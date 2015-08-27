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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei Nexus modeli ile ilgili görseller hız kesmiyor

3 yıl
4,3b
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15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei Nexus modeli ile ilgili görseller hız kesmiyor

Google'ın bir iki ay içerisinde satışa sunmayı planladığı iki Nexus akıllı telefonundan birisi olan Huawei Nexus, kameralara poz vermeye devam ediyor. Telefonun çalışır haldeki görüntüleri de yayımlandı.

5. 7 inçlik 2K ekrana sahip olacağı belirtilen Huawei Nexus modeli firmanın daha çok G serisindeki tasarım çizgilerini miras almış gibi görünüyor. Arka kısımda kamera modülünü siyah bir şerit içerisine alan cihaz hemen altında bir parmak izi okuyucusu barındırıyor. 

Ön çift hoparlör, parmak izi okuyucusu ve USB Type-C özelliklerini Nexus platformuna ilk kez ekleyecek olan Huawei Nexus, Snapdragon 810 yongasetini kullanacak. Bu bilgi cihazın kullanıcı profili dosyasından elde edildi. Ayrıca cihazda 3GB LPDDR4 RAM yer alıyor. Bu bakımdan Huawei'nin yeni Kirin 950 yongaseti kullanacağı iddiaları açığa düşmüş oluyor. Ancak Snapdragon 810 yongasetinin aşırı ısınma probleminin nasıl giderildiği merak konusu. 

3500mAh gücünde batarya taşıyacağı ifade edilen cihazın 32GB/64GB depolama seçenekleri sunacağı tahmin ediliyor. Huawei Nexus modeli LG Nexus modeli ile aynı anda piyasaya sürülecek. Her iki cihazda da Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi yer alacak.  

http://www.phonearena.com/news/First-alleged-real-world-images-of-Huaweis-new-Nexus-phablet-leak-out_id72969 Yorum Yaz
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alibotan 3 yıl en beğenilen
Üç gündür ortalıkta olan haber daha yeni DH de. Günaydın efenim
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tekin-71 3 yıl
Bu nedir.Bu zmana kadar çıkan en çirkin telefon olma ünvanını kazanır
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aycibin 3 yıl
pil bu kez iyi görünüyor.ama sanal tuş sevmeyenler dikkat etsin
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WoLWeX 3 yıl
810 kullanılmasına tek sinirlenen ben miyim kaç tane cihaz faciası olsu ısıdan kaynaklı yine ısrarla 810 kullanıyorlar
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pelerinli 3 yıl WoLWeX
WoLWeX
810 kullanılmasına tek sinirlenen ben miyim kaç tane cihaz faciası olsu ısıdan kaynaklı yine ısrarla 810 kullanıyorlar

snapdragon yerine kirin 950 ve 32lik 3 gb ram 64luk 4gb ram gibi bir secenek sunsalar gozumu kapatip dalacagim telefon olabilirdi
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ardaalisahin 3 yıl
Nexus 6 ile fiyat politikasını aşmışlardı,huawei seçtiklerine göre yine aynı durum söz konusu olucak gibiNexus benim için 4le bitti.
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shadowtr 3 yıl
Köpekbalığı geri döndü...



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ssczus 3 yıl
Kamera kısmına öyle bir şey yapmakla bir amaçları olmalı. Bilmediğimiz donanımsal bir özellik vb. Yoksa, kozmetik açıdan böyle bir şey yapıldıysa çok kötü bir tercih olmuş.
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General. 3 yıl
Ön tasarım fena değil fakat arka tasarım berbat.
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kadirirdem 3 yıl
tasarımı beğenmedim 810 ilede ölü doğacak 808 koysalar bari...
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Worm Holes 3 yıl
Şehmistan
3673 mb ram okuyan sadece ben miyim

sanırım 3072 yazıyor
1024+1024+1024
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Şehmistan 3 yıl
3673 mb ram okuyan sadece ben miyim
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Das Boot 3 yıl
İstrmsizce marketlerdeki barkod okuyucu kafasina benzettim arka tarafını
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alibotan 3 yıl en beğenilen
Üç gündür ortalıkta olan haber daha yeni DH de. Günaydın efenim
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