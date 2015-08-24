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Huawei Mate S ön siparişe başladı

3 yıl
3,1b
1
9
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei Mate S ön siparişe başladı

Huawei'nin gelecek hafta IFA 2015 fuarında lanse etmesini beklediğimiz yeni akıllı telefonu Mate S, Çinli perakendecilerde bir hafta öncesinden boy göstermeye başladı. Beklendiği gibi telefon önemli bir özellik ile geliyor. 

Huawei Mate S, ZTE Axon Mini'den sonra Force Touch teknolojisini kullanan ikinci akıllı telefon olacak. İlk kez Apple Watch üzerinde ortaya çıkan teknoloji muhtemelen iPhone 6S serisinde de yer alacak. Ancak Huawei ve ZTE elini çabuk tuttu.

Force Touch teknolojisi ekrana yapılan baskının hassasiyetine göre farklı fonksiyonlar çalıştırabiliyor. Yani aynı noktaya kısa veya uzun basış iki farklı fonksiyonu harekete geçirebiliyor. 

Huawei Mate S modelinde 5.7 inçlik Full HD IPS ekran bulunuyor. 4+4 Cortex-A53 çekirdeklerini birarada çalıştıran 8 çekirdekli Kirin 935 yongaseti beraberinde Mali-T628 grafik birimini getirirken, 3GB LPDDR4 RAM ile sistemin akıcılığı sağlanıyor.

Cihazda 64GB artırılabilir depolama kapasitesine yer veriliyor. 4100mAh gücündeki batarya yerini korurken, arka kısımda 20MP çözünürlüğünde, ön kısımda ise 8MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Android 5.1 işletim sistemi üzerinde EMUI 3.1 arayüzü çalışıyor.

7.9mm kalınlık ve arka parmak izi okuyucu sunan modelin fiyatı 599$ olarak belirlenmiş. IFA 2015 fuarında resmi lansman yapıldıktan sonra takip eden hafta içerisinde Çin'de satışa sunulması bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/Huawei-Mate-S-listed-on-the-Oppomart-online-store-includes-Force-Touch_id72954 Yorum Yaz
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alibotan 3 yıl en beğenilen
Cihaz kirin 935 gibi vasat bir SoC ile gelirse çok yazık olur ve hiç bir amiral gemisine rakip olamaz çünkü bu SoC Helio x10 dan daha yavaş ve x10 nun bu aralar orta seviye cihazlarda kendine yer bulduğunu bilmeyen yoktur. Ayrıca mali t628 çok zayıf bir gpu. Umarım Huawei bunları göz önünde bulundurarak kirin 940 ve 950 serisine geçiş yapar. O zaman batarya 3500 Mah bile olsa çok iyi sonuçlar alacaktır çünkü kirin 940 ve 950 serisi 16nm üretim süreciyle geliyor.
Cihaz kirin 935 gibi vasat bir SoC ile gelirse çok yazık olur ve hiç bir amiral gemisine rakip olamaz çünkü bu SoC Helio x10 dan daha yavaş ve x10 nun bu arala...
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masmynak 3 yıl
aycibin
force touchı ilk çıkartan nokia 5800dır.yalnız bir fark var.sürekli bastırmazsanız ekran birşey algılamıyordu

hahahaha :) fource touch teknolojisini ben de 5800 la 2 yıl yaşadım :D
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ibolution 3 yıl
resmen ateş ediyor.
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kadirirdem 3 yıl
935 Soc İyi bir soc değil o fiyattan çıkarsa zaten satamaz ayrıca keşke 940 veya 950 kullanılsa o zaman iyi olur.
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maskelisuvari 3 yıl
Amiral gemisi değil tabii ki ama fiyat amiral gemi telefonlardan pek aşağı kalmıyor,bence çok pahalı.
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aycibin 3 yıl
force touch'ı ilk çıkartan nokia 5800'dır.yalnız bir fark var.sürekli bastırmazsanız ekran birşey algılamıyordu
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alibotan 3 yıl en beğenilen
Cihaz kirin 935 gibi vasat bir SoC ile gelirse çok yazık olur ve hiç bir amiral gemisine rakip olamaz çünkü bu SoC Helio x10 dan daha yavaş ve x10 nun bu aralar orta seviye cihazlarda kendine yer bulduğunu bilmeyen yoktur. Ayrıca mali t628 çok zayıf bir gpu. Umarım Huawei bunları göz önünde bulundurarak kirin 940 ve 950 serisine geçiş yapar. O zaman batarya 3500 Mah bile olsa çok iyi sonuçlar alacaktır çünkü kirin 940 ve 950 serisi 16nm üretim süreciyle geliyor.
1 Yanıt Yanıtla +5
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ICromwelleI 3 yıl alibotan
Vasat dediğin Cpuyu adamlar kendileri üretiyorlar zaten bu model Mate 7 nin biraz daha küçültülmüş hali boyut olarak. Kirin 950 yongasetini tahmini olarak ya yeni nexus serisinde yada Mate 8 konumlandırmayı düşünüyorlar bu zaten bir amiral gemi modeli olarak çıkmıyor.
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