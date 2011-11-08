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Huawei, Microsoft ile patent lisans görüşmesi yapıyor

7 yıl
11,8b
1
11
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Akıllı telefon dünyasındaki önemini korumayı sürdüren patent konusu, Ideos X5 modeliyle teknoloji severlerin yakından tanıdığı Çin'li telefon üreticisi Huawei'nin gündeminde.

Firmanın pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Victor Xu, İngiliz gazetecilere verdiği röportajda cihazlarında kullandıkları Android OS'den dolayı Microsoft ile lisans görüşmeleri yaptıklarını söyledi. Firmaların sahip olduğu fikri haklara saygılı olduklarını söyleyen Xu, kendilerinin ise 65000'den fazla patente, dolayısıyla da kendi çıkarlarını korumak için yeterli güce sahip olduklarını dile getirdi.

Microsoft'un 2012 yılında Android üzerinden patent lisanslama sebebiyle 444 milyon dolarlık gelir elde edeceği öngörülürken; Huawei, ise Microsoft ile anlaşması halinde Samsung ve HTC'den sonra Redmond'lı yazılım deviyle anlaşan Android'li üreticiler kervanına katılmış olacak.


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DH Misafiri 6 yıl
slm huawei y200 modelini kullaniyorum va 2 aydir tlf nin 12 haneli lisans numarasini bulmaya calisiyorum arkadaslar numarayi bilen yada nasil culunabildigini bilen varsa lutfen bana yardimci olsun mehmet41kurt@hotmail.com bu adresten ulasabilirsiniz tsk
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DH Misafiri 6 yıl
slm huawei y200 modelini kullaniyorum va 2 aydir tlf nin 12 haneli lisans numarasini bulmaya calisiyorum arkadaslar numarayi bilen yada nasil culunabildigini bilen varsa lutfen bana yardimci olsun mehmet41kurt@hotmail.com bu adresten ulasabilirsiniz tsk
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Pulstar 7 yıl
proyuris
Vodafone, Turkcell, Avea huawei altyapısını kullanarak hizmet veriyor. Baz istasyonundan, 3g usb modemlere kadar bu şirketlerin hizmet vermesini sağlıyor. Cep telefonu sektörüne el atmasına her ne kadar anlam veremesemde ucuz, sağlam sadece telefon sms işlevi gören modellerin çıkarmasını isterim.

Neden anlam veremiyorsun?
Adamlar Motorola başta olmak üzere bir çok markaya cep telefonu parçaları tedarik ediyordu zaten.
Sen büyük markaların parçalarını da kendisi mi üretiyor sanıyorsun?
O parçaları üreten en büyük firmalardan biri de Huawei oluyor. Bu nedenle maliyeti ucuza geliyor telefonların.
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Nétwork 7 yıl
Kim ne derse desin Huawei.
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-mehmet- 7 yıl
huawei den x5 için güncelleme bekliyoruz
huawei Duy sesimizi !!!
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sezer0635 7 yıl
Harika olmasa da yaptigi telefon guzel...
Rekabet saglayan bir firma
Kullanici yararina faydali
Cin deyip de gecmemek lazim
Onemli olan kalitesi
Ne markalar var cinde uretiliyor fakat dunya devi
Orn: Adidas :-)
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alpa07 7 yıl
olur bu iş
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proyuris 7 yıl
Vodafone, Turkcell, Avea huawei altyapısını kullanarak hizmet veriyor. Baz istasyonundan, 3g usb modemlere kadar bu şirketlerin hizmet vermesini sağlıyor. Cep telefonu sektörüne el atmasına her ne kadar anlam veremesemde ucuz, sağlam sadece telefon sms işlevi gören modellerin çıkarmasını isterim.
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seyru 7 yıl
Honor veya Vision çıkmasını bekledim ama baktım çakcakları yok aldım iphone 3gs kullanıyorum artık yapcak bişey yok:)
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acbold 7 yıl
-ideos x5i güncellesin artık huawei...
-65000'den fazla patente sahip huawei.
vay be...
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ulaulas 7 yıl
bide x5 e gingerbread çıksa gerçi şuan miui ile çok rahat kullanıyorum üst düzey oyunları overclock ile oynuyorum ama resmi olarak gingerbread kullanmak isterdim
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