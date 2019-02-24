Huawei’nin katlanabilir telefonu Mate X, tanıtımına saatler kala sızdırıldı!

Huawei, Mobil Dünya Kongresi kapsamında Türkiye saati ile 16:00’da bir etkinlik düzenleyecek. Uzun zamandır sızıntılarla gündeme gelen katlanabilir Huawei Mate X modelini bu etkinlik ile birlikte göreceğiz. Ancak tanıtımına saatler kala cihazın çalışır halde fotoğrafları sızdırıldı.

Tek ekrana sahip

Samsung Galaxy Fold modeli katlandığında büyük ekran iç tarafta kalıyor ve ikinci bir küçük ekran kullanılıyor. Huawei Mate X ise tek bir katlanabilir ekrana sahip. Devasa boyutlardaki bu ekran tamamıyla katlanarak oldukça kompakt bir hale geliyor. Fotoğraflardan anlaşıldığı kadarıyla katlı halindeki kalınlığı da oldukça iddialı.

Arka kısma baktığımızda ise Leica iş birliği ile geliştirilmiş üçlü arka kamera paketi bizleri karşılıyor. Bu arka kameraların biraz altında ise çift ton led flaş yerini almış.

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Huawei Mate X gücünü Kirin 980 yonga setinden alacak. Huawei üretimi Balong 5000 modemi sayesinde de 5G bağlantı desteğine sahip. Bu da cihazın 5G bağlantı desteği ile gelen ilk katlanabilir telefon olmasını sağlıyor.

Huawei Mate X’in tanıtılacağı etkinlik daha önce belirttiğimiz gibi 16:00’da başlayacak. Sizde aşağıda bulunan YouTube canlı yayını üzerinden etkinliği takip edebilirsiniz. Cihaz hakkında diğer detayları bu etkinlik ile birlikte öğreneceğiz.

https://twitter.com/bang_gogo_/status/1099601771914088449?s=21