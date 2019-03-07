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Huawei Nova 4e 14 Mart tarihinde tanıtılacak, P30 Lite olabilir

Huawei 14 Mart tarihinde Çin’de düzenleyeceği etkinlik ile birlikte Nova 4e modelini tanıtacak. Bu modelin P30 Lite ile aynı özelliklere sahip olması bekleniyor.
2 ay
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4
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Huawei Nova 4e 14 Mart tarihinde tanıtılacak, P30 Lite olabilir
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Huawei’nin orta segment için hazırladığı Nova 4e ile ilgili bazı sızıntılar ortaya çıkmıştı. Bugün ise firma tarafından resmi etkinlik tarihini içeren poster paylaşıldı. Bu postere göre Nova 4e modeli 14 Mart tarihinde Çin’de gerçekleşecek etkinlik ile birlikte tanıtılacak.

32 MP ön kamera

Huawei Nova 4e su damlası çentik tasarımına sahip. Çentiğin içerisinde ise 32 MP çözünürlüğünde ön kamera sensörü bizleri karşılıyor. 6.15 inç boyutunda Full HD+ ekrana sahip olan cihazın, gücünü Kirin 710 yonga setinden alması bekleniyor. Arka tarafa baktığımızda 20 MP + 16 MP + 2 MP üçlü kamera paketini görüyoruz. Tüm bu bileşenler 3240 mAh boyutunda batarya ile birlikte geliyor. Son olarak parmak izi sensörünün de arka kısımda olduğunu belirtelim.

Hatırlarsanız Huawei Nova 3e sadece Çin’de satışa sunulmuştu. Firma, bu modeli ülkemiz dahil diğer pazarlarda P20 Lite adıyla raflara yerleştirdi. Yani yeni tanıtılacak olan Huawei Nova 4e modelinin de P30 Lite ile aynı özelliklere sahip olması bekleniyor.

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Kısacası haftaya gerçekleşecek etkinlikle birlikte Nova 4e ve dolayısıyla P30 Lite’yi resmi olarak görme şansını elde edeceğiz. Huawei’nin ayrıca 26 Mart tarihinde Paris’te bir etkinlik daha düzenlemesi bekleniyor. Bunda ise P30 ve P30 Pro tanıtılacak.


https://www.gizmochina.com/2019/03/07/huawei-nova-4e-launch-14-march/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TearsForFears 2 ay
@V4LKyR
huawei p smart 2019 ve honor 10 lite gibi benzer ürünler ama ayrı fiyatlar.
@Whippoorwill
Huawei işlemci konusunda her zaman geriden gelecektir. Snapdragon 865 çıktığında hala kirin 980 li telefonlar göreceğimizi düşünüyorum. Kirin 710 kötü değil tabi ama işlemciyi geliştirmiyorsan başka özellikleri geliştir bir farkın olsun.
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Whippoorwill 2 ay TearsForFears
Eksiklerini giderebilirlerdi. Huawei'yi bu konuda anlamıyorum.
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TearsForFears 2 ay
@V4LKyR
huawei p smart 2019 ve honor 10 lite gibi benzer ürünler ama ayrı fiyatlar.
@Whippoorwill
Huawei işlemci konusunda her zaman geriden gelecektir. Snapdragon 865 çıktığında hala kirin 980 li telefonlar göreceğimizi düşünüyorum. Kirin 710 kötü değil tabi ama işlemciyi geliştirmiyorsan başka özellikleri geliştir bir farkın olsun.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Whippoorwill 2 ay
Kirin 710'u biraz daha geliştirip öyle koysaydınız bari. Qualcomm'un bu segmentte tozu yutmak zorunda değildiniz.
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V4LKyR 2 ay
P30 Lite ile aynı özelliklere sahip ise, P30 Lite neden var?
Yok eğer P30 Lite farklı bir telefon ise Nova 4e ile neden aynı özelliklere sahip?
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