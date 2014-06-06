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Huawei Mulan adlı amiral gemi modeli internete sızdırıldı

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei Mulan adlı amiral gemi modeli internete sızdırıldı

Geçtiğimiz aylarda Ascend P7 amiral gemi modelini lanse eden Huawei, önümüzdeki dönem için de iddialı modeller hazırlıyor ve bunlardan birisi internete sızdırıldı.

Mulan kod adındaki yeni cihaz Honor serisine ait bir amiral gemi modeli olacak ve tasarım itibariyle iddialı bir görünüme sahip. Ön kısımda ince çerçeveli bir yapı dikkat çekerken, arka kısımda da desenli bir işleme mevcut. Huawei yöneticileri daha önce alüminyum, cam veya seramik materyalden imal edilen premium düzeyde akıllı telefonlar piyasaya süreceklerini açıklamıştı.

Cihazın ne tür bir donanım sunacağı bilinmiyor ancak benchmark skorlarına bakıldığında Huawei'nin Kirin 920 yongasetini taşıyacak ilk cihaz olacağı tahmin ediliyor. 4 adet Cortex-A7 ve 4 Adet Cortex-A15 çekirdeğini iş yüküne göre sırayla veya aynı anda devreye sokan yongasetinde üst seviye Mali-T628 yongaseti yer alıyor. Yongasetinde bir sensör işlemcisi ve ses yongası da mevcut.

Huawei Mulan kod adlı cihazda 4.9 inçlik Full HD ekran, 3GB RAM, 13MP çözünürlükte kamera, Android 4.4.2 işletim sistemi şeklinde diğer özelliklerin yer aldığı belirtiliyor. Huawei Mulan cihazının bu ay içerisinde tanıtılması bekleniyor. 

http://www.phonearena.com/news/Images-of-the-Huawei-Mulan-leak-out-reveal-a-stylish-body_id56890 Yorum Yaz
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depeche35 4 yıl en beğenilen
" Huawei Türkiye " sizden bir açıklama bekliyoruz. Lansmanı yapılan kaliteli f/p modellerin hiçbirini getirmiyorsunuz ! Neden ? Neden ? Neden ?
"Huawei Mulan" Türkiyeye geleceğini bilsem, beklerim ve ekimde büyük ihtimalle satışa çıkacak olan Xperia Z3 ü almam
" Huawei Türkiye " sizden bir açıklama bekliyoruz. Lansmanı yapılan kaliteli f/p modellerin hiçbirini getirmiyorsunuz ! Neden ? Neden ? Neden ?"Huawei Mu...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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Vipracing 4 yıl
Kapağın arkasındaki yazıyı bir an Hodor diye okudum
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Nihavend_Mucize 4 yıl
8 çekirdek cpu Mali-T628 ve 3 gb ram


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Snapdragon 805'in ensesinde.

http://www.phonearena.com/news/Benchmark-shows-Huaweis-octa-core-Kirin-920-CPU-breathing-down-Snapdragon-805s-neck_id53571
8 çekirdek cpu Mali-T628 ve 3 gb ramSnapdragon 805'in ensesinde.http:/...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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1 Avatar
furkan6423 4 yıl
Tasarımı çok güzel
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crazyzorbey33 4 yıl
Bu cihaz türkiyeye gelir ahanda buraya yazıyorum.
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Roark 4 yıl
İnanılmaz şık duruyor.
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Dr. Hannibal Lecter 4 yıl
windows phone kullanıyorum, gayette memnunum ama android'e dönersem %30 huawei %70 xiaomi alırım
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Akasha_Ether 4 yıl
çok beğendim.
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cübbeli gandalf 4 yıl
Huawei fanı değilim ama ayrı bir sempatim var
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General. 4 yıl
Huawei'nın Türkiye ile bi alıp veremediği var galiba ürünlerini getirmiyor.
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lordbahes2 4 yıl
çerçevesine gurbann
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Vipracing 4 yıl
Kapağın arkasındaki yazıyı bir an Hodor diye okudum
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fuckulteli 4 yıl
Kullandığım telefon Mu Lan?
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OverClocK1ng 4 yıl fuckulteli
fuckulteli
Kullandığım telefon Mu Lan?

Evet Aleksi.
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Allons-y 4 yıl
4.9 inch olması sevindirici. Açıkçası 5.5 inchleri görmek bir daha amiral gemisi telefon kullanamayacağımı düşündürtmeye başlamıştı.
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orhanyıldız 4 yıl
Kuluklık girişine bak
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Master_Evil 4 yıl
fiziksel tuş koysalar iyi olurmuş yer var
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