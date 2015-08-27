Huawei Nexus modeli ile ilgili görseller hız kesmiyor

Google'ın bir iki ay içerisinde satışa sunmayı planladığı iki Nexus akıllı telefonundan birisi olan Huawei Nexus, kameralara poz vermeye devam ediyor. Telefonun çalışır haldeki görüntüleri de yayımlandı.





5. 7 inçlik 2K ekrana sahip olacağı belirtilen Huawei Nexus modeli firmanın daha çok G serisindeki tasarım çizgilerini miras almış gibi görünüyor. Arka kısımda kamera modülünü siyah bir şerit içerisine alan cihaz hemen altında bir parmak izi okuyucusu barındırıyor.





Ön çift hoparlör, parmak izi okuyucusu ve USB Type-C özelliklerini Nexus platformuna ilk kez ekleyecek olan Huawei Nexus, Snapdragon 810 yongasetini kullanacak. Bu bilgi cihazın kullanıcı profili dosyasından elde edildi. Ayrıca cihazda 3GB LPDDR4 RAM yer alıyor. Bu bakımdan Huawei'nin yeni Kirin 950 yongaseti kullanacağı iddiaları açığa düşmüş oluyor. Ancak Snapdragon 810 yongasetinin aşırı ısınma probleminin nasıl giderildiği merak konusu.





3500mAh gücünde batarya taşıyacağı ifade edilen cihazın 32GB/64GB depolama seçenekleri sunacağı tahmin ediliyor. Huawei Nexus modeli LG Nexus modeli ile aynı anda piyasaya sürülecek. Her iki cihazda da Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi yer alacak.

http://www.phonearena.com/news/First-alleged-real-world-images-of-Huaweis-new-Nexus-phablet-leak-out_id72969