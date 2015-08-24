Huawei Mate S ön siparişe başladı

Huawei'nin gelecek hafta IFA 2015 fuarında lanse etmesini beklediğimiz yeni akıllı telefonu Mate S, Çinli perakendecilerde bir hafta öncesinden boy göstermeye başladı. Beklendiği gibi telefon önemli bir özellik ile geliyor.





Huawei Mate S, ZTE Axon Mini'den sonra Force Touch teknolojisini kullanan ikinci akıllı telefon olacak. İlk kez Apple Watch üzerinde ortaya çıkan teknoloji muhtemelen iPhone 6S serisinde de yer alacak. Ancak Huawei ve ZTE elini çabuk tuttu.





Force Touch teknolojisi ekrana yapılan baskının hassasiyetine göre farklı fonksiyonlar çalıştırabiliyor. Yani aynı noktaya kısa veya uzun basış iki farklı fonksiyonu harekete geçirebiliyor.





Huawei Mate S modelinde 5.7 inçlik Full HD IPS ekran bulunuyor. 4+4 Cortex-A53 çekirdeklerini birarada çalıştıran 8 çekirdekli Kirin 935 yongaseti beraberinde Mali-T628 grafik birimini getirirken, 3GB LPDDR4 RAM ile sistemin akıcılığı sağlanıyor.





Cihazda 64GB artırılabilir depolama kapasitesine yer veriliyor. 4100mAh gücündeki batarya yerini korurken, arka kısımda 20MP çözünürlüğünde, ön kısımda ise 8MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Android 5.1 işletim sistemi üzerinde EMUI 3.1 arayüzü çalışıyor.





7.9mm kalınlık ve arka parmak izi okuyucu sunan modelin fiyatı 599$ olarak belirlenmiş. IFA 2015 fuarında resmi lansman yapıldıktan sonra takip eden hafta içerisinde Çin'de satışa sunulması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Huawei-Mate-S-listed-on-the-Oppomart-online-store-includes-Force-Touch_id72954