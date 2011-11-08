Huawei, Microsoft ile patent lisans görüşmesi yapıyor

Akıllı telefon dünyasındaki önemini korumayı sürdüren patent konusu, Ideos X5 modeliyle teknoloji severlerin yakından tanıdığı Çin'li telefon üreticisi Huawei'nin gündeminde.

Firmanın pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Victor Xu, İngiliz gazetecilere verdiği röportajda cihazlarında kullandıkları Android OS'den dolayı Microsoft ile lisans görüşmeleri yaptıklarını söyledi. Firmaların sahip olduğu fikri haklara saygılı olduklarını söyleyen Xu, kendilerinin ise 65000'den fazla patente, dolayısıyla da kendi çıkarlarını korumak için yeterli güce sahip olduklarını dile getirdi.

Microsoft'un 2012 yılında Android üzerinden patent lisanslama sebebiyle 444 milyon dolarlık gelir elde edeceği öngörülürken; Huawei, ise Microsoft ile anlaşması halinde Samsung ve HTC'den sonra Redmond'lı yazılım deviyle anlaşan Android'li üreticiler kervanına katılmış olacak.