Huawei Nova 4e 14 Mart tarihinde tanıtılacak, P30 Lite olabilir

32 MP ön kamera
Huawei Nova 4e su damlası çentik tasarımına sahip. Çentiğin içerisinde ise 32 MP çözünürlüğünde ön kamera sensörü bizleri karşılıyor. 6.15 inç boyutunda Full HD+ ekrana sahip olan cihazın, gücünü Kirin 710 yonga setinden alması bekleniyor. Arka tarafa baktığımızda 20 MP + 16 MP + 2 MP üçlü kamera paketini görüyoruz. Tüm bu bileşenler 3240 mAh boyutunda batarya ile birlikte geliyor. Son olarak parmak izi sensörünün de arka kısımda olduğunu belirtelim.
Hatırlarsanız Huawei Nova 3e sadece Çin’de satışa sunulmuştu. Firma, bu modeli ülkemiz dahil diğer pazarlarda P20 Lite adıyla raflara yerleştirdi. Yani yeni tanıtılacak olan Huawei Nova 4e modelinin de P30 Lite ile aynı özelliklere sahip olması bekleniyor.Ayrıca Bkz. "Oppo'nun yeni amiral gemisi 10x hibrit zoom teknolojisi ve 4.065 mAh pille gelecek"
Kısacası haftaya gerçekleşecek etkinlikle birlikte Nova 4e ve dolayısıyla P30 Lite’yi resmi olarak görme şansını elde edeceğiz. Huawei’nin ayrıca 26 Mart tarihinde Paris’te bir etkinlik daha düzenlemesi bekleniyor. Bunda ise P30 ve P30 Pro tanıtılacak.
https://www.gizmochina.com/2019/03/07/huawei-nova-4e-launch-14-march/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
huawei p smart 2019 ve honor 10 lite gibi benzer ürünler ama ayrı fiyatlar.
@Whippoorwill
Huawei işlemci konusunda her zaman geriden gelecektir. Snapdragon 865 çıktığında hala kirin 980 li telefonlar göreceğimizi düşünüyorum. Kirin 710 kötü değil tabi ama işlemciyi geliştirmiyorsan başka özellikleri geliştir bir farkın olsun.
huawei p smart 2019 ve honor 10 lite gibi benzer ürünler ama ayrı fiyatlar.
@Whippoorwill
Huawei işlemci konusunda her zaman geriden gelecektir. Snapdragon 865 çıktığında hala kirin 980 li telefonlar göreceğimizi düşünüyorum. Kirin 710 kötü değil tabi ama işlemciyi geliştirmiyorsan başka özellikleri geliştir bir farkın olsun.
Yok eğer P30 Lite farklı bir telefon ise Nova 4e ile neden aynı özelliklere sahip?