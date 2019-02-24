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Huawei’nin katlanabilir telefonu Mate X, tanıtımına saatler kala sızdırıldı!

Huawei Mate X modeli bugün saat 16:00’da düzenlenecek etkinlik ile birlikte tanıtılacak. Etkinliğin başlamasına saatler kala Huawei Mate X’in fotoğrafları ortaya çıktı.
2 ay
16,2b
1
24
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Huawei’nin katlanabilir telefonu Mate X, tanıtımına saatler kala sızdırıldı!
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Huawei, Mobil Dünya Kongresi kapsamında Türkiye saati ile 16:00’da bir etkinlik düzenleyecek. Uzun zamandır sızıntılarla gündeme gelen katlanabilir Huawei Mate X modelini bu etkinlik ile birlikte göreceğiz. Ancak tanıtımına saatler kala cihazın çalışır halde fotoğrafları sızdırıldı.

Tek ekrana sahip

Samsung Galaxy Fold modeli katlandığında büyük ekran iç tarafta kalıyor ve ikinci bir küçük ekran kullanılıyor. Huawei Mate X ise tek bir katlanabilir ekrana sahip. Devasa boyutlardaki bu ekran tamamıyla katlanarak oldukça kompakt bir hale geliyor. Fotoğraflardan anlaşıldığı kadarıyla katlı halindeki kalınlığı da oldukça iddialı.

Huawei’nin katlanabilir telefonu Mate X, tanıtımına saatler kala sızdırıldı!
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Arka kısma baktığımızda ise Leica iş birliği ile geliştirilmiş üçlü arka kamera paketi bizleri karşılıyor. Bu arka kameraların biraz altında ise çift ton led flaş yerini almış.

Ayrıca Bkz. "P30 Lite modelinin bazı özellikleri TENAA üzerinde görüldü"

Huawei Mate X gücünü Kirin 980 yonga setinden alacak. Huawei üretimi Balong 5000 modemi sayesinde de 5G bağlantı desteğine sahip. Bu da cihazın 5G bağlantı desteği ile gelen ilk katlanabilir telefon olmasını sağlıyor.

Huawei’nin katlanabilir telefonu Mate X, tanıtımına saatler kala sızdırıldı!
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Huawei Mate X’in tanıtılacağı etkinlik daha önce belirttiğimiz gibi 16:00’da başlayacak. Sizde aşağıda bulunan YouTube canlı yayını üzerinden etkinliği takip edebilirsiniz. Cihaz hakkında diğer detayları bu etkinlik ile birlikte öğreneceğiz.


https://twitter.com/bang_gogo_/status/1099601771914088449?s=21 Yorum Yaz
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volkie 2 ay en beğenilen
samsungu tokatlamış tasarımla
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denizbay1 2 ay
Bu Samsung'un cihazından kesinlikle daha güzel olmuş. Hem ekran paylaşımı, hem kalınlık ve hem de ekran genişliği açısından Samsung'un ezmiş resmen.
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tostumm 2 ay Jon SNOW 37
Ben hep cia'i tercih ediyorum hocam.
Yanıtla +8
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caneycaney 2 ay
tasarımı daha iyi olabilir ancak kare bir tableti kim tercih ederki biraz mantıklı olun derim.
dikdörtgen tasarıma geçilmeli derhal.
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Hybridstigmata 2 ay
her ne kadar donanımsal olarak göz kamaştırsa da yazılımsal olarak pek bir yenilik göremedim ben.Bu tür cihazları yıllardır aynı yazılımlarla insanlara iteliyorlar isterse 30 gb ram olsun.Ne fark eder.Ayrıca şu cihaz türkiyede satışa 20 bin tl civarı girecek dostlar.Boşverin katlamayıverin.Sırt çantasında 13 inç notebook gezdirin daha iyi.
boş işler bunlar yok ince olsun, yok full ekran olsun yok bilmem ne.
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MHEC 2 ay
Samsung Fold'dan çok daha iyi. Samsung en başında böyle yapmalıydı tasarımı.
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joven 2 ay
Android dünyasında tabletlerin içerik olarak zayıf olması
insanlara bu katlanabilir telefon tablet satmakta bence
zorlanacak Apple böyle bir ürün çıkartsa müşterisi
hazır
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expressimo 2 ay
Adamlar bundan 2 3 sene önce biz Apple ı 3 yıla pazarda harcıyacağız demişlerdi ve dediklerini de yaptılar tebrik ederim samsung ve apple a alternatifsiz olmadıklarını gösterdikleri için. Sony nin yerine geçti herifler resmen.
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Hybridstigmata 2 ay
fiyatı 2200 euro tl çevirip üstüne %65 vergileri koyup jackpot yapabilirsiniz :D
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PVH 2 ay
Ben çok beğendim cihazı gerçekten güzel yapmışlar..
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Tr@mmler 2 ay
Fotoğraf açısından dolayı mı oyle görünüyor bilmiyorum ama açılır formda bildiğin kare oluyor cihaz. Bu haliyle ekran formatı saçma bir hal alıyor. Galaxy fold daha kullanışlı bir yapida görünüyor bu yüzden.
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Kerim5100 2 ay
Kamera kullanımı olarak sıkıntılı duruyor onun dışında 10 numara telefon olmuş.
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sis651 2 ay
Samsung'un koskoca telefon ortasında ufacık ekran olayından iyi görünüm olarak.
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