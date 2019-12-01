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    Huawei Mate X için Android 10 tabanlı EMUI 10 güncellemesinin beta sürümü yayınlanmaya başlandı

    Huawei'in Tüketici Elektroniği Grubu Yazılım Departmanı Başkanı Wang Chenglu, Mate X'in Android 10 tabanlı EMUI 10 güncellemesinin beta sürecinin başlatıldığını açıkladı.
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    Cep Telefonları
    Zeynep Yolcu
    Yazar
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    Çinli mobil teknoloji devi Huawei'in bu senenin başlarında duyurduğu ve yakın geçmişte satışa sunduğu katlanabilir akıllı telefonu Mate X, ilk büyük yazılım güncellemesini almaya hazırlanıyor.
    Android 9.1 tabanlı EMUI 9.1 ile lanse edilen cihaz, çok yakında Android 10 tabanlı EMUI 10 güncellemesini alacak.
    Huawei'in Tüketici Elektroniği Grubu Yazılım Departmanı Başkanı Wang ChengluMate X'in EMUI 10 güncellemesinin beta sürecinin başlatıldığını teyit etti. Beta sürümü sınırlı sayıda kullanıcı ile test edilecek olan güncellemenin kararlı sürümünün de yakın bir gelecekte yayınlanması bekleniyor.

    Huawei Mate X özellikleri

    • Ekran: 8 inç 8:7.1 en boy oranına sahip 2480 x 2200 çözünürlük (açık halde), 6.6 inç 19.5:9 en boy oranına sahip 2480 x 1148 çözünürlük (kapalı halde ana ekran), 6.4 inç 25:9 en boy oranına sahip 2480 x 892 çözünürlük (kapalı halde arka ekran) 
    • Boyutlar: 146.2 x 161.3 x 5.4 mm (açık halde), 78.3 x 161.3 x 11 mm (katlı halde)
    • İşlemci: Kirin 980
    • RAM: 8 GB
    • Kamera: 40 MP + 16 MP (geniş açı) + 8 MP (telefoto)
    • Depolama: 512 GB
    • Batarya: 4500 mAh
    • İşletim sistemi: Android 9.0 Pie
    • Diğer: Parmak izi (yan taraftan), 5G (Balong 5000 modem), 55W hızlı şarj
    • Fiyatlandırma: 2299 Euro (8 GB / 512 GB)


    https://www.gizchina.com/2019/11/30/huawei-mate-x-now-getting-emui-10-beta/ Yorum Yaz
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