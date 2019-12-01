Sıradışı tasarıma sahip Mi Mix Alpha'nın seri üretimi başladı

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Xiaomi birkaç ay önce her tarafı ekranla kaplı bir akıllı telefon tanıtmıştı. Çinli şirket sıradışı tasarımı ile büyük yankı uayndıran Mi Mix Alpha'nın 2.800 dolar gibi oldukça pahalı bir fiyat etiketine sahip olduğunu açıkladı.

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Şirket içinden gelen son bilgilere göre telefon seri üretime hazır. Mi Mix Alpha'nın üretimi başladı ancak cihaz sınırlı sayıda üretiliyor. Daha önceki raporlarda da zaten Xiaomi'nin ilk etapta 10 bin adet üretmeyi planladığı bildirilmişti.

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İstanbul'da da sergilendi

Mi Mix Alpha yakında Çin'de satışa sunulacak. Akıllı telefonun Avrupa pazarında da piyasaya sürülebileceği söyleniyor. Xiaomi CEO'su Lei Jun cihazı İspanya’da katıldığı bir toplantıda basına göstermişti. Mi Mix Alpha ayrıca İstanbul Cevahir AVM'deki Mi Store'da sergilendi.

https://twitter.com/TechMate01/status/1200785720828284928