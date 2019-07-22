YouTube Music, ses ve video arasında geçişi kolaylaştırıyor

Youtube Music uygulamasında, sevdiğiniz sanatçıların şarkılarını dinlerken, tek bir dokunuşla şarkının videosuna geçiş yapabilmeniz mümkün hale geldi. Hem de bu geçiş işlemi herhangi bir kesinti yaşamadan gerçekleşiyor.

Yeni videolar keşfedilmesini sağlayacak

Bu yeni özelliğin duyurusu Youtube'un blog sayfasında yapıldı ve sayfada konuyla ilgili olarak: "Şarkılar ve müzik videoları arasında geçiş yapmak bir düğmeye basmak kadar basit. Kullanıcılar, bir şarkıyı dinlemeye başladıklarında ekranın üstündeki bir video düğmesini fark edecekler ve basit bir dokunuşla anında müzik videosunu izlemeye başlayabilir veya sadece sese geri dönebilirler." açıklaması yer alıyor.

https://youtube.googleblog.com/2019/07/youtube-music-now-lets-listeners-switch.html

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Bu özellikaboneleri ve ayrıcaaboneleri için geçerli olacak. Bu özelliğin bir diğer avantajı da şu olacak. Kullanıcılar sevdikleri şarkıları dinlerken video ibaresi görecekler ve o şarkınında kolay bir şekilde keşfetmiş olacaklar.