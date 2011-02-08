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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei, Mobil Dünya Kongresi'nde Ideos X3 ile S7 Slim tableti tanıtmaya hazırlanıyor

8 yıl
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Huawei, Mobil Dünya Kongresi'nde Ideos X3 ile S7 Slim tableti tanıtmaya hazırlanıyor
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Barselona'da teknoloji meraklılarına kapılarını açacak olan Mobil Dünya Kongresi'ne artık geri sayımın başladığı şu günlerde, Huawei firması, yeni tabletinin ve akıllı telefonunun fotoğraflarını Flickr üzerinden paylaştı.

Etkinlik kapsamında Huawei'nin lansmanını gerçekleştirmesi beklenen S7 Slim tablet ile Ideos serisinin yeni üyesi X3'ün ortak özelliğinin Google'ın mobil işletim sistemi Android olduğu söyleniyor. S7 Slim'de dokunmaya duyarlı tuş takımı ve görüntülü görüşme için ikinci kamera göze çarparken, Ideos X3 beğenilerinize göre siyah, gümüş, mavi ve kırmızı renk seçenekleri sunuyor.

Şu an için tabletle veya akıllı telefonla ilgili herhangi bir teknik detay bulunmuyor. Etkinliği merakla bekliyoruz. Diğer fotoğrafları görmek için buraya ve buraya tıklayabilirsiniz.

Huawei, Mobil Dünya Kongresi'nde Ideos X3 ile S7 Slim tableti tanıtmaya hazırlanıyor
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Batuist 8 yıl
firma ürünleri sade ve şık olsun istemiş ama bunu kısmen başarmış sanırım.. daha da iyi olabilirdi..
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dellino 8 yıl
Huawei iletişim sektöründe sağlam adımlar ile yürüyor.
Altyapı ve cihaz geliştirmede oldukça iddalılar.
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almila1299 8 yıl
renk çeidi olması güzel olmuş. kapak deiştirile biliyor sanırım, aynı rengi kullanmya mahkum değiliz. tasarımlar güzele benziyor donanımda iyice olursa gideri var.
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Bilemedinotur0 8 yıl
Tabletin tasarımı sade ve şık olmuş
Telefonda güzel görünüyor ama daha özelliklerini bilmiyoruz
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