacak.

Huawei Mate 9 modelinin, firmanın en yeni Kirin 960 yonga setinden gücünü alacağı iddia ediliyor. ARM’ın en güçlü mimarisi Cortex-A73’ten güç alacağı belirtilen 16nm sürecindeki Kirin 960, Mali-T880 grafik birimi ile pazarın öne çıkan modellerindne birisi haline gelecek.

Ayrıca Bkz. "Huawei’nin süper hızlı şarj teknolojisi hayata geçiyor"

Bu noktada iddiaların biraz zayıf kaldığını belirtmekte fayda var zira Cortex-A73 daha çok 10nm süreci için tasarlanmış bir çekirdek. En verimli hali bu süreçte ortaya çıktığı için, Huawei’nin mevcut nesil ile üretim işine girmeyeceğini tahmin ediyoruz. Bu bakımdan Kirin 955, daha uygun bir aday gibi görünüyor.

Bunun haricinde cihazın alıştığımız büyük ekranı, parmak izi okuyucusu ve alüminyum alaşımlı kasası yerini koruyor. Bu yıla kadar Full HD çözünürlük gördüğümüz Mate serisi, bu yıldan itibaren özellikle sanal gerçeklik konseptinin öne çıkması nedeniyle 2K çözünürlüğe geçecek gibi görünüyor. Model, gelecek ay başındaki IFA 2016 fuarında tanıtılacak. 

 

http://www.phonearena.com/news/Chassis-allegedly-earmarked-for-the-Huawei-Mate-9-shows-dual-cameras-on-back_id84133 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
volkan_kolay 2 yıl
Bu ve buna benzer telefonların 6" diye kendimizi kandırmaktan başka bir şey degil.

Mate 8 ve Galaxy A9 Pro arasında kalmıştım son zamanlar da ama bakıyorum ki A9 veya A9 Pro 6" ekranın da tam anlamı ile veriyor ama sanal tuşlu telefonların ekran değerlerine aldırmayın. Bu telefonlar 6" olmasına rağmen kullanım deneyimi 5.7" seviyesine kadar düşüyor.

Mate 9 dedikodusu çıktı şimdi ama aynı muhabbet olursa ilerde almayı düşündüğüm büyük ekranlı telefonlar arasında olmayacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
arka'dan çirkin olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Sanki Firmalar yavaş yavaş Kulaklık Girişlerini Kaldırıyorlar :)
Apple'a Kızanlar vardı diğer firmalarda bu yolu takip edecekler sanırım :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
damn2u 2 yıl
7/8 modellerinin tasarımı harikayken ne bu iğrençlik şimdi? -_-
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JavaSpecialist 2 yıl
note 7 deki tasarımı görünce artık hiç bir tasarım kesmiyor
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-1E7109D3E 2 yıl
Kirin 955 nedir abi dünyanın 3. Büyük telefon üreticisi oluyorsun ama gidiyorsun telefonuna geçen senenin işlemcisini koyuyorsun.Koy Snapdragon 820 bak yoluna.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kara Börü 2 yıl Guest-1E7109D3E
Kendi işlemcilerini kullanmak istiyorlar sadece.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
strathmorea 2 yıl
Kasa görseli sızdırıldı desen daha doğru olacak.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5055 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
huawei, huawei mate 9 ve
4 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Yeni Volkswagen Polo SUV test sırasında görüntülendi 2 yıl KAAN N1 akıllı telefon hakkında merak edilen her şey! 2 yıl Deus Ex GO indirmeye sunuldu 2 yıl MacGyver dizisinin ilk fragmanı yayınlandı 2 yıl Kavisli ekranlı yeni Meizu telefonu internete sızdırıldı 2 yıl Mr. Robot üçüncü sezon onayını aldı 2 yıl Corsair Force LE 480GB SSD test masamızda! 2 yıl Japon teknoloji devleri Sony ve Panasonic Formula E ile ilgileniyor 2 yıl Hayrettin sonsuz koşu oyununda 2 yıl Başarı Elektronik, resmen akıllı telefon pazarında 2 yıl LG G5 için Güney Kore’de Android 7.0 testleri başlıyor 2 yıl Intel, 10nm sürecinde döküm için hazır 2 yıl Cisco, 14 bin kişiyi işten çıkaracak 2 yıl Türkiye’de Bitcoin’e engel: hesaplar kapatıldı! 2 yıl Türkiye’de yapılan mobil oyunlar araştırmasında ilginç sonuçlar 2 yıl FIFA 17′nin Gamescom'a özel oyun içi videosu yayınlandı 2 yıl Instagram’da ürün satışı yapmak kolaylaşıyor 2 yıl Dizüstü bilgisayarımıza SSD takviyesi 2 yıl Intel’den geliştiricilere özel uçuşa hazır drone: Aero 2 yıl İş istasyonları artık buluta taşınıyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Huawei Mate 9 sızdırıldı Sonraki Cep telefonuna ve internete yeni bir vergi daha mı geliyor? 2 yıl Xiaomi Mi Note 2, kavisli ekrana sahip olacak 2 yıl Tesla test sürüşü sırasında alev alarak yandı 2 yıl Dünyanın ilk kuantum uydusu yörüngeye fırlatıldı 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 için aylık 3 milyon üretim hedefleniyor 2 yıl Ford ve Baidu'dan otonom araçlara ortak yatırım 2 yıl iPhone 7′nin 4K çözünürlüğünde prototip videosu yayınlandı 2 yıl Zyxel'dan kesintisiz internet için WAH7706 4G router 2 yıl MSI, dizüstü ailesini Pascal mobil grafik kartları ile yeniliyor 2 yıl Logitech G'den eSpor oyuncularına özel ekipman: Pro Gaming Mouse 2 yıl Note 7 kutusundan çıkıyor "Samsung Galaxy Note 7 kutu açılışı" video 2 yıl Google Duo görüntülü görüşme uygulaması, indirmeye sunuldu 2 yıl En güçlü Meizu, gelecek ay karşımızda 2 yıl Snapchat, satın aldığı Vurb ile kullanıcı etkileşimini arttırmak istiyor 2 yıl 5$'a Nesnelerin İnterneti bilgisayarı 2 yıl Efsaneler Nokia projesine geri dönüyor 2 yıl Intel’den ayrılan Ayşegül İldeniz bir başka dünya devinde işe başladı 2 yıl AMD Vega’nın lansman mekanı göründü 2 yıl Yeni Nvidia Mobil GTX 1060, 1070, 1080 inceleme 2 yıl SpaceX'in inanılmaz Mars planları ve yeni nesil Raptor roket motoru Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim