Huawei MediaPad M2 satışa çıkıyor

Huawei'nin geçtiğimiz ay Paris'teki bir etkinlikte görücüye çıkardığı yeni orta seviye tablet modeli olan MediaPad M2, Çin sınırları içerisinde önümüzdeki günlerde piyasaya çıkıyor.





8 inçlik 1920x1200 piksel çözünürlükte IPS bir ekrana sahip olan cihaz 4+4 formatında 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve 4 çekirdekli Mali-T624 grafik birimi barındıran Kirin 930 yongasetinden güç alıyor.





16GB kapasiteli versiyon için 2GB RAM, 64GB kapasiteli versiyon için 3GB RAM seçeneği bulunan modelde microSD kartlar ile 128GB daha kapasite eklenebiliyor. Modelin 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 2MP çözünürlüğünde ön kamera, 4800mAh gücünde batarya, Android 5.1 işletim sistemi, opsiyonel 4G LTE şeklinde diğer özellikleri mevcut.





Huawei tasarıma önem verdiği MediaPad M2 modelinin yüzde 99.5 oranında alüminyum alaşımdan imal edildiğini belirtiyor. Modelde öne çıkan özellik ise Harman/kardon destekli hoparlörler.





Huawei MediaPad 2 modeli bu hafta Çin'de satışa sunulacak. Modelin 16GB kapasiteli versiyonu yaklaşık 254$, 64GB kapasiteli versiyonu yaklaşık 283$, 16GB LTE versiyonun fiyatı 283$, 64GB LTE versiyonun fiyatı ise 343$ olacak. Modelin diğer ülkelere de gönderileceği tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Huawei-officially-unveils-the-Mediapad-M2-tablet-the-tablet-version-of-the-Huawei-P8_id71522