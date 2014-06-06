Huawei Mulan adlı amiral gemi modeli internete sızdırıldı





Geçtiğimiz aylarda Ascend P7 amiral gemi modelini lanse eden Huawei, önümüzdeki dönem için de iddialı modeller hazırlıyor ve bunlardan birisi internete sızdırıldı.





Mulan kod adındaki yeni cihaz Honor serisine ait bir amiral gemi modeli olacak ve tasarım itibariyle iddialı bir görünüme sahip. Ön kısımda ince çerçeveli bir yapı dikkat çekerken, arka kısımda da desenli bir işleme mevcut. Huawei yöneticileri daha önce alüminyum, cam veya seramik materyalden imal edilen premium düzeyde akıllı telefonlar piyasaya süreceklerini açıklamıştı.





Cihazın ne tür bir donanım sunacağı bilinmiyor ancak benchmark skorlarına bakıldığında Huawei'nin Kirin 920 yongasetini taşıyacak ilk cihaz olacağı tahmin ediliyor. 4 adet Cortex-A7 ve 4 Adet Cortex-A15 çekirdeğini iş yüküne göre sırayla veya aynı anda devreye sokan yongasetinde üst seviye Mali-T628 yongaseti yer alıyor. Yongasetinde bir sensör işlemcisi ve ses yongası da mevcut.





Huawei Mulan kod adlı cihazda 4.9 inçlik Full HD ekran, 3GB RAM, 13MP çözünürlükte kamera, Android 4.4.2 işletim sistemi şeklinde diğer özelliklerin yer aldığı belirtiliyor. Huawei Mulan cihazının bu ay içerisinde tanıtılması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Images-of-the-Huawei-Mulan-leak-out-reveal-a-stylish-body_id56890