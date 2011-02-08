Huawei, Mobil Dünya Kongresi'nde Ideos X3 ile S7 Slim tableti tanıtmaya hazırlanıyor

Barselona'da teknoloji meraklılarına kapılarını açacak olan Mobil Dünya Kongresi'ne artık geri sayımın başladığı şu günlerde, Huawei firması, yeni tabletinin ve akıllı telefonunun fotoğraflarını Flickr üzerinden paylaştı.

Etkinlik kapsamında Huawei'nin lansmanını gerçekleştirmesi beklenen S7 Slim tablet ile Ideos serisinin yeni üyesi X3'ün ortak özelliğinin Google'ın mobil işletim sistemi Android olduğu söyleniyor. S7 Slim'de dokunmaya duyarlı tuş takımı ve görüntülü görüşme için ikinci kamera göze çarparken, Ideos X3 beğenilerinize göre siyah, gümüş, mavi ve kırmızı renk seçenekleri sunuyor.

Şu an için tabletle veya akıllı telefonla ilgili herhangi bir teknik detay bulunmuyor. Etkinliği merakla bekliyoruz. Diğer fotoğrafları görmek için buraya ve buraya tıklayabilirsiniz.