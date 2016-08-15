Huawei’nin süper hızlı şarj teknolojisi hayata geçiyor

Batarya kullanım teknolojilerinde olmasa da, şarj teknolojilerinde önemli gelişmeler yaşanıyor ve pek çok farklı çözüm piyasada. Hali hazırda kendi hızlı şarj çözümünü telefonlarında kullanan Huawei, çok daha gelişmiş bir versiyonu hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Geçen yılın sonlarında tanıtılan yeni teknoloji, standart bataryaların 10 katı daha hızlı şarj imkanı sunuyordu. Firmanın yaptığı testlerde, 3000mAh kapasiteli bataryanın yüzde 48’i 5 dakika içerisinde dolabiliyor. O dönemde erken aşamada olan teknoloji, artık nihai sürüme ulaştı.

Huawei, hızlı şarj teknolojisinde farklı bir yöntem kullanıyor. Anot kısmındaki grafit moleküllerine heteroatomlar ekleyen firma, böylece lityumu tutma ve karbon yapılarına aktarma konusunda katalizör olarak kullanabiliyor. Heteroatom deyimi nitrojen ve sülfür gibi yapısında karbon veya hidrojen barındırmayan atomlar için kullanılıyor.

Süper hızlı şarj teknolojisini kullanacak olan akıllı telefonlarda, bataryanın da özel olarak geliştirilmesi gerekiyor. Yoksa, standart lityum-ion bataryalarla bu teknolojinin kullanılması mümkün değil. Elbette yine özel bir şarj adaptörü de gerekiyor.

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Huawei, SuperCharge adındaki teknolojisi için geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği’nde marka başvurusu yaptı. Bunun anlamı, SuperCharge ismini birlik içerisinde kendisinden başka kimsenin pazarlayamaması demek oluyor. Bu bakımdan, yeni teknolojinin yakın zamanda kullanıma sunulması bekleniyor.

Kirin yonga setine entegre olacak SuperCharge, firmanın tüm telefonlarında yer almayacak. İlk etapta yeni nesil veya bir sonraki nesil Kirin yonga setinde kullanılacağı tahmin ediliyor. Yani başlangıçta amiral gemi modellerinde boy gösterecek. Sonraki yıllarda ise, maliyetlerin düşmesi ile orta seviyeye inmesi de muhtemel.

SuperCharge teknolojisini ilk hangi model kullanacak kim net olarak bilinmiyor. IFA 2016 fuarında tanıtılması beklenen Huawei Mate 9 amiral gemi modeli ilk aday durumunda. Yine de marka tesciline bakacak olursak, gelecek yılın P serisine daha yakın gibi görünüyor.