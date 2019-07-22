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YouTube Music, ses ve video arasında geçişi kolaylaştırıyor

Youtube Music kullanıcıların video ve ses arasında geçiş yapmasını kolay bir hale getiriyor. Artık dinlediğiniz şarkının videosuna tek tıkla geçiş yapabileceksiniz. İşte yeni özelliğin detayları.
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Youtube Music uygulamasında, sevdiğiniz sanatçıların şarkılarını dinlerken, tek bir dokunuşla şarkının videosuna geçiş yapabilmeniz mümkün hale geldi. Hem de bu geçiş işlemi herhangi bir kesinti yaşamadan gerçekleşiyor.

Yeni videolar keşfedilmesini sağlayacak

Bu yeni özelliğin duyurusu Youtube'un blog sayfasında yapıldı ve sayfada konuyla ilgili olarak: "Şarkılar ve müzik videoları arasında geçiş yapmak bir düğmeye basmak kadar basit. Kullanıcılar, bir şarkıyı dinlemeye başladıklarında ekranın üstündeki bir video düğmesini fark edecekler ve basit bir dokunuşla anında müzik videosunu izlemeye başlayabilir veya sadece sese geri dönebilirler." açıklaması yer alıyor.
Bu özellik YouTube Premium aboneleri ve ayrıca YouTube Music Premium aboneleri için geçerli olacak. Bu özelliğin bir diğer avantajı da şu olacak. Kullanıcılar sevdikleri şarkıları dinlerken video ibaresi görecekler ve o şarkının videosu olduğunu da kolay bir şekilde keşfetmiş olacaklar.

https://youtube.googleblog.com/2019/07/youtube-music-now-lets-listeners-switch.html Yorum Yaz
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intel7mix 1 sa.
Güzel para kıracaklar
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