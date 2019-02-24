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P30 Lite modelinin bazı özellikleri TENAA üzerinde görüldü

Huawei, 26 Mart tarihinde Paris’te düzenleyeceği etkinlik ile yeni P30 serisini tanıtacak. Bu serinin fiyatı en uygun üyesi olan P30 Lite'ye ait bazı özellikler TENAA’da görüldü.
2 ay
3,1b
1
5
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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P30 Lite modelinin bazı özellikleri TENAA üzerinde görüldü
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Çin’in sertifika kurumu TENAA üzerinde listelenen P30 Lite modelinin bazı özellikleri ortaya çıktı. P30 Lite’nin P30 ve P30 Pro ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Serinin uygun fiyatlı modeli olarak kullanıcıların beğenisine sunulacak.

P30 Lite özellikleri

P30 Lite, Full HD çözünürlüğünde 6.15 inç ekrana sahip. Bu ekran boyutu 6.1 inçlik P30 modeline oldukça yakın. Cihazın boyutları ise 152.9 x 72.7 x 7.4 mm ölçülerinde. Batarya kapasitesi 3240 mAh olan akıllı telefonun Kirin 710’dan gücünü alması bekleniyor. Daha öncesinde ortay çıkan kılıf ve 3C sertifika sızıntılarını da hatırlatmak gerekirse, 20+16+2MP üçlü arka kamera, 18W hızlı şarj, su damlası çentik tasarımı ve arka tarafta parmak izi sensörü gibi özellikleri sayabiliriz. P30 ve P30 Pro'da ekran üzerinden parmak izi sensörü bulunacak. Maliyetleri kısmak amacıyla P30 Lite'de arka tarafa yerleştirilmesi uygun görülmüş.

Ayrıca Bkz. "Nubia’nın MWC 2019’da tanıtacağı giyilebilir akıllı telefon için yeni bir video yayınlandı"

Huawei MWC 2019’a katılıyor. Hatta bugün içerisinde bir basın etkinliği düzenleyecek. Ancak P30 serisinin 26 Mart tarihinde Paris'te tanıtılacağı resmi Twitter hesabından paylaşılmıştı. MWC 2019’da ise katlanabilir akıllı telefonlarını tanıtabilirler. P30 Lite modelinin de P30 ve P30 Pro ile aynı tarihte ortaya çıkması bekleniyor.


https://www.gsmarena.com/huawei_p30_lite_will_have_a_615_1080p_screen_revealstenaa-news-35668.php Yorum Yaz
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Xloud 2 ay en beğenilen
Ne kadar ağlasanıza köpekler gibi satacak
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fuckulteli 2 ay
Boyutları niye büyüyor Hua..!
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victorist 2 ay
kirin 710 olursa geride kalır
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Xloud 2 ay en beğenilen
Ne kadar ağlasanıza köpekler gibi satacak
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Halim5525 2 ay
Kamera performansı süper olacaktır ama kamera dizilimi iğrenç
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SEO-Uzmanı 2 ay
model-1 ; ezik , model-2 ; çok ezik , model-3 ; çok çok ezik !!!
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