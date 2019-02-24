Huawei’nin katlanabilir telefonu Mate X, tanıtımına saatler kala sızdırıldı!

Tek ekrana sahip
Samsung Galaxy Fold modeli katlandığında büyük ekran iç tarafta kalıyor ve ikinci bir küçük ekran kullanılıyor. Huawei Mate X ise tek bir katlanabilir ekrana sahip. Devasa boyutlardaki bu ekran tamamıyla katlanarak oldukça kompakt bir hale geliyor. Fotoğraflardan anlaşıldığı kadarıyla katlı halindeki kalınlığı da oldukça iddialı.
Arka kısma baktığımızda ise Leica iş birliği ile geliştirilmiş üçlü arka kamera paketi bizleri karşılıyor. Bu arka kameraların biraz altında ise çift ton led flaş yerini almış.Ayrıca Bkz. "P30 Lite modelinin bazı özellikleri TENAA üzerinde görüldü"
Huawei Mate X gücünü Kirin 980 yonga setinden alacak. Huawei üretimi Balong 5000 modemi sayesinde de 5G bağlantı desteğine sahip. Bu da cihazın 5G bağlantı desteği ile gelen ilk katlanabilir telefon olmasını sağlıyor.
Huawei Mate X’in tanıtılacağı etkinlik daha önce belirttiğimiz gibi 16:00’da başlayacak. Sizde aşağıda bulunan YouTube canlı yayını üzerinden etkinliği takip edebilirsiniz. Cihaz hakkında diğer detayları bu etkinlik ile birlikte öğreneceğiz.
https://twitter.com/bang_gogo_/status/1099601771914088449?s=21 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
dikdörtgen tasarıma geçilmeli derhal.
boş işler bunlar yok ince olsun, yok full ekran olsun yok bilmem ne.
insanlara bu katlanabilir telefon tablet satmakta bence
zorlanacak Apple böyle bir ürün çıkartsa müşterisi
hazır
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
16180 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
huawei, akıllı telefon ve