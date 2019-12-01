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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sıradışı tasarıma sahip Mi Mix Alpha'nın seri üretimi başladı

    Kısa bir süre önce İstanbul Cevahir AVM'deki Mi Store'da sergilenen Mi Mix Alpha'nın üretimi başladı. Sıradışı tasarıma sahip akıllı telefon yakında satışa sunulacak.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Sıradışı tasarıma sahip Mi Mix Alpha'nın seri üretimi başladı
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    Xiaomi birkaç ay önce her tarafı ekranla kaplı bir akıllı telefon tanıtmıştı. Çinli şirket sıradışı tasarımı ile büyük yankı uayndıran Mi Mix Alpha'nın 2.800 dolar gibi oldukça pahalı bir fiyat etiketine sahip olduğunu açıkladı.

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    Şirket içinden gelen son bilgilere göre telefon seri üretime hazır. Mi Mix Alpha'nın üretimi başladı ancak cihaz sınırlı sayıda üretiliyor. Daha önceki raporlarda da zaten Xiaomi'nin ilk etapta 10 bin adet üretmeyi planladığı bildirilmişti.

    Sıradışı tasarıma sahip Mi Mix Alpha'nın seri üretimi başladı
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    İstanbul'da da sergilendi

    Mi Mix Alpha yakında Çin'de satışa sunulacak. Akıllı telefonun Avrupa pazarında da piyasaya sürülebileceği söyleniyor. Xiaomi CEO'su Lei Jun cihazı İspanya’da katıldığı bir toplantıda basına göstermişti. Mi Mix Alpha ayrıca İstanbul Cevahir AVM'deki Mi Store'da sergilendi.



    https://twitter.com/TechMate01/status/1200785720828284928 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    soneday 1 hf.
    ilk sahibi türkiyeden olan nadide cihazımız :D
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    ONIONBUD 1 hf. soneday
    Aha .İlk biz mi çalmışız ?
    Türk öğün çalış güven derken niye önce öğündüğümüzü merak ederdim.Neyle öğündüğümüz belli. Uzun elli olma yeteneğimiz herhalde ..
    Yanıtla +1
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    Whippoorwill 1 hf. Bay Robot
    Ekran koruyucu görünümlü kılıf ile çözeriz.
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    Bay Robot 1 hf.
    Buna ekran koruyucu da olmaz.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Relax Relax 1 hf.
    Mi store'da ki örneğin ekranı plastikle kaplıydı, hatta orada bile tırnakla çizenler olmuştu. Eğer seri üretim de plastik kaplama ile gelirse çok kalitesiz olur. Firma hatta açıklama da yapmıştı seri üretim çizilmez camla gelecek diye ama bakalım ne olacak.
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