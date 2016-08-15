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Huawei’nin süper hızlı şarj teknolojisi hayata geçiyor

Huawei’nin geçen yılın sonlarında tanıtılan SuperCharge adındaki süper hızlı şarj teknolojisi, hayata geçmeye hazırlanıyor. Marka başvuruları yapılmış durumda.
2 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Batarya kullanım teknolojilerinde olmasa da, şarj teknolojilerinde önemli gelişmeler yaşanıyor ve pek çok farklı çözüm piyasada. Hali hazırda kendi hızlı şarj çözümünü telefonlarında kullanan Huawei, çok daha gelişmiş bir versiyonu hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Geçen yılın sonlarında tanıtılan yeni teknoloji, standart bataryaların 10 katı daha hızlı şarj imkanı sunuyordu. Firmanın yaptığı testlerde, 3000mAh kapasiteli bataryanın yüzde 48’i 5 dakika içerisinde dolabiliyor. O dönemde erken aşamada olan teknoloji, artık nihai sürüme ulaştı.

Huawei, hızlı şarj teknolojisinde farklı bir yöntem kullanıyor. Anot kısmındaki grafit moleküllerine heteroatomlar ekleyen firma, böylece lityumu tutma ve karbon yapılarına aktarma konusunda katalizör olarak kullanabiliyor. Heteroatom deyimi nitrojen ve sülfür gibi yapısında karbon veya hidrojen barındırmayan atomlar için kullanılıyor.

Süper hızlı şarj teknolojisini kullanacak olan akıllı telefonlarda, bataryanın da özel olarak geliştirilmesi gerekiyor. Yoksa, standart lityum-ion bataryalarla bu teknolojinin kullanılması mümkün değil. Elbette yine özel bir şarj adaptörü de gerekiyor.

Ayrıca Bkz. "Windows Phone için Skype dönemi sona eriyor"

Huawei, SuperCharge adındaki teknolojisi için geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği’nde marka başvurusu yaptı. Bunun anlamı, SuperCharge ismini birlik içerisinde kendisinden başka kimsenin pazarlayamaması demek oluyor. Bu bakımdan, yeni teknolojinin yakın zamanda kullanıma sunulması bekleniyor.

Kirin yonga setine entegre olacak SuperCharge, firmanın tüm telefonlarında yer almayacak. İlk etapta yeni nesil veya bir sonraki nesil Kirin yonga setinde kullanılacağı tahmin ediliyor. Yani başlangıçta amiral gemi modellerinde boy gösterecek. Sonraki yıllarda ise, maliyetlerin düşmesi ile orta seviyeye inmesi de muhtemel.

SuperCharge teknolojisini ilk hangi model kullanacak kim net olarak bilinmiyor. IFA 2016 fuarında tanıtılması beklenen Huawei Mate 9 amiral gemi modeli ilk aday durumunda. Yine de marka tesciline bakacak olursak, gelecek yılın P serisine daha yakın gibi görünüyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/Will-the-Huawei-Mate-9-utilize-the-manufacturers-Super-Charge-battery-and-charging-system_id84117 Yorum Yaz
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feveran 2 yıl
saçma yorum yapanlar biraz okusanız. burada şarj sistemi değil batarya yeni. senin eski teknoloji bataryanı kim napsın kardeşim.
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psicik96 2 yıl
şarjın hızı değilde . bataryanın boyutlarıyla uğraşsalar az eyiydi ..
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Krone 2 yıl
Zaman şu dünyadaki en önemli ve en değerli şeylerden biri. Bu yüzden bu tarz gelişmeleri destekliyorum. Şarj süresi daha da kısalmalı.
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Takeshi Kovacs 2 yıl
Bu gelince gece şarja takıp bırakmayacak var mı çok merak ediyorum.
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WB 2 yıl
Calisinca oluyor, uyuma Apple!
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wolfestein 2 yıl
Hızlı şarj bataryayı öldürmez mi?
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kadirirdem 2 yıl
Batarya'yı öldürmezse iyidir...
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Parallel Killer 2 yıl
bu gelsin isterse telin şarjı günde 3 defa bitsin ben varım
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dobrasam 2 yıl
Bu bu şekilde gerçekten süper hızlı şarj olayı pratikte olursa bundan sonra tercih nedeni olur huawei çok önemli bir özellik şahsen ben özellikle dikkat ediyorum akıllı telefon alırken şarj olma süresine
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tolgatelli 2 yıl
cesaretleri varsa videoyu sesli çeksinler de o fan sesini de duysak.
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Virinom 2 yıl tolgatelli
tolgatelli
cesaretleri varsa videoyu sesli çeksinler de o fan sesini de duysak.

Hocam o alet telefonun içerisine (yongasetine) entegre olarak gelecek yani bir fan sesi yok. Adaptör zaten dizüstü bilgisayar adaptörlerinden görebileceğin üzere 100watt a kadar çıkabiliyor. Yani fan gerektirecek bir durum yok.
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